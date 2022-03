Analisi delle dimensioni del mercato degli aeroporti intelligenti, driver, restrizioni, previsione dei fattori chiave, 2020-2028 La

crescente domanda di dati in tempo reale e lo sviluppo di progressi nella connettività negli aeroporti intelligenti stanno guidando la crescita dei ricavi del

mercato Dimensioni del mercato: 2.609,3 milioni di dollari nel 2020, crescita del mercato: a un CAGR del 18,2%, tendenze di mercato – Progressi nelle soluzioni di connettività aeroportuale

La dimensione globale del mercato degli aeroporti intelligenti dovrebbe raggiungere i 10,07 miliardi di dollari nel 2028 e registrare un CAGR delle entrate del 18,2% nel periodo di previsione, secondo l’ultimo rapporto di Reports and Data . La crescente attenzione allo sviluppo delle città intelligenti a livello globale è un fattore chiave che guida la crescita dei ricavi del mercato degli aeroporti intelligenti. Sistemi di comunicazione, movimentazione merci e bagagli, assistenza a terra, sistemi di sicurezza, soluzioni per il parcheggio dei veicoli e gestione del traffico aereo fanno tutti parte dell’infrastruttura aeroportuale intelligente. Anche i sistemi di notifica ai passeggeri e al personale, i sistemi di visualizzazione delle informazioni, i sistemi di illuminazione e i sistemi di annunci sono tra le funzioni che dovrebbero alimentare la domanda di aeroporti intelligenti.

Si prevede che la crescente domanda di informazioni in tempo reale e il crescente progresso delle tecnologie di connettività favoriranno la crescita del mercato degli aeroporti intelligenti. L’obiettivo principale della creazione di un aeroporto intelligente è quello di sviluppare sistemi e processi che siano dotati e organizzati digitalmente per la massima efficienza e connettività. Varie tecnologie moderne, come l’intelligenza artificiale e l’identificazione dei clienti che utilizzano un ritmo del polso unico e firme biometriche, vengono utilizzate negli aeroporti per aiutare con l’amministrazione di grandi database aeroportuali. La crescente necessità di sistemi intelligenti per funzioni come la gestione dei biglietti aerei e le ispezioni di bagagli e documenti sta spingendo la crescita del mercato.

Alcuni punti salienti del rapporto

Per applicazione, il segmento delle applicazioni airside ha rappresentato la più grande quota di ricavi del mercato globale degli aeroporti intelligenti nel 2020. Applicazioni airside delle infrastrutture aeroportuali intelligenti includono il controllo del traffico aereo e la gestione dei turnaround degli aeromobili. Le app intelligenti per le operazioni in volo sono diventate più popolari negli ultimi anni. Gli aeroporti hanno la capacità di ridurre sostanzialmente i tempi di attesa dei passeggeri e gestire alcune delle preoccupazioni più comuni, come bagagli smarriti, ritardi dei voli e difficoltà del servizio clienti, sfruttando con successo Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale (AI) e Big Dati.

Per tipo, il segmento Airport 4.0 dovrebbe essere il segmento in più rapida crescita in termini di quota di compartecipazione ai ricavi nel periodo di previsione. Airport 4.0 si concentra sulla connettività e sulle informazioni in tempo reale collegando tutte le parti interessate in un ambiente digitale integrato.

Il mercato degli aeroporti intelligenti in Nord America ha rappresentato la maggiore quota di entrate nel 2020. Lo sforzo per migliorare le operazioni aeroportuali sta guidando gli investimenti negli aeroporti intelligenti. L’uso di Internet delle cose (IoT), dell’intelligenza artificiale (AI) e della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AV) nelle operazioni aeroportuali ha il potenziale per migliorare l’efficienza e la trasparenza. Si prevede che anche la presenza di fornitori di soluzioni intelligenti chiave come Collins Aerospace, IBM Corporation e Honeywell International Inc. alimenterà la crescita del mercato in questa regione.

Le aziende presenti nel rapporto sul mercato globale includono Collins Aerospace, Siemens AG, Thales Group, Ascent Technologies, Daifuku Co. Ltd., Wipro Limited, Zensors, Smart Airport System (SAS), Infax Inc., IBM Corporation.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato il mercato Smart Airport in base a sistema, applicazione, dimensioni dell'aeroporto, uso finale, tipo , operazione e area geografica:

Grazie per aver letto il nostro report. Per la personalizzazione o qualsiasi domanda relativa al rapporto, ti preghiamo di contattarci. Il nostro team si assicurerà per te il report più adatto alle tue esigenze.

