Analyse approfondie du marché de l’emballage de commerce électronique en Amérique du Nord de la part de l’industrie, de la taille et des perspectives de croissance jusqu’en 2027

Le rapport de recherche sur le marché mondial des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord guide l’organisation pour obtenir des informations vitales sur les concurrents, les changements économiques, les données démographiques, les tendances actuelles du marché et les caractéristiques de dépenses des clients. Ce rapport marketing fournit des solutions de recherche du monde réel pour chaque secteur industriel, ainsi qu’une collecte méticuleuse de données provenant de sources non publiques afin de mieux fournir aux entreprises les informations dont elles ont le plus besoin. Le rapport couvre la portée, la taille, la disposition et la croissance de l’industrie, y compris les sensibilités clés et les facteurs de succès.

Le marché des emballages de commerce électronique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 13,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 25 070,05 millions USD d’ici 2027. Les consommateurs préféreront davantage les achats en ligne qui affectent les emballages de commerce électronique et stimulent la croissance du marché, ainsi que le déplacement des préférences d’achat vers les achats en ligne en raison de la commodité est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché.

Certaines des principales entreprises qui influencent ce marché sont : International Paper, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., DS Smith, Amcor plc, Mondi, Smurfit Kappa, Packaging Corporation of America, RENGO PACKAGING INC., Orora Packaging Australia Pty Ltd, Géorgie -Pacific, Sealed Air, Crawford Packaging, Salazar Packaging, Inc., SAN DIEGO PAPER BOX COMPANY, Spartan Paperboard, The Box Co-Op, Roberts PolyPro, Inc., actionpakinc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

L’emballage du commerce électronique est un élément essentiel de l’image de marque. Le premier contact naturel du client avec une marque particulière s’occupe souvent du colis qui lui est livré lors de ses achats en ligne. C’est une opportunité rare pour les entreprises de créer un bon impact et de renforcer ou de ruiner leur image de marque. En raison d’emballages cassés ou de mauvaise qualité, les emballages Premium sont capables de fidéliser les clients. Encore plus fort par les récents détaillants en ligne tiers faisant de la publicité sur leurs produits. Les professionnels du secteur s’attendent à ce que d’autres magasins de détail et sociétés de distribution adoptent ce modèle. L’emballage augmentera non seulement les revenus, mais intégrera également des formes innovantes de marketing croisé et de marketing.

Tendances clés du marché des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché nord-américain de l’emballage pour le commerce électronique

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord.

Rapport détaillé sur le marché des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord : public cible

Fabricants d’emballages de commerce électronique en Amérique du Nord

Fournisseurs et utilisateurs finaux en aval

Commerçants, distributeurs et revendeurs d’emballages de commerce électronique en Amérique du Nord

Associations et organismes de recherche de l’industrie de l’emballage de commerce électronique en Amérique du Nord

Chefs de produits, administrateur de l’industrie de l’emballage de commerce électronique en Amérique du Nord, cadres de niveau C des industries

Etudes de marché et cabinets de conseil

Conduit la segmentation globale du marché des EMBALLAGES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD :

Par formulaire (boîtes, sacs, rubans, emballages protecteurs, étiquettes, enveloppes, autres),

Matériaux (plastiques, carton ondulé, papier et carton, verre, autres),

Utilisateur final (vêtements et accessoires, électronique et électricité, soins personnels, ménage, aliments et boissons, vente au détail, automobile, produits pharmaceutiques, autres)

Analyse au niveau du pays du marché des emballages de commerce électronique

Le marché nord-américain est analysé et les informations sur la taille du marché sont la forme, le matériel et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent en raison de la demande croissante pour les multiples marques et les divers styles qui stimulent la croissance du marché

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗- 𝟭𝟵: –

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 depuis décembre 2019, a eu un effet majeur sur la croissance du marché mondial des emballages de commerce électronique en Amérique du Nord, en raison de l’indisponibilité du travail manuel requis et des règles de voyage strictes dans le monde entier, qui ont restreint le mouvement des matières premières. matériaux et produits finis. De plus, la fermeture soudaine d’entreprises et les lois sur la distanciation sociale ont également affecté le travail dans le secteur manufacturier, qui à son tour a affecté le marché mondial de l’emballage de commerce électronique en Amérique du Nord.

