Analisi delle dimensioni del mercato della resilienza dei dati, fattori trainanti, restrizioni, previsione dei fattori chiave, 2020-2028

La maggiore adozione di soluzioni di eccellenza operativa e gestione della qualità dei dati e le crescenti preoccupazioni sulla privacy e la necessità di sicurezza dei dati stanno guidando la crescita dei ricavi del

mercato Dimensioni del mercato: 16,43 miliardi di dollari nel 2020 , Crescita del mercato – con un CAGR del 18,5%, Tendenze del mercato – Crescenti preoccupazioni per gli attacchi informatici

La dimensione del mercato globale della resilienza dei dati dovrebbe raggiungere i 90,05 miliardi di dollari nel 2030 e registrare un CAGR delle entrate del 18,5% nel periodo di previsione, secondo l’ultimo rapporto di Reports and Data. I fattori chiave che guidano la crescita dei ricavi del mercato a causa del continuo sviluppo di grandi quantità di dati dalle operazioni aziendali, nonché l’aumento di attacchi informatici come il ransomware, stanno spingendo l’adozione di varie soluzioni e servizi per ottenere la resilienza dei dati. Inoltre, i crescenti problemi di privacy legati alla condivisione dei dati con app di terze parti, nonché la necessità della sicurezza dei dati, stanno portando avanti il ​​settore della resilienza dei dati. Se i dati di un sito vengono persi o danneggiati a causa di un attacco informatico, un guasto alle apparecchiature o un’interruzione di corrente, l’utente può accedere ai dati da un’altra posizione, assicurando così che le attività dell’azienda non vengano interrotte. La resilienza dei dati è un’opzione ideale per tali circostanze poiché i dati contengono informazioni critiche come numeri di conto, password di transazione e dettagli di carte di credito/debito che richiedono un’elevata sicurezza e un backup rapido.

Il recupero dei dati è una parte importante della resilienza dei dati. Esistono varie lacune e vulnerabilità indipendentemente dal meccanismo di sicurezza utilizzato da un’azienda. Le aziende sono sempre vulnerabili agli attacchi informatici; anche se si muovono velocemente per contrastare l’assalto, potrebbero verificarsi alcune perdite mentre lo fanno. Di conseguenza, è fondamentale per le aziende recuperare dati, processi e sistemi compromessi persi, cosa che può essere ottenuta attraverso l’uso di soluzioni di resilienza dei dati. Molte aziende hanno già in atto strategie di ripristino di emergenza e continuità operativa, come backup e ripristino e numerosi data center situati in diverse aree geografiche, che consentono loro di riprendersi rapidamente e mantenere la continuazione delle proprie operazioni aziendali.

Ottieni un esempio del rapporto @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1356

Alcuni punti salienti del report

In base al tipo di implementazione, si prevede che il segmento on premise rappresenterà una quota di compartecipazione alle entrate maggiore nel 2020 poiché le soluzioni di resilienza dei dati on-premise sono rapide e hanno una bassa latenza grazie alla solida connettività di rete. Le organizzazioni che richiedono prestazioni eccellenti per una varietà di carichi di lavoro preferiscono l’implementazione in locale. I governi, la difesa e BFSI favoriscono l’implementazione in sede perché non possono permettersi di perdere dati sensibili, record finanziari, dati dei clienti o informazioni sulle transazioni di denaro.

Per uso finale, il segmento BFSI ha rappresentato il maggiore CAGR durante il periodo di previsione. Questi dati contengono informazioni critiche come password di transazione, numeri di conto e dettagli di carte di credito/debito, che richiedono tutti una protezione e un backup rigorosi. I fornitori di soluzioni di resilienza dei dati aiutano le organizzazioni BFSI a eseguire il backup e il ripristino dei dati al fine di preservare la continuità aziendale. Come risultato della crescente preoccupazione dei consumatori per la protezione dei loro dati vitali, è probabile che l’industria BFSI sia all’avanguardia nell’adozione di soluzioni di resilienza dei dati.

Il mercato della resilienza dei dati in Asia-Pacifico ha rappresentato la maggiore quota di entrate nel 2020 e si prevede che crescerà al CAGR delle entrate più veloce nel periodo di previsione. Una maggiore consapevolezza in vari settori verticali come BFSI, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio e assistenza sanitaria per salvaguardare e eseguire il backup dei dati aziendali critici sta guidando la crescita dei ricavi del mercato nell’Asia-Pacifico. A causa dell’impennata di attacchi informatici e attacchi ransomware in questa regione, c’è anche un aumento dell’utilizzo di soluzioni di resilienza dei dati.

Il mercato delle soluzioni di resilienza dei dati è altamente consolidato e si prevede che crescerà in modo significativo in termini di quota di compartecipazione alle entrate per tutto il periodo di previsione. I partecipanti al mercato perseguono strategie di crescita organica e inorganica come la crescita interna o l’acquisizione di nuove attività. Stanno cercando di aumentare la loro linea di prodotti con prodotti unici e tecnologicamente avanzati. Si stanno concentrando sempre più sulla partnership per integrare le loro attuali offerte di prodotti e far crescere la loro base di consumatori. Accordi, collaborazioni e partnership vengono utilizzati dai partecipanti al settore come principali tattiche aziendali per rafforzare la propria posizione nel mercato della resilienza dei dati.

Le aziende presenti nel rapporto sul mercato globale della resilienza dei dati includono Acronis International GmbH, Asigra Inc., Broadcom Inc., Carbonite, Inc., IBM Corporation, Microsoft, NetApp, CenturyLink, Micro Focus e Commvault.

Per identificare le tendenze chiave del settore, fare clic sul collegamento seguente: https://www.reportsanddata.com/press-release/global-data-resiliency-market

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato il mercato della resilienza dei dati in base a componente, tipo di implementazione, dimensione dell’organizzazione, uso finale e area geografica:

Componente Outlook (Entrate, milioni di USD; 2018–2030)

Soluzioni

Backup e ripristino

dei dati Archiviazione e e-Discovery

ripristino di emergenza

Servizi

professionali Servizi

gestiti

USD; 2018–2030) Locale

di

Cloud

Organization Tipo Outlook (entrate, milioni di USD; 2018–2030)

Grandi imprese

Piccole e medie imprese

Outlook sull’uso finale (entrate, milioni di USD; 2018–2030)

IT e telecomunicazioni

BFSI

Retail & Consumer Goods

Healthcare

Government

Manufacturing

Media e intrattenimento

Pubblico Settore

Altro

Prospettive regionali (ricavi, milioni di dollari; 2018–2030)

Nord America

USA

Canada

Messico

Europa

Germania

Regno Unito

Francia

Italia

Spagna

Svezia

BENELUX

Resto d’Europa

Asia Pacifico

Cina

India

Giappone

Corea del Sud

Resto dell’APAC

America Latina

Brasile

Resto del LATAM

Medio Oriente e Africa

Arabia Saudita

Emirati

Sud Africa

Israele

Resto del MEA

Richiedi una personalizzazione del report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1356

Grazie per aver letto il nostro report. Per la personalizzazione o qualsiasi domanda relativa al rapporto, ti preghiamo di contattarci. Il nostro team si assicurerà per te il report più adatto alle tue esigenze.

Chi siamo:

Reports and Data è una società di ricerca e consulenza di mercato che fornisce rapporti di ricerca sindacati, rapporti di ricerca personalizzati e servizi di consulenza. Le nostre soluzioni si concentrano esclusivamente sul tuo scopo per individuare, indirizzare e analizzare i cambiamenti del comportamento dei consumatori tra i dati demografici e i settori e aiutare i clienti a prendere una decisione aziendale più intelligente. Offriamo studi di market intelligence che garantiscono ricerche pertinenti e basate sui fatti in diversi settori tra cui sanità, tecnologia, prodotti chimici, energia ed energia. Aggiorniamo costantemente le nostre offerte di ricerca per garantire che i nostri clienti siano consapevoli delle ultime tendenze esistenti nel mercato.

Contattaci:

John W

Head of Business Development

Linea diretta: +1-212-710-1370

E-mail: sales@reportsanddata.com

Rapporti e dati | Ragnatela: www.reportsanddata.com

Controlla i nostri prossimi rapporti di ricerca @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visita il nostro blog per ulteriori aggiornamenti del settore @ https://www.reportsanddata.com/blogs