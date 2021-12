Amérique du Nord Pharmacie Automatisation Tendances du marché par types et application, analyse Prévision pour 2028

Le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 512,97 millions USD d’ici 2027 contre 2 510,29 millions USD en 2019. L’introduction de la robotique de pointe, l’incidence croissante des maladies chroniques, en particulier le cancer, la prise de conscience des erreurs médicales et le changement de paradigme vers l’automatisation sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché dans les prévisions point final.

Obtenez un exemple de copie du rapport pour comprendre la construction du rapport total (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-pharmacy -marché-de-l’automatisation

Le marché de l’automatisation des pharmacies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 512,97 USD. millions d’ici 2027 contre 2 510,29 millions USD en 2019. L’introduction de la robotique de pointe, l’incidence croissante des maladies chroniques , en particulier le cancer, la prise de conscience des erreurs médicales et le changement de paradigme vers l’automatisation sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents clés du marché :

Omnicell, Inc.

Associés de l’innovation

Systèmes RxMedic, Inc.

RxSafe, LLC.

ARxIUM

ScriptPro LLC

Capsa Santé

BD

Cerner Corporation

Parata Systems, LLC

Swisslog Healthcare (une partie de KUKA AG)

Pilules de poche

PerceptiMed, Inc.

Astéres Inc.

MedAvail Technologies, Inc.

Texte intégral

Société McKesson

Baxter

AmerisourceBergen Corporation

Tendances ayant une incidence sur le marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie

Maintenant, la question est de savoir quels sont les autres pays ciblés par Omnicell, Inc., BD et AmerisourceBergen Corporation ? L’étude de marché Data Bridge a prévu une forte croissance du marché américain de l’automatisation des pharmacies et les leaders du marché ciblent le Canada comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché de l’automatisation des pharmacies devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles qu’Omnicell, Inc., BD et AmerisourceBergen Corporation, car elles sont les leaders du marché de l’automatisation des pharmacies. Les nouveaux rapports de Research for Markets mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies.

Portée du marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie

Le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada et Mexique.

L’analyse par pays du marché de l’automatisation de la pharmacie est analysée plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services. Sur la base du type de pharmacie, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de petite taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de grande taille. Sur la base des applications, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et emballage de médicaments, stockage de médicaments et gestion des stocks. Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, les organisations de gestion des prestations pharmaceutiques, les pharmacies centrales de distribution/de vente par correspondance et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Accédez au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-pharmacy-automation-market

Portée du marché de l’automatisation de la pharmacie et taille du marché

Le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en six segments notables basés sur le produit, le type de pharmacie, la taille de la pharmacie, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en systèmes, logiciels et services. En 2020, le segment des systèmes devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies, car il accélère les soins aux patients pour un écosystème de soins de santé surchargé.

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. En 2020, le segment indépendant devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies, car il comprend principalement les pharmacies situées dans les grands hôpitaux de manière centralisée. Les pharmacies automatisées peuvent améliorer le flux de travail et l’efficacité des pharmacies centralisées et, par conséquent, offrent aux hôpitaux une plus grande commodité pour réaffecter des ressources à d’autres tâches.

Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. En 2020, le segment des pharmacies de grande taille devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies, car ils sont généralement situés dans les grands hôpitaux dans un système centralisé capable de se procurer des systèmes d’automatisation des pharmacies coûteux. Les grandes pharmacies ont principalement besoin de l’automatisation de la pharmacie pour réduire les erreurs humaines et, par conséquent, l’adoption de systèmes robotiques est plus élevée.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et emballage de médicaments, stockage de médicaments, gestion des stocks. En 2020, le segment de la distribution et de l’emballage des médicaments devrait dominer le marché de l’automatisation des pharmacies en raison de la demande croissante de sécurité des patients et de l’abus de médicaments. Grâce à l’automatisation de la pharmacie, les médicaments sont verrouillés à l’intérieur du robot et l’accès est limité à un personnel spécifique ayant une identification positive.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de distribution/de vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment des pharmacies pour patients hospitalisés devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies en raison du besoin croissant des hôpitaux de fournir des soins basés sur la valeur. L’automatisation de la pharmacie réduit généralement les temps de remplissage et d’attente. Par conséquent, les hôpitaux peuvent améliorer les niveaux de service et la satisfaction des clients.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer sur le marché de l’automatisation des pharmacies, car il s’agit de la principale source d’approvisionnement dans les hôpitaux et les pharmacies pour patients hospitalisés. La présence d’un grand nombre d’entreprises dans la région permet également de bénéficier plus facilement des services d’appel d’offres directs qui sont plus avantageux.

Analyse au niveau du pays du marché de l’automatisation de la pharmacie

Le marché Automatisation de la pharmacie est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en tant que l’un des premiers à adopter l’automatisation des pharmacies au cours des dernières années, en raison du besoin croissant de réduire les erreurs de médication et de la présence de plusieurs leaders nationaux et mondiaux dans la région fournissant des solutions personnalisées d’automatisation des pharmacies à grand volume. Les États-Unis devraient dominer le marché et mener la croissance en Amérique du Nord en raison de l’augmentation continue de l’adoption de l’automatisation des pharmacies.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DU DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : AMÉRIQUE DU NORD VS ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DE LA RECHERCHE DES ENTREPRISES

FIGURE 6 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : DÉMOGRAPHIE DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DE MARCHÉ

FIGURE 8 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : GRILLE DE POSITION SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 9 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 10 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : SEGMENTATION

FIGURE 11 LA NÉCESSITÉ CROISSANTE DE MINIMISER LES ERREURS DE MÉDICAMENTS DEVRA CONDUIRE LE MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉVUE DE 2020 À 2027

FIGURE 12 LE SEGMENT DES SYSTÈMES DEVRAIT REPRÉSENTER LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD EN 2020 ET 2027

FIGURE 13 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD

FIGURE 14 COMPARAISON DES CHIFFRES D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2019 ET 2020

FIGURE 15 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PRODUIT, 2019

FIGURE 16 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PRODUIT, 2019-2027 (MILLIONS USD)

FIGURE 17 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PRODUIT, TCAC (2020-2027)

FIGURE 18 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PRODUIT, COURBE DE LIGNE DE VIE

FIGURE 19 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TYPE DE PHARMACIE, 2019

FIGURE 20 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TYPE DE PHARMACIE, 2019-2027 (MILLIONS USD)

FIGURE 21 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TYPE DE PHARMACIE, TCAC (2020-2027)

FIGURE 22 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TYPE DE PHARMACIE, COURBE DE LIGNE DE VIE

FIGURE 23 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TAILLE DE LA PHARMACIE, 2019

FIGURE 24 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TAILLE DE LA PHARMACIE, 2019-2027 (MILLIONS USD)

FIGURE 25 MARCHÉ DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR TAILLE DE LA PHARMACIE, TCAC (2020-2027)

Obtenez la dernière table des matières de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-pharmacy-automation-market

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.