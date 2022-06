AI dans la construction Taille du marché, revenus, croissance, segments par région, entreprise, type et canaux de vente Prévisions 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de l’IA dans la construction . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marchés les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de l’IA dans la construction .

La taille du marché mondial de l’IA dans la construction était de 561,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’IA dans la construction devrait atteindre 2515,5 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les avantages de l’IA dans la construction stimuleront principalement la croissance du marché mondial de l’IA dans la construction. Les concepteurs, ingénieurs et architectes consacrent régulièrement beaucoup de temps à la conception de bâtiments. Il faut beaucoup de temps pour générer des variations de conception et vérifier les statiques architecturales. Cependant, un système basé sur l’IA avec accès à une base de données de nombreux plans de construction déjà construits peut produire des conceptions alternatives. Les concepteurs et les ingénieurs peuvent facilement saisir des objectifs de conception, ainsi que des critères tels que les spécifications spatiales, l’efficacité, les matériaux, les limites financières, etc., dans un logiciel de conception générative. Le programme étudie également toutes les permutations imaginables d’une solution, produisant des conceptions alternatives qui répondent à toutes les exigences énoncées précédemment. Ainsi,

Le fait que l’IA dans la construction empêche les utilisateurs de dépasser les coûts augmentera également la croissance du marché. De plus, un nombre croissant de projets de construction stimulera la demande d’IA dans la construction au cours de la période d’étude.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de l’IA sur le marché de la construction. La croissance du marché est attribuée à l’évolution du scénario politique des États-Unis. En plus de cela, une grave pénurie de main-d’œuvre et des investissements gouvernementaux croissants dans les activités de construction alimenteront la croissance de l’IA mondiale sur le marché de la construction. De plus, le fait que la demande de technologies de pointe augmente dans la région contribuera à la croissance de l’IA sur le marché de la construction. De plus, l’IA dans la construction aide à surmonter divers obstacles liés au coût et à la conception, ce qui stimulera la croissance de l’IA sur le marché de la construction.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’IA dans la construction a brusquement diminué. En raison de la pandémie, l’éventail des projets de construction a fortement diminué. En outre. l’attention de la population et des gouvernements s’est brusquement déplacée vers la santé, ce qui a entravé la demande pour toute activité nécessitant un contact humain. Ainsi, cela a entraîné une forte baisse de la croissance de l’IA sur le marché de la construction.

Concurrents sur le marché

• IBM Corporation

• Dassault Systems SE

• Building System Planning Inc.

• Doxel Inc.

• Autodesk Inc.

• NVIDIA Corporation

• Volvo AB

• Komatsu Ltd.

• Smartvid.io Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

L’IA mondiale dans la segmentation du marché de la construction se concentre sur la technologie, l’application, le déploiement et la région.

Par technologie

• Apprentissage automatique et apprentissage en profondeur

• Traitement normal du langage (NLP)

Par application

• Gestion de projet

• Gestion des risques

• Gestion sur le terrain • Gestion

de la chaîne d’approvisionnement

• Gestion des horaires

• Autres

Par déploiement

• Sur site

• Cloud

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

