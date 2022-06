Analyse agricole Taille du marché Volume, part, croissance de la demande, opportunité commerciale d’ici 2030

Le marché de l’analyse agricole devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 14,65 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Le coût élevé de la collecte de données précises sur le terrain est l’un des principaux facteurs de restriction de l’IA sur le marché agricole. La technologie de l’IA nécessite des outils agricoles efficaces, des investissements initiaux élevés et des agriculteurs ou des producteurs qualifiés et compétents, ce qui rend les agriculteurs inquiets quant à l’utilisation de cette technologie pour recueillir des données précises sur le terrain.

Le manque de sensibilisation à la technologie est le principal facteur de retenue pour l’adoption de l’agriculture numérique, en particulier dans les pays en développement. L’utilisation de la technologie, de l’infrastructure et de la connectivité, la couverture du réseau, l’accès à Internet et l’abordabilité sont quelques-unes des conditions de base requises pour l’utilisation de la transformation numérique du secteur agricole et alimentaire.

Segmentation du marché de l’analyse agricole :

Marché de l’analyse agricole, par composant

La solution

Prestations de service

Marché de l’analyse agricole, par domaines d’application

Analyse de la ferme

Analyse du bétail

Analyses aquacoles

Autres (orchidées, foresterie et horticulture)

Marché de l’analyse agricole, par taille d’exploitation

Grandes fermes

Petites et moyennes fermes

Marché de l’analyse agricole, par modes de déploiement

Nuage

Sur site

En fonction de la région, le marché de l’analyse agricole a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de l’analyse agricole. On estime en outre que la région Asie-Pacifique dominera le marché mondial des logiciels de livraison continue au cours de la période de prévision.

Marché de l’analyse agricole, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché Analytique agricole:

IBM

SAP SE

Trimble

Monsanto

Oracle

Accenture

Itéris

Taranis

Agribotix

Agrivi

DTN

Conservis Corporation

DeLaval

FBN

Bord des agriculteurs

GEOSYS

Granulaire

Gro Intelligence

Proagrica

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Rapports de recherche régionaux Analytics Principaux points à retenir :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché de l’analyse agricole fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

