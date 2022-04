Analyse approfondie du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’analyse des ventes, des prévisions de croissance et des tendances à venir 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait pour atteindre 8 263,26 millions USD d’ici 2027. L’accent accru sur le remplacement des systèmes d’IRM à faible champ par des systèmes d’IRM de haut niveau et l’introduction d’appareils d’imagerie par résonance magnétique basés sur une technologie avancée sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-magnetic-resonance-imaging-devices-market&pm

Principaux concurrents du marché :

Hitachi, Ltd., Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV,, Aspect Imaging., Bruker, AURORA HEALTHCARE US CORP, ESAOTE SPA, FONAR, Neusoft Corporation, Mindray DS USA, Inc., TOSHIBA CORPORATION, Sanrad Medical Systems Private Limited, FUJIFILM Holdings Corporation, ONEX Corporation, Hologic, Inc., Quality Electrodynamics, LLC, Shenzhen Anke High-tech Co., Magritek Ltd et autres.

Marché mondial des appareils d’imagerie par résonance magnétique, par intensité de champ (systèmes d’IRM à champ élevé, systèmes d’IRM à champ moyen, systèmes d’IRM à champ faible, autres), type (systèmes d’IRM fermés, IRM à large alésage, systèmes d’IRM ouverts), modalité (stationnaire système, système portable/mobile, système de point de service (POC), indication (cerveau et neurologique, musculosquelettique, cardiologie, mammographie, oncologie, pelvienne et abdominale, gynécologie, urologie, dentaire, autres), utilisateur final (hôpitaux, Centres de diagnostic, centres d’imagerie, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche), canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas , Suisse, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie,Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Les appareils d’imagerie par résonance magnétique ont des techniques qui sont principalement utilisées en radiologie pour prendre des images de l’anatomie et des processus physiologiques dans le corps du patient. Les examens IRM sont utilisés pour diagnostiquer les tumeurs cérébrales, la SP, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales, les troubles du développement, la démence, les infections et les causes des maux de tête. La méthode d’imagerie par résonance magnétique est un type de test de diagnostic qui n’est pas invasif et qui est utilisé pour diagnostiquer un large éventail de conditions médicales.

L’accent accru sur le remplacement des systèmes d’imagerie par résonance magnétique de bas niveau par l’imagerie par résonance magnétique de haut niveau, l’augmentation de l’âge des personnes âgées, la sensibilisation au diagnostic précoce, l’introduction de techniques d’imagerie par résonance magnétique et l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques sont les principaux facteurs qui ont amélioré la demande pour le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique. Cependant, le coût élevé des systèmes d’imagerie par résonance magnétique, le rappel de produits et l’utilisation accrue de produits d’imagerie par résonance magnétique remis à neuf et recyclés devraient entraver la croissance du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique au cours de la période de prévision.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique

Le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes d’appareils d’imagerie par résonance magnétique, l’impact de l’avancement des appareils d’imagerie par résonance magnétique et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché: marché mondial des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’imagerie par résonance magnétique est une technologie d’imagerie dans le domaine médical qui crée des images complètes des tissus et des organes du corps à l’aide d’ondes radio et d’un champ magnétique générés par ordinateur. Les machines IRM capturent également des images 3D qui peuvent être visualisées sous différents angles. C’est une méthode non invasive par laquelle les professionnels de la santé étudient les tissus, les organes et le système squelettique. L’IRM est fréquemment utilisée pour examiner les tests d’imagerie de la moelle épinière et du cerveau.

Facteurs de marché

Les progrès continus des technologies IRM stimulent la croissance du marché

L’augmentation de la population vieillissante contribue à la croissance du marché

L’innovation de nouveaux gisements d’hélium stimule la croissance du marché

Préférence croissante pour le système d’IRM à champ élevé par rapport au système d’IRM à champ faible

La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Les systèmes d’IRM coûteux entravent la croissance du marché

Des systèmes d’IRM incohérents dans certaines populations de patients entravent la croissance du marché

Les frais de maintenance et d’entretien élevés agissent comme des contraintes du marché

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Cliquez ici s’il vous plait @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-magnetic-resonance-imaging-devices-market&pm

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Hitachi Medical Systems Holding a introduit l’imagerie par résonance magnétique de nouvelle génération, Echelon Smart Plus. Ce système offre un espace intelligent, un éco intelligent et un confort intelligent sans affecter la vitesse et la qualité du diagnostic. Ces systèmes étaient conviviaux pour les patients et occupaient moins d’espace que les produits traditionnels.

En novembre 2018, Canon Medical Systems USA, Inc. a lancé son nouveau programme RMI premium. Le Vantage Orian fournit également un ensemble de logiciels améliorés pour réduire la période de numérisation et augmenter la productivité. Cette version de la marque a renforcé le profil de la marque de l’entreprise et sa valeur commerciale.

Obtenez la table des matières complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-magnetic-resonance-imaging-devices-market&pm

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com