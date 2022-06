Analyse approfondie du marché des applications de soins d’urgence par marques, régions, applications, types, prévisions jusqu’en 2029

Un rapport sur le marché international des applications de soins d’urgence utilise le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre une industrie des applications de soins d’urgence en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Ces cinq critères sont la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir de l’acheteur et le pouvoir du fournisseur. Alors que l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités directs sur lesquels l’entreprise peut continuer, se développer, se concentrer et s’efforcer de surmonter.

Selon le nouveau rapport de Data Bridge Market Research sur le marché, le marché mondial des applications de soins d’urgence atteindra environ 4,41 milliards USD en 2018, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Marché mondial des applications de soins d’urgence

Les applications de soins d’urgence ou les applications de santé sont des applications spécialement conçues pour fournir des services liés à la santé sur des applications mobiles ou sur des ordinateurs. Ils sont spécialement conçus pour que les patients puissent y accéder n’importe où et que l’on puisse obtenir des astuces et des conseils liés à la nutrition et à la forme physique. L’adoption croissante des réseaux 3G et 4G dans le monde est le principal facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Augmentation de l’adoption des smartphones

Selon une donnée, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde. Il y avait environ 1,57 milliard d’utilisateurs de smartphones dans le monde en 2014, qui étaient de 1,86 milliard en 2015, puis de 2,1 milliards en 2016, de 2,32 milliards en 2017, de 2,53 milliards en 2018 et de 2,71 en 2019. On s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs augmentera d’ici 2020 et atteindra 2,87 milliards.

Segmentation clé : –

Par type (applications de soins d’urgence préhospitaliers et de triage, applications de communication et de collaboration à l’hôpital, applications post-hospitalières)

Par domaine clinique (traumatisme, accident vasculaire cérébral, maladies cardiaques, autres domaines cliniques

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des applications de soins urgents est:

Johnson & Johnson Services Inc.

Pulsara

Vocera Communications

Allm Inc.

TigerConnect

PatientSafe Solutions

Twiage LLC, Siilo BV

Imprivata Inc.

Voalte

MEDISAFE

Smart Patients, Inc

Hospify, AlayaCare

Forward Health, Argusoft, Pivot Design Group

……

Segment géographique du marché des applications de soins d’urgence

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Couverture de l’étude de marché sur les applications de soins d’urgence :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des applications de soins d’urgence, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé exécutif du marché des applications de soins d’urgence: Il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des applications de soins d’urgence par région Le profil du marché des applications de soins d’urgence des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des applications de soins d’urgence :

Aperçu, définition et classification des applications de soins d’urgence Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des applications de soins urgents par les fabricants

Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché des applications de soins d’urgence

Capacité, production, revenus (valeur) des applications de soins d’urgence par région (2022-2029)

Offre d’applications de soins d’urgence (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

Production d’applications de soins d’urgence, revenus (valeur), tendance des prix par type {}

Analyse du marché des applications de soins d’urgence par application {Applications de soins d’urgence et de vie, assurance IARD,}

Profils/analyse des fabricants d’applications de soins d’urgence Analyse des coûts de fabrication des applications de soins d’urgence, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

