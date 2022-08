Analyse approfondie du marché de la gestion des effectifs hospitaliers 2022-2028 avec les principaux acteurs clés

Le rapport d’étude de marché sur la gestion des effectifs hospitaliers est un rapport de grande envergure et orienté objet qui s’appuie sur la combinaison d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Une analyse approfondie a été effectuée dans ce rapport pour connaître le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures sous différents angles. Ce rapport de marché est construit en mâchant plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir, car un moyen complet de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle. Un rapport tout compris sur le marché de la gestion des effectifs hospitaliers aide les clients à se familiariser avec les différents facteurs et contraintes qui influencent l’industrie de la gestion des effectifs hospitaliers.

Le marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers était évalué à 1589,30 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4376,96 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Scénario de marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Le logiciel de gestion de la main-d’œuvre hospitalière est utilisé pour gérer et maintenir la main-d’œuvre dans les organisations et les établissements de santé. Il s’agit notamment de différents logiciels utilisés pour la gestion des effectifs, la gestion des coûts et également la gestion des employés.

Le besoin croissant de gérer la conformité réglementaire grâce à une utilisation efficace des systèmes de gestion des effectifs est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que du besoin croissant de réduire les coûts de santé grâce à une gestion efficace du personnel de santé, à une sensibilisation accrue au logiciel, à une croissance rapide de l’industrie de la santé et Le nombre croissant d’hôpitaux publics et privés sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers. De plus, la demande croissante de professionnels de la santé à travers le monde et la compétitivité croissante pour stimuler l’optimisation de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé créeront de nouvelles opportunités pour le marché des logiciels de gestion de la main-d’œuvre hospitalière au cours de la période de prévision.

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

IBM, Infor, Oracle, Kronos Incorporated, SAP, McKesson Corporation, ADP, Inc, ATOSS Software AG, Ultimate Software, GENERAL ELECTRIC, WorkForce Software, LLC, Workday, Inc, Verint, Red Book Connect LLC, dormakaba Group, Reflexis Systems, Inc et NICE Systems Ltd

Segmentation du marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers par :

Par produit (relevé automatique des compteurs, logiciel d’infrastructure de mesure avancée, autonome, intégré, services, services d’assistance et de maintenance, services d’optimisation, services de mise en œuvre, services d’éducation/formation, autres)

Par mode de livraison (basé sur le cloud, basé sur le Web, sur site)

Par utilisateur final (hôpitaux, maisons de retraite, centres de vie assistée, établissements de soins de longue durée, autres établissements de santé)

Les dernières nouvelles et développements de l’industrie en termes d’expansion du marché, d’acquisitions, de stratégies de croissance, de coentreprises et de collaborations, de lancements de produits, d’expansion du marché, etc. sont inclus dans le rapport. Le rapport se concentre sur l’opération et son paysage concurrentiel présent sur le marché. L’identification de nombreux acteurs clés du marché aidera le lecteur à percevoir les moyens et les collaborations dont les acteurs auront besoin pour comprendre la concurrence sur le marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers.

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers fournit une analyse approfondie des développements récents du marché et du paysage concurrentiel complet créé par la pandémie de virus COVID19/CORONA. Le rapport de marché est utile aux stratèges, aux spécialistes du marketing et à la haute direction, ainsi qu’aux acteurs clés de l’industrie des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers.

Facteurs clés qui stimulent la croissance du marché :

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers contient les meilleures offres de recherche et les informations critiques requises pour rechercher de nouvelles tendances de produits ou une analyse concurrentielle d’un marché existant ou émergent. Les entreprises peuvent encore et encore renforcer leur avantage concurrentiel grâce à ce rapport d’activité. Le rapport comprend des informations d’experts sur les industries mondiales, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès illimité à l’échelle de l’entreprise à un catalogue complet d’études de marché spécifiques à l’industrie à partir de ce rapport d’analyse de l’industrie. Le rapport de marché examine les industries à un niveau beaucoup plus élevé qu’une étude de l’industrie.

Table des matières: rapport d’étude de marché mondial sur les logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Chapitre 1: Aperçu du secteur mondial des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des logiciels de gestion des effectifs hospitaliers

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Opportunité de marché : marchés émergents

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

