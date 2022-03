Afficher les tendances de l’industrie du développement du marché des matériaux, la segmentation et les prévisions des principaux facteurs déterminants d’ici 2029

Le rapport de premier ordre sur le marché du matériel d’affichage fournit des informations essentielles, des informations objectives sur les tendances et les pistes du marché international, une analyse des concurrents et bien plus encore. Toutes les équipes impliquées dans la formulation de ce rapport d’étude de marché, y compris les consultants, les chercheurs de marché et les fournisseurs de données, travaillent main dans la main pour générer des données plus pertinentes. Ce rapport d’activité fournit aux acteurs de l’industrie un soutien crucial pour élargir leur clientèle au sein de divers espaces de marché. Dans le rapport d’étude de marché sur les matériaux d’affichage, les méthodologies de recherche traditionnelles sont complétées par des approches innovantes pour offrir des informations fondées sur des preuves.

Le marché des matériaux d’affichage devrait atteindre 39,96 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de TCAC de 4,51 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. La croissance du marché est due à l’adoption à grande échelle des panneaux d’affichage OLED et LCD.

L’augmentation fréquente de la résolution d’écran régulière et de la taille des téléviseurs est un facteur crucial pour accélérer la croissance du marché, l’expansion de l’application des technologies d’affichage OLED, les progrès de l’écran LCD et de l’OLED à points quantiques, l’augmentation des appareils tactiles et l’évolution de l’affichage flexible sont des facteurs majeurs. entre autres, alimentant régulièrement le marché du matériel d’affichage. De plus, l’approche des applications dans les dispositifs d’affichage flexibles créera de nouvelles opportunités pour le marché des matériaux d’affichage au cours de la période de prévision 2020-2027.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du matériel d’affichage comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des matériaux d’affichage sont LG Chem Ltd., Samsung SDI Co, Sumitomo Chemical Co. Ltd., NITTO DENKO CORPORATION, Corning Incorporated, Universal Display, Merck Sharp & Dohme Corp., Asahi Glass Co. Ltd. , The Idemitsu Kosan Co. Ltd., DuPont, Toray Industries, Inc., DIC CORPORATION, Hodogaya Chemical Co. Ltd., E Ink Holdings Inc., JSR Corporation, AU Optronics Corp., Japan Display Inc., Kent Displays Inc. , NEC Display Solutions, Ltd., Sony Corporation, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segments de marché clés :

Sur la base du type, le marché du matériel d’affichage est segmenté en LCD et OLED.

Sur la base des composants et des matériaux, le marché des matériaux d’affichage est segmenté en matériaux d’émetteur et de couche organique, substrat, encapsulation, polariseur, électrodes, couche de filtres de couleur, cristaux liquides, unité de rétroéclairage et autres matériaux LCD. Les matériaux d’émetteur et de couche organique sont ensuite segmentés en couche émettrice (EML)/matériau émissif/RVB, couche de transport de trous (HTL)/couche d’injection de trous (HIL) et couche de transport d’électrons (ETL)/couche d’injection d’électrons (EIL). Les substrats sont ensuite segmentés en rigides et flexibles. L’encapsulation est en outre segmentée en métaux, verre, TFE et hybride. Les électrodes sont ensuite segmentées en anode et cathode.

Sur la base du type de panneau, le marché du matériel d’affichage est segmenté en rigide et flexible.

Basé sur l’application, le marché du matériel d’affichage est segmenté en télévision, smartphones et tablettes, ordinateur portable, ordinateur de bureau, signalisation/affichage grand format, automobile, portable et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du matériel d’affichage est segmenté en soins de santé, électronique grand public, vente au détail, BFSI, militaire et défense, transport et autres.

Marché des matériaux d’affichage, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de l’étude Display Material :

Décrire les avancées les plus importantes du matériel d’affichage, promouvoir les actions et les stratégies employées par les acteurs les plus importants ;

Exploration des zones qui peuvent être anticipées pour trouver la croissance la plus rapide dans l’intervalle de vaticination ;

Repenser les ouvertures pour les parties prenantes en mettant en relation les parties à forte croissance de leur activité Display Material ;

Pour déterminer et pronostiquer l’activité des résultats de participation des clients, les mesures d’assiduité du matériel d’affichage, les secteurs verticaux et les zones de 2021 à 2027, et disséquer les différents facteurs macro et microéconomiques qui affectent la croissance de la demande ;

Pour parvenir à une décision d’entreprise locale et accorder du poids à Donner et à du matériel marketing et Gagner une compréhension compétitive de tous les joueurs à la pointe des demandes de matériel d’affichage ;

Le rapport Matériel d’affichage révèle exactement la façon dont les normes strictes d’opération d’émigration peuvent engendrer l’entreprise mondiale;

Pour décrire les acteurs cruciaux de la demande et donner une analyse relative fondée sur des aperçus commerciaux, des immolations de produits, la présence indigène, des programmes commerciaux, pour saisir l’arène concurrentielle ;

Exploration du type qui devrait réglementer exactement le matériel d’affichage

Évaluer une multiplicité de perspectives avec cette demande avec l’aide de la discussion des cinq forces des deux gardiens ;

Pour suivre et examiner les progrès concurrentiels similaires aux combinaisons de matériel d’affichage et aux adhésions, aux accords et aux contrats

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises du matériel d’affichage

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise.

