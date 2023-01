Amérique du Nord Dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque Taille, croissance, demande, développement, tendances, part, portée et prévisions du marché

Le rapport sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque devrait croître à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché nord-américain des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque sont GENERAL ELECTRIC, Abbott, Boston Scientific Corporation, SCHILLER, Koninklijke Philips NV, Biotronik SE & Co., KG, Hill-Rom Services, Inc., ABIOMED , NIHON KOHDEN CORPORATION, ReliantHeart Inc., Siemens, 3M, Berlin Heart, Jarvik Heart, Inc., Stryker, Asahi Kasei Corporation, LivaNova PLC, A BioTelemetry, Inc. Company, OSI Systems, Inc., Midmark Corp., ZOLL Medical Corporation, Edwards Lifesciences Corporation et Getimge AB, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les moniteurs cardiaques sont définis comme le matériel qui reflète l’exercice électrique du cœur sous la forme de formes d’onde de stress. Grâce à l’électrocardiographie , ils suivent l’exercice régulier et transitoire du tronc. Pour le fonctionnement doux et adéquat du noyau, ils sont placés à l’intérieur des chambres du noyau. Ces appareils sont utilisés pour le traitement de troubles cardiaques majeurs tels que le souffle auriculaire, les derniers signes de crise cardiaque, la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque, l’ischémie coronarienne et l’absence de disponibilité d’ oxygène pour le tissu cardiaque, les effets des médicaments et certaines erreurs génétiques, entre autres.

Portée et taille du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté sur la base du produit en appareils ECG, enregistreurs de boucle implantables, appareils de surveillance du débit cardiaque (COM), moniteurs d’événements, surveillance par télémétrie cardiaque mobile (MCT / MCOT), moniteurs ECG portables intelligents, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT). Les appareils ECG ont été subdivisés en type et en type de dérivation. Le type a été divisé en systèmes ECG au repos, systèmes ECG à l’effort et moniteurs Holter. Le type de dérivation a été divisé en fils de dérivation ECG à dérivation unique, fils de dérivation ECG et autres. Les dispositifs de surveillance du débit cardiaque (COM) ont été subdivisés en dispositifs COM peu invasifs et dispositifs COM non invasifs. Les moniteurs d’événements ont été subdivisés en type et en technologie. Le type a été divisé en moniteur d’événement pré-symptôme (boucle de mémoire) et post-symptôme. La technologie a été divisée en moniteurs de détection automatique et moniteur d’événement manuel. Les défibrillateurs ont été subdivisés en défibrillateurs automatiques implantables et défibrillateurs externes. Les défibrillateurs automatiques implantables ont été divisés en défibrillateurs automatiques implantables transveineux et en défibrillateurs automatiques implantables sous-cutanés. Les défibrillateurs automatiques implantables transveineux ont été classés en défibrillateurs biventriculaires ICDS/thérapie de resynchronisation cardiaque, ICDS double chambre et ICDS simple chambre. Les défibrillateurs externes ont été divisés en défibrillateurs externes automatisés qui sont ensuite classés en défibrillateurs externes entièrement automatisés et en défibrillateurs externes semi-automatisés. Les stimulateurs cardiaques ont été subdivisés en type et implantabilité. L’implantabilité a été divisée en stimulateurs implantables et en stimulateurs externes. Le type a été divisé en stimulateurs cardiaques à double chambre et en stimulateurs cardiaques à chambre unique. Les dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) ont été subdivisés en CRT-P (CRT avec fonction de stimulateur cardiaque) et CRT-D (CRT avec fonction de stimulateur cardiaque et ICD).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en hôpitaux , établissements de soins à domicile et ambulatoires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section par pays du rapport sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

