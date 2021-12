Analyse 2020 : le marché des logiciels en tant que service (SaaS) émerge avec l’intelligence artificielle logicielle (IA) et l’automatisation des robots d’ici 2025

Le SaaS est une technologie émergente qui transforme les systèmes logiciels traditionnels sur site en une solution moderne basée sur le cloud à l’échelle mondiale. En plus de réduire les efforts d’exécution d’un processus, d’installation et d’achat de logiciels, cela aide également une organisation à minimiser ses coûts et à maximiser ses revenus. Par conséquent, les organisations privées du monde entier ont compris le potentiel de ces services et ont proposé des services basés sur le cloud. L’adoption du SaaS a aujourd’hui atteint un point où la popularité du Big Data et de l’IoT va de pair avec la progression du marché du SaaS. Business Intelligence, analyse prédictive, prédiction du comportement d’achat du client, tous ces logiciels peuvent être trouvés chez le fournisseur SaaS. La nécessité d’inclure le Big Data et l’IoT en tant que partie intégrante de diverses entreprises est donc le moteur du marché SaaS aujourd’hui.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Software as a Service (SaaS) Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial du SaaS devrait atteindre 172,20 milliards de dollars US en 2025, enregistrant un TCAC de 18,6% au cours de la période de prévision 2016-2025.

Les exigences en matière d’infrastructure sont cruciales pour le succès de toute technologie. La facilité d’intégration de la technologie avec l’infrastructure existante la rend beaucoup plus populaire. Compte tenu du scénario actuel, il serait peu pratique de penser que l’IA peut devenir une convention dans les produits SaaS sans provisionner une infrastructure d’IA pour son développement. De plus, l’embauche d’une équipe de spécialistes de l’IA ne serait pas toujours possible pour les petites startups. Ainsi, la commercialisation de l’IA n’est possible que lorsque de grands acteurs entrent sur ce marché ou que d’énormes investissements sont réalisés sur ce marché. Actuellement, les principaux acteurs sont des bibliothèques d’IA en open source, ceci combiné avec de plus en plus de startups émergentes proposant l’IA sous forme d’API. 2016 devrait être témoin de la croissance des deux tendances. Cependant,

Les petites organisations qui s’aventurent dans de nouvelles entreprises ne peuvent pas investir massivement dans des espaces de stockage. Même s’ils ne conservent des investissements aussi énormes que dans des espaces de stockage, ils ne pourraient pas investir ensuite pour leurs produits. Le seuil de rentabilité aurait également une incidence sur la rentabilité de l’organisation. C’est là qu’apparaît le besoin et l’énorme opportunité d’une infrastructure partagée pour le stockage, la gestion et la maintenance des données. Le modèle SaaS est une sorte d’infrastructure partagée dans laquelle ces petites organisations doivent payer pour l’utilisation à la demande du logiciel et n’ont pas besoin de stocker de données ni d’acheter le logiciel. Cela offre aux petites organisations un bon coût d’opportunité. Les acteurs du marché SaaS peuvent saisir cette opportunité pour capitaliser sur le marché mondial ici.

Les adoptions du SaaS devraient s’accélérer de manière exponentielle au cours des prochaines années en raison de la tendance des secteurs verticaux de la vente au détail, de l’hôtellerie, de la finance, de la technologie et des communications et de la santé à transformer complètement leurs structures informatiques héritées en une structure SaaS. De nombreuses PME et industries à grande échelle dans les secteurs verticaux ci-dessus ont adopté des solutions SaaS en raison des avantages qu’elles offrent et contribuent de manière significative au marché SaaS. Offrir des services à des tarifs plus avantageux incite les PME à adopter ces solutions tout en offrant des redondances et une confidentialité des données avec moins de temps pour commercialiser le produit.

Aperçu stratégique du marché SaaS

Le partenariat et le développement récent ont été observés comme la stratégie la plus adoptée sur le marché mondial du SaaSr. Quelques-unes des stratégies récentes de certains des acteurs du paysage du marché SaaS sont énumérées ci-dessous :

2016 : IBM a annoncé l’acquisition d’Optevia. Optevia est un intégrateur de systèmes privé en tant que service, spécialisé dans les solutions Microsoft Dynamics CRM. Cette acquisition permettrait à IBM de répondre à la demande de ses clients de fournir des solutions CRM SaaS au sein du secteur public.

2016 : Oracle Corporation a lancé de nouveaux services SaaS, PaaS et IaaS pour aider les organisations à effectuer la transition vers le cloud. Avec l’aide de ces technologies, l’entreprise serait en mesure de capitaliser sur les dernières tendances du Big Data, de l’IoT et de gagner un avantage concurrentiel sur le marché. Pour Oracle, cela crée une opportunité d’augmenter leur empreinte client.

Principales conclusions de l’étude :

– L’Amérique du Nord devrait tenir compte de la forte croissance en glissement annuel au cours de la période de prévision du marché SaaS et devrait enregistrer un TCAC de 18,3 %

– Sur la base de l’utilisateur final, le segment des PME devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

– Les pays européens connaissent une forte demande de SaaS en raison de la demande croissante des industries.

– L’Europe est le deuxième plus gros consommateur sur le marché SaaS, contraint par une large adoption dans les pays d’Europe occidentale tels que le Royaume-Uni, la France et l’Irlande. En dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord, l’APAC reste au troisième rang, mais devrait dépasser les autres régions dans un avenir proche en termes d’adoption d’applications SaaS. Avec le développement de l’infrastructure Internet, l’énorme industrie externalisée et le soutien du gouvernement, des pays comme l’Inde et la Chine devraient connaître les plus fortes adoptions de la technologie SaaS émergente. Les grands hubs informatiques hébergés sur les continents européens, l’énorme industrie automobile en Allemagne et un grand nombre de PME réparties sur le continent européen ont contribué à la croissance du marché SaaS dans cette région.

