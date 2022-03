Analisi delle entrate di mercato Mobility as a Service (MaaS) e regione e paese Previsioni per il 2030

La crescente importanza della digitalizzazione e della soluzione di pagamento digitale è uno dei fattori chiave che guidano la crescita dei ricavi del

mercato Dimensioni del mercato – 3,40 miliardi di dollari nel 2021, crescita del mercato – con un CAGR del 32,3% Tendenze di mercato – Le aziende elettriche stanno diventando sempre più impegnate nel settore del car sharing

globale del mercato Mobility as a Service (MaaS) dovrebbe raggiungere 41,63 miliardi di dollari nel 2030 e registrare un CAGR delle entrate del 32,3% nel periodo di previsione. Si prevede che la crescente importanza della digitalizzazione e della soluzione di pagamento digitale guiderà la crescita dei ricavi del mercato durante il periodo di previsione. Le aziende elettriche stanno diventando sempre più impegnate nel settore del car sharing, che dovrebbe anche aumentare la crescita dei ricavi del mercato. I governi di tutto il mondo stanno prendendo iniziative per aumentare i pagamenti digitali. Ad esempio, il governo indiano ha annunciato il progetto Digital-India, che mira a promuovere le transazioni senza contanti e i sistemi di pagamento elettronico in tutto il paese. La crescente adozione di e-wallet per le transazioni e il numero crescente di imprese di e-commerce stanno guidando la mobilità come mercato dei servizi.

Poiché i veicoli normali emettono molto inquinamento, i governi dei paesi in via di sviluppo hanno implementato severi standard sulle emissioni per ridurre l’inquinamento. Diverse grandi aziende, principalmente di mobilità come fornitori di servizi, stanno creando posizioni nel settore dei trasporti, che si prevede aumenterà la loro posizione sul mercato globale. La maggior parte delle automobili attuali verrebbe sostituita da veicoli elettrici e ibridi. Si prevede che la crescente popolarità dei veicoli elettrici avrà un impatto significativo sui profitti di petrolio e gas. Le società elettriche svolgerebbero un ruolo significativo fornendo e controllando l’elettricità essenziale e assistendo nello sviluppo di batterie a lungo raggio e combustibili alternativi.

Tuttavia, un aumento della congestione del traffico e delle emissioni può ostacolare la crescita dei ricavi del mercato. Il più delle volte, i conducenti guidano da soli, con conseguente aumento delle emissioni dei veicoli e congestione del traffico che non sarebbero presenti se non fosse disponibile il ride-hailing. Al fine di ridurre al minimo la congestione del traffico, i governi di vari paesi in via di sviluppo stanno incoraggiando i cittadini a utilizzare i trasporti pubblici invece della mobilità come servizio.

Alcune delle principali aziende nel rapporto sul mercato globale includono UbiGo AB, OLA (ANI Technologies Pvt. Ltd.), Uber Technologies, Inc., Lyft, Inc., Moovel Group GmbH, DiDi Chuxing Technology, Citymapper, Shuttl (Super Highway Labs Pvt. Ltd. .), Communauto Inc. e Moovit Inc.

Alcuni punti salienti del rapporto

Si prevede che il segmento di chiamata di guida rappresenterà la quota di mercato più ampia nel mercato globale MaaS nel periodo di previsione a causa della crescente domanda di chiamata di guida, a causa dei vantaggi offerti dal ride-hailing come comodità della prenotazione e comfort dei passeggeri

si prevede che il segmento privato cresca a un CAGR più rapido durante il periodo di previsione in quanto è più conveniente del trasporto pubblico poiché evita la necessità di attendere autobus o treni

MaaS si prevede che il mercato dell’Asia del Pacifico rappresenterà la maggiore quota di entrate nel mercato globale nel periodo di previsione a causa del numero crescente di problemi con le attuali infrastrutture di trasporto. Al fine di aumentare la mobilità intelligente, l’implementazione del 5G sta guadagnando terreno nei paesi in via di sviluppo e i governi hanno iniziato a sviluppare un’ecologia compatibile con MaaS. Ciò dovrebbe aumentare la crescita dei ricavi del mercato.

Si prevede che il mercato Europa MaaS registrerà un tasso di crescita dei ricavi significativamente rapido durante il periodo di previsione. La crescita del mercato dovrebbe essere guidata dalle spese pianificate per migliorare il trasporto urbano e le infrastrutture del traffico. I governi di Francia e Paesi Bassi investono da anni in infrastrutture di trasporto intelligenti. Allo stesso tempo, i governi di paesi come Finlandia e Germania sono stati i primi ad adottare il MaaS, supportando in modo significativo la crescita dei ricavi del mercato.

Nel luglio 2019, Ola, una società indiana di servizi di trasporto passeggeri, ha ottenuto il permesso di operare a Londra. Di conseguenza, la posizione di Ola nel mercato mondiale dovrebbe aumentare.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato la mobilità globale come mercato dei servizi in base al tipo di servizio, al tipo di veicolo, al tipo, al modello di business, al tipo di propulsione, al sistema operativo, all’applicazione e alla regione:

Service Type Outlook (Entrate, miliardi di USD ; 2019-2030)

Condivisione in bici Condivisione

giro

auto Condivisione

autobus Servizio

auto a guida autonoma

Tipo di veicolo Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2019-2030)

Micro-mobilità

quattro ruote

Autobus

treno

Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2019- 2030)

pubblico

privato

Outlook (entrate, miliardi di USD; 2019-2030)

Business-to-Business (B2B)

Business-to-Customer (B2C)

Peer-to-Peer (P2P)

Tipo di propulsione locativa Outlook (entrate, miliardi di USD ; 2019-2030)

Veicolo ICE Veicolo

elettrico Veicolo elettrico

ibrido

CNG/GPL

Sistema operativo veicolo Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2019-2030)

Android

iOS

Altro

Applicazione Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2019-2030)

Servizio di applicazione personalizzato

Gestione

viaggio Viaggio Pianificazione di

pagamenti flessibili etransazione

(entrate, miliardi di dollari; 2019-2030)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

Medio Oriente e Africa

Rapporto sui vantaggi chiave del Mobility As A Service (MaaS):

identificazione e analisi delle dimensioni del mercato e della concorrenza

Analisi qualitativa e quantitativa dei dati di mercato

Dati convalidati dal settore esperti dopo un’ampia ricerca primaria e secondaria

Ampia analisi regionale del settore Mobility As A Service (MaaS)

Profilazione degli attori chiave insieme alla loro panoramica aziendale, strategie aziendali, accordi e partnership e portafoglio di prodotti

Analisi SWOT e Five Forces di Porter per approfondimenti comprensione del panorama competitivo

Analisi di fattibilità e analisi di investimento per consentire decisioni di investimento strategiche

Analisi di opportunità, fattori trainanti, vincoli, sfide, rischi e limiti

conclusione, tutti gli aspetti del mercato Mobility As A Service (MaaS) sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

