Agent d’hémolyse pour analyseur de cellules sanguines Taille du marché, statistiques, taille, part, analyse régionale par les principaux acteurs, prévisions jusqu’en 2028

L’augmentation de la population vieillissante dans le monde stimulera la croissance du marché ; l’augmentation de l’incidence des maladies liées à l’âge telles que le foie, les reins et le cœur sont les principaux facteurs influençant la croissance du marché.

Le marché mondial des agents d’hémolyse pour les analyseurs de cellules sanguines devrait atteindre 914,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé au nombre croissant de maladies liées à l’âge telles que le foie, les reins et le cœur, ainsi qu’à une augmentation de la population vieillissante dans le monde. L’empoisonnement au plomb et la drépanocytose sont la raison de l’augmentation des tests cliniques dans les laboratoires de diverses régions, ce qui entraîne la prédominance de troubles liés au sang tels que la sphérocytose héréditaire, l’identification d’hémoglobine anormale, les cytochimies sur le sang et la moelle osseuse et la maladie granulomateuse chronique. . Ces facteurs devraient en outre stimuler le marché.

Les agents d’hémolyse pour analyseurs de cellules sanguines sont fréquemment utilisés pour déterminer l’état de santé d’une personne en examinant des échantillons de fluide corporel comme le sang et l’urine. La préférence accrue pour les soins de santé préventifs a encouragé la demande de détection et de traitement précoces des problèmes de santé liés à l’âge, ce qui, à son tour, augmentera la croissance de l’agent d’hémolyse pour le marché des analyseurs de cellules sanguines au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de 22,30% en 2020, en raison de facteurs tels que la présence d’une infrastructure de soins de santé de classe mondiale avec une pratique technologiquement avancée, un nombre élevé de personnes ayant des problèmes sanguins, des dépenses plus élevées, des directives strictes et l’apparition de leaders acteurs industriels de la région. La domination du marché régional est principalement associée à la demande croissante d’analyseurs de cellules sanguines dans plusieurs contextes cliniques. Les États-Unis stimuleront l’industrie nord-américaine en raison de la prédominance croissante des maladies liées à l’âge telles que le foie, les reins et le cœur, associées à la croissance de la population gériatrique. L’adoption de nouvelles technologies propulsera davantage la croissance de l’agent d’hémolyse pour le marché des analyseurs de cellules sanguines.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’utilisation croissante des analyseurs de cellules sanguines dans le diagnostic des infections transmises par transfusion sanguine dans le monde est un facteur crucial qui met l’accent sur le marché. Divers exemples de dons de sang dans certains pays émergents et développés constituent une tendance majeure qui renforce la demande du marché. En outre, l’application largement émergente des analyseurs de cellules sanguines dans l’évaluation des maladies cardiovasculaires et la fréquence des troubles de la moelle osseuse sont des tendances clés qui stimulent le marché.

Le marché des moins de 500 ml du segment de produits représente la plus grande part de marché de 38,92% du marché en 2020, cela est principalement dû au rôle vital joué par les analyseurs pour détecter, diagnostiquer et fournir des données utiles pour des études ultérieures, concernant différents maux.

Le coût élevé des instruments électroniques a entravé leur adoption dans plusieurs pays moins développés, malgré le fait que la demande de solutions de haute qualité pour améliorer le flux de travail du laboratoire et améliorer les soins aux patients devrait stimuler les progrès des analyseurs de cellules sanguines automatisés. L’utilisation innovante de réactifs et l’augmentation substantielle de la cytométrie en flux par les fabricants devraient contribuer à la croissance du marché. De plus, la recherche de nouvelles thérapies à base de plasma devrait offrir des opportunités passionnantes aux acteurs du marché dans les années à venir.

Ces analyseurs sont principalement nécessaires pour détecter les infections transmises par transfusion sanguine. Avec une augmentation des cas où une transfusion sanguine est nécessaire, le marché mondial des analyseurs de sang devrait se développer à pas de géant au cours des prochaines années. Les programmes de don de sang connaissent également une augmentation substantielle ces derniers temps, ce qui s’avère par conséquent bénéfique pour l’évolution du marché. De plus, une augmentation des maladies cardiovasculaires et des affections de la moelle osseuse a également été responsable de la croissance de ce marché.

Le marché clinique du segment des applications représente la plus grande part de 39,30 % du marché mondial en 2020, en raison du saturnisme chronique et de la drépanocytose Cela est dû à la prévalence de troubles liés au sang tels que les cytochimies sur le sang et la moelle osseuse , sphérocytose héréditaire, identification d’hémoglobine anormale et maladies granulomateuses chroniques.

Le marché hospitalier du segment des utilisateurs finaux est évalué à 175,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 289,5 millions USD d’ici 2028 avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.

Divers acteurs émergents et leaders lancent des solutions étendues et avancées avec de nouvelles applications pour divers contextes cliniques, avec une volonté de consolider leurs parts dans diverses régions.

Les acteurs du marché se concentrent principalement sur le développement de nouvelles technologies pour répondre aux exigences des utilisateurs. Diverses entreprises sont également impliquées dans de nombreuses fusions et acquisitions car leur stratégie essentielle est de conserver une part de marché suffisante. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie au cours des prochaines années.

L’Amérique du Nord est évaluée à 111,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 181,6 millions USD d’ici 2028. Plusieurs acteurs émergents et leaders lancent des solutions complètes et avancées avec de nouvelles applications pour différents contextes cliniques, avec une volonté de consolider leurs parts dans diverses régions

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’agent d’hémolyse pour l’analyseur de cellules sanguines en fonction du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, milliers d’unités ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Moins de 500 ml

500-2 000 ml 2

000 ml

Perspectives de l’utilisateur final (volume, milliers d’unités ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

Hôpitaux

Entreprises pharmaceutiques

Centres de diagnostic

Entreprises de

biotechnologie Perspectives d’application (volume, milliers d’unités ; et revenus, millions USD ; 2020-2028)

clinique

Recherche analytique

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; et revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord Unis

Europe Allemagne Uni

Asie-Pacifique Chine Inde Sud-Est

Amérique latine Brésil

MEA

