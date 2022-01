Analyse approfondie du marché de la thérapie numérique (DTx) en Europe du paysage concurrentiel Résumé des facteurs de développement 2028

Le marché européen des thérapies numériques (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindront 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx).

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises afin de développer leur gamme de produits et de réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché thérapeutique numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, cela constituerait donc un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux une fois le besoin n’est pas satisfait.

Principaux concurrents clés du marché :

Akili Interactive Labs, Inc.

ATTENTION

2Morrow Inc.

Santé Ayogo inc.

Gingembre

Cliquez sur Therapeutics, Inc.

Cognoa

Meilleures thérapeutiques, Inc

CogniFit

SANTÉ DES CANARIES

Kaia Santé

Happify, Inc.

MANGUE SANTÉ

Santé mentale

Natural Cycles USA Corp

Noom, Inc.

GAIA SA

Santé Omada, Inc.

Welldoc, Inc.

Smartpatient GmbH

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

Pear Therapeutics, Inc.

SAMSUNG

Voluntis

Livongo

ResMed

Fitbit, Inc.

Portée et taille du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché thérapeutique numérique (DTx) est classé en quatre segments en fonction du type de produit et de service, de l’application, du mode d’achat et du canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services. En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents augmente. Sur la base des applications, le marché de la thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement/aux soins devrait dominer car il offre un bon traitement et améliore le style de vie des personnes. Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel. En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché, car de nombreuses personnes acceptent individuellement la plate-forme numérique de soins de santé et les préfèrent en situation de pandémie.

Sur la base du canal de vente, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont pour la plupart préférés directement aux clients.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir des sections individuelles par chapitre ou des versions de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique (DTx) en Europe

Le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le pays, le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie numérique en Europe (DTx) sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.