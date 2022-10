Alcool N-hexylique Acteurs clés du marché Part, prix, analyse des tendances et prévisions jusqu’en 2030

Market scope

Market Research Future (MRFR) studied the global Nhexyl alcohol market 2021 for the review period till 2023. The N-hexyl alcohol market is expected to rise at a high CAGR over the assessment span to acquire substantial income by 2023.

Drivers and restraints impacting the N-hexyl alcohol market

Increasing industrial applications of N-hexyl alcohol market outlook is expected to support the rise by 2023. Rising demand for plasticizers and rising awareness of the effectiveness of N-alcohol hexyl as a plasticizer precursor can promote the rise of the market in the near future. The increase in demand for the product in the expanding chemical sector as a chemical intermediate in the production of desirable chemicals may support the upsurge in the market.

In the cash-rich pharmaceutical sector, the N-hexyl alcohol market is used as a flavoring agent, odorant, inert ingredient, additive, lubricant and processing aid, among others, can promote the rise of the market. N-hexyl alcohol is gaining traction in the agricultural sector owing to its pesticidal properties and the growth in agricultural practices may support the rise of the market in the near future. In the growth of food and beverages, the increasing demand for the product can improve the growth pace of the market. The additional utility of organic alcohol as fabric softeners, creams and lotions, hypnotics and antiseptic drugs, among others, may also drive the market boom in the coming years.

N-Hexyl Alcohol Market Sector Study

The global N-hexyl alcohol market segment study is based on application and end-use industry.

Application-based segments of the N-hexyl alcohol market are Flavoring Agent, Plasticizer Precursor, Flavoring Agent, Chemical Intermediate, Additive, Inert Ingredient, Processing Aid , lubricant and fabric softener, among others. Rising demand for N-hexyl alcohol based flavoring agent may support the surge in the market.

End-use industrial segments of the N-hexyl alcohol market are cosmetics and personal care, chemicals, food and beverages, plastics and pharmaceuticals, textiles, among others. The food and beverage segment, followed by the pharmaceutical segment, is expected to generate decent revenue for the global market over the study period.

Regional Analysis of the N-Hexyl Alcohol Market

En Amérique du Nord, le marché de l’alcool N-hexyle devrait augmenter à un rythme élevé en raison de l’existence d’une industrie chimique aisée dans la région. Les ventes croissantes de l’alcool organique en tant qu’ingrédient inerte, émulsifiant, propulseur, solvant, produit chimique intermédiaire, agents de séparation solides, produits chimiques d’étanchéité et adhésifs, entre autres, peuvent entraîner l’expansion du marché dans la région. Les États-Unis devraient être le fer de lance du marché nord-américain de l’alcool N-hexyle en raison de l’augmentation des applications, telles que; adhésifs, plastifiants, émulsifiants, solvants et pesticides, pour divers consommateurs finaux.

La consommation croissante d’alcool N-hexyle par l’industrie en expansion des cosmétiques et des soins personnels dans l’UE, car l’alcool biologique est utilisé pour produire des crèmes et des lotions, des savons, des shampooings et des déodorants, entre autres, qui sont observés pour gagner une forte préférence parmi les habitants de cette région peut stimuler la croissance du marché.

Dans la région APAC, la demande croissante du produit dans l’industrie aisée des aliments et des boissons peut stimuler le marché de l’alcool N-hexyl dans la région. La grande utilité du produit comme dans les crèmes glacées additifs, les boissons, la gélatine et les produits de boulangerie, entre autres. En outre, la préférence croissante pour les boissons emballées et les produits alimentaires à mesure que la demande de produits pratiquesaugmente, d’où la nécessité d’étendre leurs rayons est également nécessaire. Ainsi, cette cause devrait soutenir le marché de l’alcool N-hexyl de l’APAC dans les années à venir. La présence d’une industrie pharmaceutique bien établie peut contribuer à la hausse du marché dans la région APAC.

Le marché de l’alcool N-hexyle dans la région Amérique latine devrait générer des revenus décents d’ici la fin de l’étude, car il peut connaître une augmentation considérable de la demande de cosmétiques et de produits de soins personnels. Dans les régions, telles que; Mexique et Brésil, l’escalade de la solution cosmétique pour hommes peut stimuler la croissance du marché de l’alcool N-hexyle dans la région. Au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, le marché peut afficher un TCAC considérable en raison de la croissance rapide de la base industrielle.

Acteurs clés du marché de l’alcool N-hexyle

Sasol Limited (Afrique du Sud), Bharat Jyoti Impex (Inde), Alfa Aesar (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), The Good Scents Company (États-Unis), Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd. (Inde), Penta Manufacturer (États-Unis), Zhejiang NHU Company Ltd, NHU (Chine) et Ecogreen Oleochemicals (Singapour) sont des sociétés réputées sur le marché de l’alcool N-hexyle qui sont enrôlées par MRFR.

