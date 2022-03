Amélioration du marché de l’administration de médicaments oculaires au Moyen-Orient et en Afrique et demande mondiale en 2028 avec la plupart des entreprises les plus importantes : AbbVie Inc, Bausch Health Companies Inc, Novartis AG, Clearside Biomedical Inc

Un nouveau rapport de recherche analytique vient d’être publié par Business Market Insights Presents dans son vaste magasin. Le « marché de la livraison de médicaments oculaires au Moyen-Orient et en Afrique » a été compilé grâce à un mélange de recherches primaires et secondaires. De plus, il propose des enquêtes détaillées basées sur les dernières tendances du marché, les perspectives régionales, les principaux acteurs clés, les commentaires de l’industrie, les différentes règles et réglementations du gouvernement, les moteurs, les contraintes, les défis et les opportunités.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché de la livraison de médicaments oculaires au Moyen-Orient et en Afrique sont AbbVie Inc, Bausch Health Companies Inc, Novartis AG, Clearside Biomedical Inc, Alimera Sciences Inc

Une étude de marché sur la distribution de médicaments oculaires au Moyen-Orient et en Afrique a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les barrières du marché. , et les défis.

Le marché de l’administration de médicaments oculaires au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter de 830,88 millions de dollars US d’ici 2028, contre 1 272,46 millions de dollars US en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2021 à 2028. L’incidence des maladies oculaires a considérablement augmenté. Au cours des dernières années, diverses mesures et efforts ont été entrepris pour sensibiliser et éduquer les gens sur les maladies oculaires, en facilitant l’accès des patients aux médicaments et aux traitements appropriés pour ces conditions. Sightsavers est une organisation non gouvernementale internationale qui travaille dans les pays en développement pour traiter et prévenir les maladies oculaires. Une grande partie de la population de l’Inde réside dans les zones rurales, qui ont une connaissance limitée ou inexistante des affections oculaires. Avec son programme de santé oculaire en milieu rural, Sightsavers vise à sensibiliser, à fournir des services de santé oculaire de haute qualité et à éradiquer la cécité évitable dans la population rurale. Ainsi, les programmes croissants de sensibilisation à la santé oculaire sont susceptibles de créer des opportunités de croissance pour le marché.

