analisis detallado del mercado mundial de suplementos dieteticos gomosos de las principales empresas con perspectiva regional

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Amway est un acteur majeur couvert par le rapport Gummy Dietary Supplements. abbé.; arcopharma; Bayer SA ; Glanvia plc ; Société Pfizer ; armes de destruction massive; Carlyle Investment Management LLC ; Nu Skin Enterprises, Inc. ; Herbalife International of America, Inc. ; Nature’s Sunshine Products, Inc. ; bionova; Ayanda ; Nutraceutiques Inc. ; Santé américaine ; Société Stefan ; dupont; Himalayan Pharmaceuticals Ltd. ; Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ; Nestlé SA ; entre autres pays et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Profil de l’entreprise

Analyse des secteurs d’activité

analyse financière

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter

Segmentation clé du marché :

Sur la base des ingrédients, le marché des compléments alimentaires gommeux est segmenté en vitamines, plantes médicinales, minéraux, protéines et acides aminés, fibres et glucides spéciaux, acides gras oméga et autres.

Sur la base de l’application, le marché des compléments alimentaires gommeux est segmenté en gestion de l’énergie et du poids, santé générale, santé des os et des articulations, santé gastro-intestinale, immunité, santé cardiaque, diabète, anticancéreux et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des compléments alimentaires gommeux est segmenté en adultes, gériatrie, femmes enceintes, enfants et nourrissons.

Le marché des compléments alimentaires gommeux est segmenté en fonction du canal de distribution. Les canaux de distribution sont divisés en magasins et hors magasins. Les magasins sont subdivisés en supermarchés, hypermarchés et magasins spécialisés.

L’examen couvre les principales régions géographiques de l’ensemble du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine , Colombie) et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

