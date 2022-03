Analisi delle dimensioni del mercato delle munizioni, DROT, PEST, Porter, previsioni per regione e paese fino al 2027

L’aumento della corsa agli armamenti tra i paesi, l’aumento delle attività terroristiche stanno guidando la domanda del mercato.

Dimensioni del mercato: 20,00 miliardi di dollari nel 2019, crescita del mercato – CAGR del 3,3%, tendenze del mercato: forte domanda da parte dei paesi che investono pesantemente nel settore della difesa.

Si prevede che il mercato globale delle munizioni crescerà a un tasso del 3,3% durante il periodo di previsione e raggiungerà i 25,97 miliardi di dollari nel 2027. Il mercato in esame aveva un valore di 20,40 miliardi di dollari nel 2019. Un aumento delle attività terroristiche in tutto il mondo è avvincente tutti i paesi ad aumentare la spesa nel settore della difesa, che sta guidando principalmente la crescita del mercato. C’è uno sforzo per modernizzare le infrastrutture della difesa da parte di paesi di tutto il mondo e questo sta agendo come il principale motore del mercato. La modernizzazione delle forze militari viene effettuata da paesi come Stati Uniti, Cina, Russia, Turchia, Israele, Corea del Sud, India al fine di migliorare le proprie capacità militari. Le richieste di questi paesi stanno costringendo i principali attori del mercato a concentrarsi maggiormente sulla ricerca e sviluppo.

Si prevede che il segmento civile e commerciale del mercato in esame avrà un CAGR abbastanza buono durante il periodo di previsione, a parte la massiccia crescita del segmento della difesa. La crescita nel settore civile e commerciale è principalmente dovuta all’aumento dell’interesse per le attività sportive e ricreative come il tiro a segno e la caccia.

Si prevede che il segmento di piccolo calibro avrà il CAGR più alto tra tutti i segmenti durante il periodo di previsione poiché può essere utilizzato nelle armi leggere, che ora sono utilizzate dalle forze armate e dal personale di sicurezza.

Tuttavia, i traffici illegali di armi e munizioni sono aumentati in tutto il mondo, e i paesi di tutto il mondo sono quindi costretti a introdurre normative rigorose in materia di traffico di armi, che funge da freno per il mercato in esame.

Il Nord America è il maggior consumatore di munizioni a causa dell’enorme domanda proveniente dagli Stati Uniti, dove ci sarà una crescita significativa anche dalla regione APAC durante il periodo di previsione. Il numero crescente di attività terroristiche nella regione dell’Asia del Pacifico e l’enorme allocazione di budget nel settore della difesa da parte dei paesi di questa regione stanno innescando il mercato nella regione dell’APAC.

L’impatto del COVID-19:

con l’aumento della crisi del COVID-19, il mercato sta subendo un duro colpo. Le richieste da diverse parti del mondo sono diminuite e la possibilità di esportare prodotti è diventata limitata. C’è una disparità di domanda tra le regioni. Le vendite di armi e munizioni sono aumentate in paesi come Stati Uniti e Canada, ma in altre parti del mondo la domanda è fortemente diminuita. Le aziende nordamericane stanno quindi cercando di soddisfare i clienti della propria regione piuttosto che concentrarsi sulle esportazioni di prodotti. In questo modo stanno cercando di generare entrate il più possibile e stanno cercando di accumulare riserve di cassa, che potrebbero fornire loro enormi vantaggi in futuro. In mezzo a questa crisi, i principali attori del mercato stanno cercando di utilizzare le proprie risorse con attenzione e si stanno concentrando sulla sicurezza dei propri dipendenti, fornitori, distributori e altri partner commerciali. Puntano alla riduzione dei costi perché si prevede che le richieste rimarranno sottotono per un po’ anche dopo questa crisi, poiché le priorità dei paesi di tutto il mondo sono destinate a cambiare. La vendita di prodotti di munizioni si è quasi fermata in mezzo a questa crisi.

I partecipanti chiave includono Nammo AS, Northrop Grumman, Rheinmetall Defence, Nexter Group, RUAG Holding AG, Fiocchi Munizioni SpA, Prvi Partizan AD, Companhia Brasileira de Cartuchos, Hornady Manufacturing Company Inc. e General Dynamics Corporation.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che il

prodotto Centerfire ha goduto della quota di mercato più ampia tra tutti i prodotti segmenti nel 2019 a causa delle sue caratteristiche speciali, che lo rendono uno dei prodotti di munizioni più utili. Si prevede inoltre che le munizioni a percussione anulare avranno un tasso di crescita significativo del 3,6% durante il periodo di previsione.

Il segmento di piccolo calibro ha goduto della maggiore quota di mercato nel 2019 e si prevede che il periodo di crescita più rapido del 3,7% durante il periodo di previsione. Ciò è dovuto a problemi di sicurezza che sorgono in molti paesi. Anche il segmento Rockets and Missiles vedrà una discreta crescita di circa il 3,6% durante il periodo di previsione.

Il settore della difesa è sempre stato il maggior consumatore nel mercato delle munizioni, ma si prevede che il segmento Civile e Commerciale registrerà una crescita elevata grazie alla sua vasta gamma di prodotti.

Il mercato nordamericano è il consumatore dominante nel mercato dovrebbe mostrare una crescita considerevole, ma la regione dell’Asia del Pacifico mostrerà un tasso di crescita significativo del 3,8% durante il periodo di previsione a causa delle crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti.

L’8 maggio 2019 Fiocchi ha lanciato 7 nuove cartucce utilizzabili nei fucili da caccia, tra cui JK6 33, SUBSONIC, HP 36, SLUG STEEL, GM3, SUBSONIC calibro 20 e SILENT calibro 410.

Importanti acquisizioni in atto nel mercato includono l’acquisizione di Orbital ATK da parte di Northrop Grumman nel 2017, CHARME III che acquisisce il 60% delle quote di Fiocchi Munizioni nel 2018, Nammo che acquisisce Chemring Ordnance nel 2019.

Product Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

Centerfire

Rimfire

Others

Calibre Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2020-2027)

Piccolo

Medio

Grande

Razzi e missili

Altro

Prospettive sull’uso finale (volume, migliaia di unità; Entrate, miliardi di USD; 2020-2027)

Difesa

civile e commerciale

Altro

Prospettive regionali (volume, migliaia di unità; Entrate, miliardi di USD; 2020-2027)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

Report sui vantaggi chiave delle munizioni:

identificazione e analisi delle dimensioni del mercato e della concorrenza

Analisi qualitativa e quantitativa dei dati di mercato

Dati convalidati da esperti del settore dopo un’ampia ricerca primaria e secondaria

Ampia analisi regionale del settore delle munizioni

Profilazione degli attori chiave insieme alla loro panoramica aziendale, strategie aziendali, accordi e partnership e portafoglio di prodotti

Analisi SWOT e delle cinque forze di Porter per una comprensione approfondita del panorama competitivo

Analisi di fattibilità e analisi degli investimenti per consentire investimenti strategici decisioni

Analisi di opportunità, fattori trainanti, restrizioni, sfide, rischi e limitazioni

In conclusione, tutti gli aspetti del mercato delle munizioni sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

