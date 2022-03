adiponitrile , SWOT, tendances , analyse , facteurs de croissance, 2021-2028

Le marché de l’ adiponitrile devrait atteindre 12,65 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’adiponitrile [ADN] peut être décrit comme un liquide assez soluble, incolore à jaune clair, moins dense que l’eau. La formule moléculaire du produit chimique est C6H8N2 ou CN( CH2)4CN. L’ électrohydrodimérisation de l’acrylonitrile (ACN) en adiponitrile est un procédé électro-organique largement utilisé pour la préparation de ce produit chimique. Il peut être fabriqué par hydrodimérisation électrochimique directe de l’acrylonitrile dans un milieu qui comprend le composé en plus de l’eau et du sel d’électrolyte. Il peut également être produit à partir de butadiène. Le processus de fabrication du produit chimique à partir de butadiène a été lancé par DuPont, qui déploie du gaz naturel. Le propylène est utilisé dans la méthode Acrylonitrile, qui est soumise aux fluctuations du prix du propylène. La demande mondiale pour le produit chimique est de 1,3 million de tonnes par an. Il trouve une application dans diverses industries comme le secteur chimique, l’industrie automobile, le secteur textile, qui est l’un des facteurs mentionnés favorisant l’expansion de l’industrie.

En ce qui concerne la région, l’Europe peut être considérée comme détenant une part considérable du secteur. La part de marché détenue par la région est attribuée au secteur électrique et électronique bien établi, à la forte demande pour l’automobile, qui soutient la croissance de l’industrie dans cette région.

Les principaux participants comprennent :

Ascend Performance Materials, Invista , Kishida Chemical Co., Ltd, Butachimie , Thermo Fisher Scientific, Tokyo Chemical Industry, Asahi Kasei Corp., Spectrum Chemical Mfg. Corp, Merck et Acros Orhanixs SPRL.

Résumé du marché :

L’attention croissante portée au recyclage des déchets plastiques, la pénétration croissante des canaux de vente sur Internet et le commerce électronique, l’avènement et l’adoption rapide de l’impression 3D pour développer des matériaux aux propriétés et attributs améliorés, et la demande croissante de production durable de matériaux et de produits chimiques ont stimulé la croissance du marché au cours des dernières années. En outre, l’attention croissante portée à l’informatique matérielle et à l’application du ML et de l’IA pour améliorer les activités de R&D et les dépenses en capital, développer de nouveaux modèles commerciaux et atteindre une plus grande agilité dans le processus de production et de fabrication des matières premières et des produits chimiques pour répondre à la demande croissante de l’autre extrémité Les industries d’utilisation sont d’autres facteurs clés qui influencent la croissance du marché et continueront de le faire à l’avenir.

Une analyse régionale du marché dans des zones géographiques clés est proposée dans le rapport avec une évaluation approfondie de la taille du marché, de la part de marché, de la croissance des revenus, des importations / exportations, des modèles de production et de consommation, de la demande et de l’offre des consommateurs, de la chaîne d’approvisionnement mondiale, des macro- et facteurs de croissance micro-économiques, réglementations et politiques gouvernementales et présence d’acteurs/fabricants clés du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché de l’ adiponitrile détenait une part de marché de 9 031,5 millions USD en 2020, qui devrait croître à un taux de 4,5 % au cours de la période de prévision.

Dans le contexte du processus de production, le segment de l’ hydrodimérisation électrochimique de l’acrylonitrile devrait connaître un taux de croissance considérable de 4,7 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper plus de 40,0 % du marché d’ici 2028. Le taux de croissance observé par l’électrochimique l’hydrodimérisation du segment de l’acrylonitrile est attribuée au fait que ce processus de production ne dépend pas du gaz naturel, dont le prix ne cesse d’augmenter et la plupart des fabricants se concentrent sur la réduction de l’utilisation de source d’énergie non renouvelable, ce qui se traduit par popularité croissante de ce processus de production, contribuant au taux de croissance enregistré par ce segment. Les fabricants du produit chimique comme Asahi Kasei, Solutia, BASF optent pour ce procédé.

Dans le contexte de l’utilisateur final, le segment automobile détenait une part de marché importante de plus de 40,0 % en 2020, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. L’expansion continue du secteur automobile associée à la demande croissante de véhicules légers et lourds et à la demande croissante associée de nylon 6,6 dans ce secteur en raison de ses caractéristiques telles que la haute résistance, la légèreté et l’excellente résistance à la chaleur entraîne un déploiement élevé de ce chimique dans ce secteur.

En ce qui concerne l’application, l’ hexaméthylène Le segment des diisocyanes (HDI) devrait connaître un taux de croissance considérable de 5,3 % au cours de la période de prévision, qui détenait plus de 8,0 % du marché d’ici 2028.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 4,9 % au cours de la période de prévision, qui devrait détenir 24,0 % du marché d’ici 2028. Le taux de croissance enregistré par la région est attribué à l’expansion de l’automobile. secteur et la demande croissante de produits électriques et électroniques qui soutient l’expansion de l’industrie dans cette région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’ adiponitrile en fonction du processus de production, de l’utilisateur final, de l’application et de la région :

Perspectives du processus de production (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Hydrodimérisation électrochimique de l’acrylonitrile

Hydrocyanation du butadiène

Les autres

Perspectives de l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Chimique

Électrique et Électronique

Automobile

Textile

Les autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Hexaméthylène Diisocyanates (HDI)

Synthèse de nylon

Solution électrolytique

Les autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

l’Amérique latine

