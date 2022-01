Amélioration du marché de la thérapie numérique (DTx) , dernières tendances, croissance et opportunités de 2022 à 2029

Le rapport complet sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des informations essentielles, des informations objectives sur les tendances et les pistes du marché international, une analyse des concurrents et bien plus encore. Toutes les équipes impliquées dans la création de ce rapport d’étude de marché, y compris les consultants, les chercheurs de marché et les fournisseurs de données, travaillent main dans la main pour générer des données plus pertinentes. Les méthodologies de recherche traditionnelles sont complétées par des approches innovantes pour offrir des informations factuelles via ce rapport d’étude de marché. Le rapport commercial Digital Therapeutic (DTx) fournit aux acteurs de l’industrie un soutien crucial pour élargir leur clientèle dans divers espaces de marché. Un excellent document de marché Digital Therapeutic (DTx) est la solution de choix pour de nombreux professionnels car il permet de gagner du temps, fournit de nouvelles.

Le marché de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 8,91 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 22,95 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. . La sensibilisation accrue des patients aux avantages de la technologie numérique contribuera à fournir des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Principaux acteurs clés inclus dans ce rapport :

Noom, Inc

Santé Omada, Inc

Proteus Santé numérique

Welldoc, Inc

Santé de l’hélice

2Morrow Inc

SANTÉ DES CANARIES

MANGUE SANTÉ

Cliquez sur Therapeutics, Inc

Akili Interactive Labs Inc

L’étude est segmentée par type de produit suivant :

Par application (Applications liées au traitement/aux soins, Applications préventives)

Par canal de vente (B2B, B2C)

Le rapport Digital Therapeutic (DTx) fournit des données de marché même en tenant compte du développement de nouveaux produits du début au lancement. Ce rapport est un rapport d’étude de marché prometteur, excellent, pionnier, centré sur le client et digne de confiance qui ravit les besoins commerciaux du client. Le rapport de grande envergure fournit des analyses d’études de marché analysées de manière stratégique et des informations commerciales observatrices sur les marchés les plus pertinents des clients. Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) comprend les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2020 et la période de prévision 2021-2028.

Années considérées pour ces rapports sur le marché de la thérapie numérique (DTx):

Années historiques : 2016-2019

Année de référence : 2021

Année estimée : 2027

Période de prévision du marché de la thérapie numérique (DTx) : 2021-2027

Le rapport sur le marché Thérapeutique numérique (DTx) fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché Thérapeutique numérique (DTx).

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché: informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Thérapeutique numérique (DTx).

