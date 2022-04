affaires, demande, tendances, taille du marché de la caséinate de sodium | Rapport d’analyse et de recherche sur l’industrie mondiale 2027

Le marché de la caséinate de sodium devrait atteindre 1,67 milliard de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché peut être attribuée aux applications croissantes du caséinate de sodium .

caséinate de sodium trouve une application en tant que complément nutritionnel, agent épaississant, agent émulsifiant et agent stabilisant dans les aliments, notamment le pain, les bonbons, les biscuits, les gâteaux, la sauce, le yaourt, la viande et les fruits de mer. Dans les saucisses, le caséinate de sodium peut être appliqué pour uniformiser la répartition des graisses et améliorer les caractéristiques d’adhérence de la viande. De plus, dans les crèmes glacées, l’ application du produit chimique aide à prévenir la contraction et la condensation du sucre.

L’utilisation croissante du caséinate de sodium comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. C’est un produit chimique non toxique, peu coûteux et très stable. Le caséinate de sodium , en raison de ses propriétés physicochimiques et structurelles, fournit des fonctionnalités bénéfiques en tant que véhicules d’administration de médicaments. En outre, il est utilisé dans des formulations pharmaceutiques pour la reminéralisation des lésions carieuses de l’émail dentaire.

Demande d’échantillon de copie @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2677

Les principaux participants sont : AMCO Proteins, Erie Foods International Inc., Charotar Casein Company, Farbest Brands, Fonterra Cooperative Group, Avani Food Products, Israel Chemicals Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, Agrocomplex et Ningxia Yimei Biotechnology Co. Ltd., entre autres.

Selon une enquête, le caséinate de sodium a la concentration maximale d’utilisation signalée la plus élevée et il est utilisé à environ 96,9% dans les huiles de bain, les sels et les comprimés.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient ouvrir une fenêtre d’opportunités pour la croissance du marché dans les années à venir. La demande croissante de caséinate de sodium en Amérique latine devrait être principalement tirée par l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons.

Résumé du marché :

L’industrie des matériaux et des produits chimiques a enregistré une croissance rapide des revenus au cours des dernières années en raison du besoin constant de matériaux et de produits chimiques dans divers secteurs, notamment l’agriculture, la pharmacie et la biotechnologie, le papier, la santé, l’alimentation et les boissons et la fabrication, entre autres. La demande rapide de produits tels que les parfums, les savons, les détergents à usage quotidien, l’adoption croissante de l’énergie verte et des produits biologiques, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et le soutien croissant de divers secteurs publics et privés sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial de la caséinate de sodium. En outre, des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, les efforts accrus pour réduire l’empreinte carbone et le passage des consommateurs à des produits respectueux de l’environnement et durables devraient alimenter la croissance globale du marché à l’avenir.

Le rapport évalue en outre les fabricants du marché en ce qui concerne la taille et la part de marché, la distribution, le réseau de vente et les canaux de distribution, la position mondiale, les activités récentes de recherche et développement et le portefeuille de produits, entre autres, pour offrir un avantage concurrentiel aux lecteurs. Le rapport met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats qui se produisent sur le marché et qui influencent de manière significative la croissance des revenus. La section du paysage concurrentiel couvre également l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour fournir de meilleures informations sur la concurrence sur le marché.

Demandez une remise sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/2677

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

caséinate de sodium de qualité alimentaire détenait une plus grande part de marché en 2018. Cette catégorie est considérée comme sans danger pour la consommation humaine. Il est utilisé comme agent émulsifiant, épaississant et stabilisant, entre autres

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait croître à un rythme plus rapide de 9,2% sur la période 2019-2027, car ce mode de distribution a l’avantage d’offrir une exposition plus large au produit fabriqué par les fabricants, notamment avec le prolifération des appareils intelligents et de la connectivité Internet.

Par application, les applications pharmaceutiques devraient connaître un taux de croissance de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique a contribué à la plus grande part de marché en 2018 et devrait croître à un taux de 7,2 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région APAC peut être attribuée à la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons, en particulier dans les pays en développement, tels que la Chine et l’Inde, dans la région.

Téléchargez le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2677

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la caséinate de sodium en fonction du grade, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Perspectives de qualité (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Qualité alimentaire

Niveau industriel

Perspectives du canal de distribution (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

En ligne

Hors ligne

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

nourriture et boissons

Pharmaceutique

Soins personnels

Les autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

AEM

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2677

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

humique @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/humic-acid-water-soluble-fertilizers-market

Croissance du marché des assouplissants et conditionneurs de tissus @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/fabric-softeners-and-conditioners-market

Taux de croissance du marché des systèmes d’adsorption de carbone @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/carbon-adsorption-systems-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs