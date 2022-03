Analyse approfondie du marché des boîtes métalliques, partage, profils d’entreprise et informations couvrant les prévisions de part de marché jusqu’en 2028

Les boîtes métalliques désignent des récipients métalliques propres et vides en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour l’emballage des aliments et des boissons. Ils sont utilisés pour stocker de la nourriture, des boissons, de l’huile, des produits chimiques, etc. Les boîtes métalliques sont légères et très faciles à empiler. Les boîtes métalliques peuvent être constituées de deux ou trois pièces de métal. Les corps de canettes peuvent être soit formés en tant que boîtes soudées en 3 pièces (3PC), en boîtes étirées et réétirées en 2 pièces (DRD), soit en boîtes étirées et repassées en 2 pièces (D&I).

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des boîtes métalliques avec un type de segmentation de marché détaillé, une application et une géographie. Le marché mondial des boîtes métalliques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des boîtes métalliques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : –https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00015674/

La liste des entreprises :

1.Amcor Ltd.

2.Ardagh Packaging Group Plc

3.Ball Corp.

4.CPMC Holdings Ltd.

5.CPMC Holdings Ltd.

6.Crown Holdings Inc

7. Groupe Kian Joo

8.Rexam Plc

9.Silgan Containers Corporation

10. Sonoco Phoenix Inc.

Le marché mondial des boîtes métalliques est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché mondial des boîtes métalliques est divisé en aluminium et en acier. Sur la base de l’application, le marché mondial des boîtes métalliques est divisé en aliments, boissons et autres utilisateurs finaux verticaux.

Le marché des boîtes métalliques a connu une croissance significative en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’évolution du mode de vie, les consommateurs sont enclins à utiliser des aliments et des boissons en conserve. De plus, en raison de l’inquiétude croissante des consommateurs envers l’environnement naturel, les fabricants mettent l’accent sur la production de canettes métalliques recyclables, en raison de son taux de recyclage plus élevé qui offre une énorme opportunité de marché aux principaux acteurs opérant sur le marché des canettes métalliques. Cependant, les prix fluctuants des matières premières, telles que l’aluminium et l’acier, devraient entraver la croissance globale du marché des boîtes métalliques.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des boîtes métalliques du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des boîtes métalliques dans ces régions.

Acheter maintenant:-https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00015674/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com