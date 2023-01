AI dans la taille du marché de la mode, croissance de 38,85 %, analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Microsoft, IBM Corporation, Google, Amazon.com, Inc., SAP SE, Adobe, Oracle

Le marché de l’IA dans la mode devrait atteindre 3,14 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance du marché à un taux de 38,85 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur l’IA dans le marché de la mode fournit une analyse et des informations concernant le facteur tel que croissance croissante du secteur de la vente au détail qui contribue à l’adoption de l’intelligence artificielle.

Les données, informations, statistiques, faits et chiffres couverts dans l'important rapport AI in Fashion Market aident CETTE industrie à maximiser ou minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Des outils et des techniques inégalés et bien établis tels que l'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter ont été utilisés dans l'ensemble du rapport à des fins de prévision, d'analyse et d'estimation. Les estimations des valeurs CAGR de 38,85 % sont assez importantes, ce qui aide les entreprises à décider de la valeur de l'investissement sur la période.

Les données d'étude de marché incluses dans le rapport d'étude de marché à grande échelle sur l'IA dans la mode sont analysées et prévues à l'aide de modèles statistiques et cohérents du marché. La méthodologie de recherche clé utilisée ici par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l'industrie).

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur l’IA dans la mode :

Microsoft, IBM Corporation, Google, Amazon.com, Inc., SAP SE, Adobe, Oracle, Catchoom Technologies, SL, Huawei Technologies Co., Ltd., Heuritech, WIDE EYES TECHNOLOGIES, FindMine, Inc., Intelistyle Ltd, Lily AI , Syté

Étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Global AI in Fashion Market » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

AI in Fashion Market Regional Analysis:

North America: (United States, Canada, Europe, Germany, France, U.K., Italy, Russia)

Asia-Pacific: (China, Japan, South Korea, Australia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia)

Latin America: (Mexico, Brazil, Argentina, Colombia)

Middle East & Africa: (Turkey, Saudi Arabia, UAE)

Market Key Benefits over Competitors:

The report provides a qualitative and quantitative analysis of the AI in Fashion market trends, forecasts, and market size to determine new opportunities.

Porter’s Five Forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders to make strategic business decisions and determine the level of competition in the industry.

Top impacting factors & major investment pockets are highlighted in the research.

The major countries in each region are analysed and their revenue contribution is mentioned.

The market player positioning segment provides an understanding of the current position of the market players active in the AI in Fashion industry.

Based on the AI in Fashion Industry Market Segmentations:

AI in fashion market on the basis of component has been segmented as solutions, and services. Solution has been further segmented into software tools, and platforms. Services have been bifurcated into training and consulting, system integration and testing, and support and maintenance.

Based on category, AI in fashion market has been segmented into apparel, footwear, beauty & cosmetics, accessories, watches, jewellery, and others. Others have been further segmented into eyewear, home décor.

On the basis of deployment mode, AI in fashion market has been segmented into cloud and on-premise.

On the basis of application, AI in fashion market has been segmented into product recommendation, product search & discovery, creative designing & trend forecasting, supply chain management & demand planning, customer relationship management, virtual assistant, and others. Others have been further segmented into fraud detection, fabric waste reduction, and price optimization.

AI in fashion market has also been segmented on the basis of end user into fashion stores, and fashion designers.

AI in Fashion market Report Objectives

Analyzing the size of the AI in Fashion market on the basis of value and volume

Accurately calculating the market shares, consumption, and other vital factors of different segments of the AI in Fashion market

Exploring key dynamics of the AI in Fashion market

Highlighting important trends of the AI in Fashion market in terms of production, revenue, and sales

Deeply profiling top players of the AI in Fashion market and showing how they compete in the industry

Studying manufacturing processes and costs, product pricing, and various trends related to them

Showing the performance of different regions and countries in the AI in Fashion market

Forecasting the market size and share of all segments, regions, and the market.

Coronavirus & Russian invasion of Ukraine Effect Investigation:

The coronavirus pandemic and Russian invasion of Ukraine has highly affected individuals lives across the world. Each and every other business and market should battle on the two fronts — wellbeing and monetary — and should get through this time of constrained downturn. With the financial slump costing many billions of dollars, there is far and wide hypothesis that the recuperation period will endure well into starting one year from now.

The main way out of this round design is to plan through this pandemic interruption, and we accept that organizations will benefit incredibly from our market experiences.

Customization Available

The report can be customized to include price trend analysis of target brands understanding the market for additional countries, clinical trial results data, literature review, refurbished market and product base analysis. Market analysis of target competitors can be analyzed from technology-based analysis to market portfolio strategies.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour de l’IA sur les marchés et les entreprises de la mode

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Table des matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché de l’IA dans la mode couverts par l’étude de recherche, le périmètre de recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché de l’IA dans la mode. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix marketing, la capacité, la production et la valeur de production du marché de l’IA dans la mode sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : Outre un aperçu du marché de l’IA dans la mode par application, il donne une étude sur la consommation du marché de l’IA dans la mode par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché de l’IA dans la mode sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché de l’IA dans la mode, les produits, les revenus, la production, les activités et l’entreprise.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché de l’IA dans la mode ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché de l’IA dans la mode ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché de l’IA dans la mode.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

