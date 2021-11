Adoption élevée dans les centrales électriques pour créer une demande de systèmes de contrôle des émissions jusqu’en 2031

Les ventes mondiales de systèmes de contrôle des émissions devraient augmenter de 4,2 % en 2021 à un peu plus de 5 000 000 unités.

Les normes promulguées par l’EPA pour réglementer les émissions produites par les industries, ainsi que la Clean Air Act, ont joué un rôle déterminant dans le développement du marché. L’inclusion obligatoire de ces dispositifs dans les systèmes, les processus et les automobiles est un facteur plus critique qui stimule les ventes de systèmes de contrôle des émissions. Parmi les autres moteurs de la demande, citons la recrudescence de l’industrialisation et les préoccupations croissantes visant à atténuer les risques posés par les émissions sur les humains et l’environnement. Alors que des mesures sont prévues pour assurer la sécurité du personnel et de l’environnement, les systèmes de contrôle des émissions sont cités comme des candidats viables pour potentiellement réduire la pollution urbaine.

Les partenariats, les coentreprises et les innovations de produits sont prédominants sur ce marché :

En février 2021, DuPont Clean Technologies a signé un contrat avec ISAB S.R.L. pour la technologie d’hydrotraitement IsoTherming®.

En avril 2020, Denso s’est associé au Tokyo Institute of Technology pour créer le DENSO Mobility Collaborative Research Center.

L’analyse de Persistence Market Research prévoit que les systèmes mondiaux de contrôle des émissions se développeront à un TCAC impressionnant de plus de 5% au cours de la période de prévision 2021-2031.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Partout dans le monde, un certain nombre d’entreprises ont cherché à estimer les impacts potentiels de l’industrie sur les problèmes liés au climat. Sur des développements similaires, l’Amérique du Nord reste le marché le plus lucratif pour les systèmes de contrôle des émissions, suivie par l’Europe.

Étant donné que les fabricants s’efforcent de fournir des solutions de traitement de l’air aux acheteurs du marché secondaire, les installations de modernisation se multiplient par rapport aux nouvelles installations de systèmes de contrôle des émissions.

Les États-Unis se positionnent comme la première nation sur le marché mondial avec la part de valeur de marché la plus élevée. La demande aux États-Unis augmentera à plus de 5% TCAC au cours des dix prochaines années.

En 2021, le marché allemand a progressé de 8 % en glissement annuel, tandis qu’au Japon, il a augmenté de 5 % en glissement annuel.

Les précipitateurs électrostatiques sont sur le point de connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision à un TCAC plus élevé que les autres dispositifs de contrôle des émissions.

Les véhicules routiers et les centrales électriques continueront d’être de gros consommateurs de systèmes de contrôle des émissions. Le marché des véhicules routiers devrait créer une opportunité en dollars absolus de 5,1 milliards de dollars US de 2021 à 2031. Le marché des centrales électriques devrait créer une opportunité en dollars absolus de 2 milliards de dollars américains au cours de la même période.

« Les systèmes de contrôle des émissions connaîtront une croissance spéculative en Asie de l’Est au cours des prochaines années. D’ici 2031, le marché mondial doublera de taille pour atteindre 40 milliards de dollars américains », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Les ventes d’automobiles pour favoriser la croissance du marché

Les ventes d’automobiles se sont développées à un rythme rapide ces dernières années. Malgré les instabilités économiques induites par la pandémie de coronavirus, plus de 95 millions de véhicules ont été produits en 2016 et environ 78 millions de véhicules ont été vendus en 2020.

Au cours de la période de projection, les ventes mondiales de véhicules devraient augmenter en raison de l’augmentation de la population et de l’augmentation du revenu disponible. Les constructeurs automobiles adoptent divers types de systèmes de contrôle de la pollution afin de limiter les émissions des véhicules et de répondre à une base de consommateurs qui migre progressivement vers des produits respectueux de l’environnement.

