Amérique du Nord Taille du marché de la publicité numérique extérieure (OOH), tendances et perspectives du paysage concurrentiel jusqu’en 2022-2029

Le marché de la publicité numérique hors domicile (OOH) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et est devrait atteindre 6 722,85 millions USD d’ici 2028. L’augmentation des dépenses en publicité programmatique agit comme un facteur majeur de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché de la publicité numérique extérieure (OOH) et taille du marché

Sur la base de la localisation, le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) est segmenté en intérieur et extérieur. En 2021, la catégorie extérieure détenait une plus grande part du marché de la publicité numérique hors domicile (OOH) en raison de facteurs tels que la flexibilité accrue offerte par les écrans numériques, l’efficacité améliorée, la nature interactive des publicités, attirer l’attention de l’utilisateur pendant une durée plus longue, les changements dans les demandes des consommateurs, entre autres.

Sur la base du produit, le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) est segmenté en panneaux d’affichage numériques, signalisation numérique, écrans numériques et autres. En 2021, la catégorie des panneaux d’affichage numériques détenait une plus grande part car ils sont des innovations technologiques plus ciblées et continues, offrant une plus grande gamme d’interactivité, la capacité de diffuser plusieurs publicités extérieures numériques sur un seul écran et une concentration croissante sur la publicité programmatique.

Sur la base de l’application, le marché de la publicité extérieure numérique (OOH) est segmenté en mobilier urbain, lieu public, transport en commun et autres. En 2021, la catégorie des transports en commun détenait une part plus importante, car la publicité dans les transports en commun aide les marques à atteindre les consommateurs de manière efficace, à augmenter le trafic piétonnier vers un magasin, à améliorer la notoriété de la marque, à adopter rapidement le marketing numérique, à atteindre un public de masse et permet également des moyens créatifs de livrer messages.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) est segmenté en commerce de détail, automobile, services bancaires et financiers, assurance (BFSI), alimentation et boissons, soins de santé, éducation, gouvernement, secteur public et autres. En 2021, la catégorie de vente au détail détenait une part plus importante en raison de l’augmentation des dépenses publicitaires des entreprises de vente au détail, de l’attention croissante des détaillants à l’exposition dans les campagnes promotionnelles, de la forte croissance des entreprises de vente au détail en ligne qui persuadent les consommateurs de choisir la marque de vente au détail respective.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord pour le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) en raison de l’adoption croissante des technologies numériques dans la publicité parmi les annonceurs et de la présence massive de fournisseurs de publicité numérique extérieure (OOH) dans la région.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la publicité numérique extérieure (OOH) en Amérique du Nord comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont JCDecaux SA, Posterscope, OUTFRONT Media Inc., Clear Channel Outdoor, LLC., Daktronics, Inc., Talon, Broadsign International, Inc., ADAMS OUTDOOR ADVERTISING., Lamar Advertising Company, Prismview, A Samsung Electronics Company., Sharp NEC Display Solutions, Mvix (USA), Inc. entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché de la publicité numérique hors domicile (OOH).

Par exemple,

En juin 2020, JCDecaux SA a renouvelé sa joint-venture avec Beijing Metro Operation Co. Ltd (BJ Metro) pour le contrat publicitaire des 9 lignes centrales du métro de Pékin pour 20 ans soit jusqu’en 2040. Cette joint-venture marquera le début d’une nouvelle ère de la collaboration dans la publicité dans l’un des métros les plus fréquentés du monde. Cela aidera l’entreprise à améliorer sa visibilité et à élargir sa clientèle sur le marché.

En novembre 2020, oOh!media Limited a conclu un partenariat avec la National Gallery of Australia et Google pour présenter l’avenir de la publicité extérieure. Cela offre au public la possibilité d’interagir et de se connecter avec la publicité en ouvrant l’application et en dirigeant la caméra de son smartphone vers le panneau pour en savoir plus. Cela a aidé l’entreprise à offrir une expérience interactive et à se développer sur le marché.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de publicité numérique extérieure (OOH) grâce à une gamme étendue de tailles.

