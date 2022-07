Amérique du Nord Aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme Ventes, industrie, tendances, analyse de l’offre et de la consommation et prévisions jusqu’en 2027

Ce marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et est devrait atteindre 2 172,22 millions USD d’ici 2027. Les initiatives et programmes gouvernementaux de sensibilisation à l’IEM et l’augmentation du nombre de procédures de dépistage des nouveau-nés créent la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les erreurs innées du métabolisme sont un groupe de troubles dans lesquels le corps ne parvient pas à convertir les aliments en énergie. En raison des mutations dans les gènes, il y a moins ou pas de production d’une enzyme spécifique, ces enzymes sont responsables de la décomposition en certaines substances. Cela conduit à l’accumulation de certaines substances qui sont toxiques et entraîne de graves complications. Afin de traiter ces troubles, on leur donne des régimes spécifiques qui sont également connus sous le nom d’aliments médicaux sous la supervision de médecins.

La demande d’aliments médicaux a augmenté par rapport à l’année précise avec l’augmentation des dépenses en aliments médicaux ainsi que l’introduction de produits innovants pour de nouvelles indications. De plus, la demande d’aliments médicaux a augmenté en raison d’initiatives et de programmes gouvernementaux de sensibilisation à l’IEM. Un autre scénario de remboursement inadéquat devrait limiter l’utilisation des aliments médicaux et devrait ralentir la croissance du marché des aliments médicaux au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Amérique du Nord Aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme Étendue du marché et taille du marché

Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en six segments sur la base des produits, du groupe d’âge, des maladies, des formes, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en acides aminés, glytactine avec des préparations pour nourrissons modifiées en acides aminés GMP avec du fer, des préparations pour nourrissons à faible teneur en calcium / sans vitamine D avec du fer, des aliments à faible teneur en protéines et les autres. Le segment des acides aminés domine le marché car il a la capacité d’améliorer l’activité métabolique des patients souffrant d’erreurs innées du métabolisme. Les acides aminés sont la principale source de protéines dans le corps, il est donc très utile pour les nourrissons qui souffrent des maladies de l’IEM.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en nourrissons, sevrage, adolescents et adultes. Le segment des acides aminés domine le marché car l’incidence des maladies liées à l’IEM est élevée chez les nourrissons ou les bébés qu’ils viennent de naître.

Sur la base des maladies, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en phénylcétonurie (PCU), maladie urinaire du sirop d’érable (MSUD), homocystinurie, acidémie méthylmalonique, aciduries organiques, acidémie propionique, acidémie isovalérique, troubles du métabolisme de la leucine, acidémie glutarique de type I, maladie rénale, tyrosinémie de types I et II, troubles du cycle de l’urée et autres. Le segment de la phénylcétonurie (PCU) domine le marché car son incidence est élevée dans toutes les maladies d’erreur innée du métabolisme. Il a également été observé que les entreprises sont plus enclines à fabriquer des aliments médicaux pour la maladie PCU.

Sur la base des formulaires, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en poudre, liquides, gels et autres. En 2020, la forme en poudre domine le marché car elle est facile à consommer partout où cela est nécessaire et sa durée de conservation est également longue. Il a également été observé que les produits sous forme de poudre sont hautement fabriqués et sont disponibles en boîtes, en paquets et sous d’autres formes d’emballage.

Sur la base de l’emballage, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en canettes, pots, paquets, bouteilles et autres. Le segment des boîtes de conserve domine le marché car il offre une sécurité adéquate du produit qui y est emballé et il est également facile de maintenir sa durée de conservation pendant une longue période.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, pharmacies et autres. Le segment des pharmacies de détail domine car les gens peuvent acheter les produits en vrac avec de fortes remises; de plus, ils ont une plus grande variété de produits.

Analyse au niveau du pays du marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme

Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produits, tranche d’âge, maladies, formes, emballage et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. La région Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché avec une prise de conscience accrue des erreurs innées du métabolisme et de leur traitement. De plus, 90 % de la part des produits proviennent du marché américain.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation des acquisitions et des fusions sur le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme

Le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays, en particulier l’industrie avec les ventes d’aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme, l’impact de l’avancement du marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme et les changements dans la réglementation. scénarios avec leur soutien pour le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme

Marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme, le paysage concurrentiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des aliments médicaux pour les erreurs innées du métabolisme.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Nestlé Health Science (une filiale de Nestlé), Nutricia (une filiale de Danone), Solace Nutrition, Abbott, Mead Johnson & Company, LLC. (une filiale de Reckitt Benckiser), BioMarin Pharmaceutical, Ajinomoto Cambrooke, Inc. (filiale d’Ajinomoto), Poa Pharma, Dr.Schar AG/SPA Primus Pharmaceuticals, Inc., Ener-G food, INC, Promin Metabolics parmi d’autres acteurs nationaux et nord-américains. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

