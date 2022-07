Adoption croissante des paiements sans contact pour soutenir la croissance du marché de 2020 à 2027

Le rapport d’étude de marché NFC POS TERMINAL de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2020 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché NFC POS TERMINAL.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des terminaux de point de vente NFC jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (mobile et fixe) et application (divertissement, soins de santé, hôtellerie, vente au détail et autres)», le marché était évalué à 3 390,47 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 11 503,09 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 16,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Castles Technology Co., Cybernet, Inc., Equinox Payments, First Data Corp, Heartland Payment Systems, Paz Technology Ltd., Ingenico SA, NEC Technology, Szzt Electronics Co., Ltd., Verifone Systems

NFC est une méthode de transfert de données sans fil qui permet d’échanger des données à proximité par des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres appareils. Via des portefeuilles mobiles tels qu’Apple Pay, Android Pay, ainsi que des cartes sans contact, la technologie NFC alimente les paiements sans contact. Le nombre croissant de supermarchés, de magasins spécialisés et d’hypermarchés augmente la demande pour le terminal de point de vente NFC à travers eux. Les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la France et le Japon sont les cinq principaux pays qui contribuent à la part de revenus la plus élevée sur le marché des terminaux de point de vente NFC. Certains des facteurs stimulant le marché des terminaux de point de vente NFC incluent une préférence croissante pour les smartphones compatibles NFC pour le paiement parmi la population mondiale. Alors qu’au milieu des années 2000, la communication en champ proche ou NFC était développée conjointement par Philips et Sony, au fil des années, la technologie a évolué pour différents cas d’utilisation. Avec 3,4 milliards de smartphones actifs dans le monde aujourd’hui, la pénétration mobile est à un niveau record. Il existe 2 milliards d’ordinateurs, principalement des tablettes, qui peuvent être compatibles NFC. La pénétration accrue des combinés mobiles basés sur NFC est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de l’industrie des terminaux de point de vente NFC. L’utilisation croissante des smartphones compatibles NFC est susceptible d’étendre l’utilisation des terminaux de point de vente NFC pour les paiements et les échanges numériques dans les secteurs du transport, de la vente au détail et de la santé. La pénétration accrue des combinés mobiles basés sur NFC est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de l’industrie des terminaux de point de vente NFC. L’utilisation croissante des smartphones compatibles NFC est susceptible d’étendre l’utilisation des terminaux de point de vente NFC pour les paiements et les échanges numériques dans les secteurs du transport, de la vente au détail et de la santé. La pénétration accrue des combinés mobiles basés sur NFC est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de l’industrie des terminaux de point de vente NFC. L’utilisation croissante des smartphones compatibles NFC est susceptible d’étendre l’utilisation des terminaux de point de vente NFC pour les paiements et les échanges numériques dans les secteurs du transport, de la vente au détail et de la santé.

Le marché mondial des terminaux de point de vente NFC a été segmenté comme suit :

Marché des terminaux de point de vente NFC – par type de produit

Fixe

Mobile

Marché des terminaux de point de vente NFC – par application Commerce de

détail

Hôtellerie

Divertissement

Santé

Autres

Marché mondial des terminaux de point de vente NFC : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des terminaux de point de vente NFC dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Perspectives du marché

Adoption croissante des solutions de point de vente NFC dans le secteur de la vente au détail

Au fil des ans, la communication en champ proche (NFC) est devenue l’une des technologies les plus connues utilisées dans de nombreuses solutions de paiement mobile. Les smartphones sont aujourd’hui équipés de puces NFC ; par conséquent, tout en effectuant des transactions en magasin, les consommateurs mobiles peuvent utiliser leurs appareils au lieu d’espèces et de cartes de crédit. La technologie peut également être utilisée pour offrir aux utilisateurs finaux une meilleure expérience, en plus de supprimer les tracas liés au paiement des produits en magasin. Avec l’introduction des solutions NFC POS, les propriétaires de magasins peuvent fournir intelligemment les détails des produits à leurs acheteurs en simplifiant le processus de facturation dans tout le magasin et en prenant moins de temps. Ces accessoires numériques sont généralement attachés à un article du magasin avec une étiquette « tap to pay » que les clients peuvent utiliser pour payer directement l’article acheté sans aucun tracas.

Marché mondial des terminaux de point de vente NFC : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie les différents fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Table des matières

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Paysage du marché des terminaux de point de vente NFC

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’expert Marché des terminaux de point de vente NFC – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.2 Contraintes du

marché 5.3 Opportunités de marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes Marché des terminaux NFC POS – Analyse globale

6.1 Aperçu mondial du marché des terminaux

NFC POS 6.2 Marché des terminaux NFC POS – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2027 (en millions de dollars US)

6.3 Positionnement sur le marché mondial – Cinq acteurs clés

… .. Suite

