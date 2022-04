AI in Manufacturing Market Analysis Covering Size, Share, Growth, Trends and Upcoming Opportunities 2021-2030

Quadintel published the latest research report on the AI in Manufacturing market. In order to comprehend a market holistically, a variety of factors must be evaluated, including demographics, business cycles, and microeconomic requirements that pertain precisely to the market under study. In addition, the AI in Manufacturing market study demonstrates a detailed examination of the business state, which represents creative ways for company growth, financial factors such as production value, key regions, and growth rate.

Market insights:

Avec l’introduction de la technologie de l’industrie 4.0, l’industrie manufacturière indienne est sur le point de passer à la transformation numérique. Plusieurs entreprises manufacturières indiennes ont investi dans des technologies d’automatisation industrielle basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la qualité et la conception des produits, réduire les coûts de main-d’œuvre, raccourcir les cycles de fabrication et suivre la santé des équipements en temps réel. Blue Star Ltd., TVS Motor Company Ltd., JK Tire & Industries Ltd. et Asian Paints Ltd. ont toutes utilisé l’IA pour augmenter l’efficacité et la productivité de leurs usines de production.

La contribution de l’IA dans la VAB indienne a été évaluée à 12 272.38 milliards d’INR en 2020 et devrait atteindre 40 703.34 milliards d’INR d’ici 2025, avec une croissance à un TCAC de 4.83 % au cours de la période de prévision (2021-2026). L’IA est mise en œuvre pour l’automatisation des usines, la surveillance de la qualité, la prévision des pannes d’équipement, la gestion des commandes, la gestion des livraisons et la prévision de la demande.

Tendances du marché :

les entreprises manufacturières indiennes utilisent des systèmes de maintenance prédictive basés sur l’IA pour l’auto-surveillance et le signalement des dysfonctionnements en temps réel. IBM a développé sa plate-forme d’informatique cognitive, Watson, pour les fabricants afin de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des produits. De même, Qualitas Technologies a développé le système d’inspection Eagle Eye, qui utilise un contrôleur de vision basé sur l’IA pour vérifier la qualité des produits.

Les acteurs du secteur manufacturier indien apprécient l’utilisation de robots collaboratifs qui tirent parti de l’IA et de l’analyse. Les robots collaboratifs sont capables de gérer des tâches cognitives supplémentaires et de prendre des décisions indépendantes basées sur des données en temps réel. Blue Star Ltd. utilise des robots collaboratifs compatibles avec l’IA (offerts par Universal Robots A/S) pour optimiser la tâche d’expansion des tubes en cuivre et minimiser les risques de stress qui y sont associés.

Impact de la COVID-19 :

L’impact sans précédent de la pandémie a modifié le paysage commercial du secteur manufacturier. Les technologies de pointe telles que l’IA sont devenues la clé du maintien de la résilience face aux effets de la pandémie. Les unités de fabrication qui ont dû faire face à d’importantes pénuries de main-d’œuvre pendant le verrouillage ont adopté des solutions basées sur l’IA pour poursuivre la production. Les initiatives gouvernementales telles que la mission Atmanirbhar Bharat et le programme d’incitation lié à la production pour les produits blancs (PLIWG) devraient favoriser l’adoption de l’IA dans l’industrie manufacturière au milieu de la pandémie.

Les acteurs mondiaux visent à se désinvestir en Chine et considèrent l’Inde comme la destination privilégiée pour déplacer leurs bases de fabrication. Les acteurs indiens peuvent saisir cette opportunité et tirer parti de l’IA pour créer un environnement de fabrication sûr, interconnecté, intuitif et interactif.

