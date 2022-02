Analyse approfondie du marché de la Business Intelligence, tendances mondiales, nouvelles technologies, analyse régionale, facteurs de croissance et prévisions 2028

Lorsqu’il s’agit de diriger le marché ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvelle entreprise émergente, le rapport d’étude de marché sur la Business Intelligence est essentiel. Ce rapport de marché comprend des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie de la Business Intelligence et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il effectue également une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. Le rapport met à disposition les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. Les ressources qui ont été utilisées pour collecter les données et les informations du rapport cohérent de Business Intelligence sont très fiables et vont des revues, des sites Web d’entreprise et des blancs. papiers etc

Le marché de l’intelligence d’affaires devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,55% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché de l’intelligence d’affaires fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’acceptation croissante de l’analyse de données dans les industries d’utilisation finale pour étudier les données et prendre des décisions commerciales plus établies devrait stimuler la croissance du marché de l’intelligence d’affaires au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’utilisation accrue du commerce électronique et l’acceptation croissante des modèles commerciaux axés sur les données par les petites, moyennes et grandes organisations sont les principaux facteurs estimés pour propulser la croissance du marché de l’intelligence d’affaires.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de l’intelligence d’affaires sont SAP SE; IBM Corporation ; LOGICIEL DE TABLEAU ; Oracle; SAS Institute Inc. ; QlikTech International AB ; MICROSTRATÉGIE INCORPORÉE ; constructeurs d’informations ; Pegasystems Inc. ; ConnectWise, LLC. ; Hitachi Vantara Corporation ; ibi ; Sisense Inc. ; Verizon ; TECHNOLOGIE RACKSPACE ; Cisco ; propriété intellectuelle d’AT&T ; Juniper Networks, Inc. ; VMware, Inc ; Good Data Corporation ; CIBLE ; ALTERYX, INC. ; Infos. ; FICO ; Salesforce.com, inc. ; Groupe ALTEN et Stratebi. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial de l’intelligence d’affaires

Basé sur les composants, le marché de l’intelligence d’affaires est segmenté en plate-forme, logiciels, services.

En fonction du type de données, le marché de l’informatique décisionnelle est segmenté en données structurées, données non structurées, données semi-structurées.

Basé sur la technologie, le marché de l’intelligence d’affaires est segmenté en mobile, cloud , social, autres.

Basé sur le modèle de déploiement, le marché de l’informatique décisionnelle est segmenté en à la demande, sur site.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de l’intelligence d’affaires est segmenté en petites et moyennes entreprises, grandes entreprises.

Basé sur l’application, le marché de l’intelligence d’affaires est segmenté en maintenance prédictive des actifs, détection des fraudes et gestion de la sécurité, optimisation de la chaîne d’approvisionnement, gestion et optimisation du réseau, gestion des effectifs, gestion des ventes et du marketing, gestion des opérations, etc.

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché de l’intelligence d’affaires est segmenté en BFSI, télécommunications et informatique, vente au détail et biens de consommation, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, gouvernement et défense, énergie et services publics, transport et logistique, médias et divertissement, autres.

Analyse au niveau du pays

Le marché de la Business Intelligence est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la Business Intelligence sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

