Amérique du Nord Hla Typing Transplant Taille du marché, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation se développe avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 634,68 millions USD d’ici 2028 contre 357,61 millions USD en 2020. La demande croissante de procédures de transplantation d’organes agit comme moteur de la croissance du typage leucocytaire humain mondial pour le marché de la transplantation .

Le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) est utilisé pour faire correspondre les patients et les donneurs pour les greffes de moelle osseuse ou de sang de cordon. Les HLA sont des protéines – ou des marqueurs – présents sur la plupart des cellules du corps. Le système immunitaire utilise ces marqueurs pour reconnaître quelles cellules appartiennent au corps et lesquelles n’en font pas partie.

La recherche a révélé qu’un donneur doit correspondre à un minimum de 6 marqueurs HLA. Plusieurs Plusieurs fois, une correspondance plus étroite est nécessaire. Une meilleure correspondance est trouvée grâce à des tests détaillés. Comme certains types HLA sont plus courants que d’autres, certains patients peuvent avoir plus de mal à trouver un donneur compatible. Certains types HLA se retrouvent plus souvent dans certains groupes raciaux et ethniques.

Une correspondance étroite entre les marqueurs HLA d’un donneur et d’un patient est essentielle pour le succès d’une greffe. L’appariement HLA favorise la croissance et le développement de nouvelles cellules sanguines saines (appelées greffes) et réduit le risque de complication post-transplantation appelée maladie du greffon contre l’hôte (GVHD).

La forte demande de dons d’organes, l’augmentation des innovations et des technologies et le lancement de nouveaux produits propulsent également la croissance du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) en Amérique du Nord pour le marché de la transplantation.

Un nombre croissant de personnes sont touchées par les troubles HLA qui exigent un traitement très efficace et avancé pour minimiser les risques pendant le traitement. Les systèmes de santé ont besoin de médicaments très avancés pour de nombreux types différents de troubles HLA lors du traitement des patients. Par conséquent, les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de produits et les approbations de produits. De plus, le gouvernement et les organismes de réglementation soutiennent les acteurs du marché en vertu de l’approbation des produits.

La recherche sur l’antigène leucocytaire humain (HLA) est une molécule largement étudiée impliquée dans l’immunité et les technologies NGS ont révolutionné la procédure de typage HLA en fournissant une technologie rapide et rentable. On s’attend à ce que le manque de professionnels qualifiés soit le défi majeur pour la croissance future du typage mondial de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour le marché des greffes.

Typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) en Amérique du Nord pour le marché de la transplantation et la taille du marché

Le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la greffe est segmenté en fonction des produits et services, de la technologie, du type de greffe, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits et services, le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en réactifs et consommables, instruments, logiciels et services. En 2021, le segment des instruments devrait dominer le marché en raison de la hausse des lancements de produits par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la technologie, le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est composé de technologies de dosage moléculaire et de technologies de dosage non moléculaire. En 2021, le segment des technologies de dosage moléculaire devrait dominer le marché en raison du succès croissant et de la plus grande amélioration des résultats post-transplantation.

Sur la base du type de greffe, le typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) en Amérique du Nord pour le marché de la greffe est segmenté pour la greffe d’organe solide et la greffe de cellules souches hématopoïétiques. En 2021, le segment des greffes d’organes solides devrait dominer le marché car il s’agit du mode d’administration le plus efficace avec une meilleure observance des patients.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en applications de diagnostic et en application de recherche. En 2021, le segment des applications de diagnostic devrait dominer le marché en raison de l’incidence accrue des défaillances d’organes vitaux, les médecins ont tendance à détecter le problème au préalable via des applications de diagnostic.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain du typage de l’antigène leucocytaire humain (HLA) pour la transplantation est segmenté en laboratoires de référence indépendants, hôpitaux et centres de transplantation, laboratoires de recherche et instituts universitaires. En 2021, le segment des hôpitaux et centres de transplantation devrait dominer le marché en raison du nombre élevé de lancements de produits sur le marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina, Inc., Luminex Corporation, QIAGEN, CareDX, Inc., Immucor Inc., Bio Rad Labaratories, Inc., Takara Bio Inc., BD, Fujirebio, TBG Diagnostics Limité et GenDx.

