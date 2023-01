Amérique du Nord CBD Patch Taille du marché, part, croissance, par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché nord-américain des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 288 522,75k d’ici 2028. L’utilisation croissante des patchs CBD pour le soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs agissent comme moteurs de croissance du marché des patchs CBD.

Pour fournir les meilleurs résultats, un rapport d’étude de marché a été élaboré en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies. Toutes les informations sur le marché présentées dans ce rapport conduisent à une croissance accrue de l’entreprise en subventionnant les risques et en améliorant les performances. Ce rapport présente un aperçu absolu du marché contenant divers aspects de l’analyse du marché, de la définition du produit, de la segmentation du marché, des développements clés et du paysage des fournisseurs existants.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-cbd-patch-market&shrikesh

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD à l’inhalation de CBD vaporisé ou à son ingestion par voie orale par le biais d’aliments ou de boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que la gestion de la douleur, bien que les préférences personnelles influencent la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement du CBD dans la zone locale autour du patch. De là, il fait son chemin dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale, par le biais d’une huile ou d’une gomme, par exemple, le composé doit d’abord passer par le système digestif. Ensuite, le corps peut l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter en tant que déchet. Ainsi, une grande partie d’une dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

L’augmentation des ventes et des applications de patchs CBD est le principal moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD et au THC peuvent être difficiles, mais élargir le champ de la recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis auxquels il est confronté en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs limitants.

Portée et taille du marché des patchs CBD en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché du cannabis médical, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-cbd-patch-market?shri

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération constante et contrôlée sur une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport à sativa et hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite sur l’utilisation du THC dans les produits, le Cannabis Indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment des patchs de deux à cinq domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises que les fabricants proposent sur un pack de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment des moins de 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec de faibles doses, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison de restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment des douleurs chroniques domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et la grande disponibilité des patchs dans l’application du soulagement de la douleur.

En fonction du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs, sans problèmes de peau ni allergies.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation du produit CBD n’est pas encore approuvée dans les hôpitaux et les cliniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché CBD Patch est segmenté en dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et hors ligne. En 2021, le segment des dispensaires et des pharmacies dominera le marché des patchs CBD en raison de sa présence et de sa chaîne d’approvisionnement établie du fabricant au consommateur.

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-cbd-patch-market&shrikesh

Rapport de couverture :

Profils des

fournisseurs

Stratégies d’évaluation des fournisseurs Évaluation

technologique

Cartographie des produits

Perspectives de l’industrie

Analyse économique Analyse

segmentaire Tableaux d’analyse

de la taille du marché

Principaux rapports de santé DBMR :

https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share-trends-and-technology

https://www.einpresswire.com/article/574545729/pharmaceutical-logistics-market-size-share-growth-segment-trends-developing-technologies-and-top-leading-company

https://www.einpresswire.com/article/574696424/hospital-staffing-market-by-staffing-service-type-trends-growth-is-waited-to-reach-usd-56-32-billion-by- 2029