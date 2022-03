Adhésifs optiquement transparents (OCA) Demande du marché, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche ici d’ 2028

The Global Optically Transparent Adhesives Market is expected to reach USD 3,218.7 million in 2028 and register a revenue CAGR of 9.2% over the forecast period, according to the latest analysis from Emergen Research. Some key factors driving steady market revenue growth include rising demand for touchscreen display devices and optical devices among consumers. Optically transparent adhesives are the preferred adhesives for bonding touch panels, display screens and in various other applications involving the bonding of lenses in microscopes, cameras and prisms. Optically clear adhesives provide strong adhesion to various substrates, including plastics used in smartphones and automotive screens.

The latest report is the most recent study that offers 360° coverage of the Optically Transparent Adhesives industry which is bearing the brunt of the negative economic impact of COVID-19 outbreak since the beginning of this year. The global health crisis has affected almost every aspect of the business vertical and has led to massive disruptions in the demand and supply chains of the global optically transparent adhesives market. Researchers make predictions for the market scenario in the post-COVID era. The report further assesses the current situation of the market and estimates its future performance, keeping in mind the impact of the pandemic on the global economic landscape.

Additionally, the report provides a comprehensive overview of the Optically Transparent Adhesives market along with the product portfolio and market performance. The report offers key insights on market share, supply chain analysis, supply and demand relationship, import/export details, and product and consumption patterns. For better understanding, the report is further segmented into sections such as product types offered by the market, application spectrum, companies, and key geographical regions where the market has established its presence.

Market Dynamics:-

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché des adhésifs optiquement transparents. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des adhésifs optiquement transparents, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des adhésifs optiquement transparents.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2019, Panacol a annoncé le lancement de Vitralit 50004, qui est un adhésif optiquement transparent monocomposant innovant. Vitralit 50004 est un adhésif durcissable aux UV à base d’acrylique à très faible viscosité et trouve une application pour le laminage d’optiques et le collage d’écrans.

Le silicone est l’une des résines les plus couramment utilisées dans les adhésifs optiquement transparents et est particulièrement idéal pour une utilisation sur des substrats qui exigent des performances à haute température, attribuées aux propriétés de résistance à la température du silicone. De plus, les adhésifs optiquement transparents à base de silicone peuvent supporter les chocs, les impacts et les vibrations, tout en maintenant la résistance aux contraintes.

Parmi les segments verticaux de l’industrie, les revenus du segment aérospatial devraient enregistrer un taux de croissance considérablement rapide au cours de la période de prévision. Des adhésifs optiquement transparents sont utilisés dans les écrans d’affichage des cockpits d’avions pour améliorer les performances d’affichage. En outre, il supprime efficacement tout espace entre l’écran LCD/LED et le verre de protection, tout en offrant des caractéristiques antireflet, anti-taches et anti-éblouissement au verre de protection.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Henkel AG & Co. KGaA, DuPont, la société 3M, LINTEC Corporation, Norland Products Inc., Mitsubishi Chemical Corporation, Nitto Denko Corporation, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dymax Corporation et Scapa. Automate du groupe.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des adhésifs optiquement transparents en fonction du type de résine, de l’application, de l’industrie verticale et de la région :

Resin Type Outlook ( Volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Acrylique Acétate de polyvinyle Silicone Polyuréthane Époxy Autres



Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Smartphones Tablettes Signalisation Moniteurs Écrans d’affichage automobile Autres



Perspectives verticales de l’industrie (volume, Kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Électricité et électronique Automobile Énergie Aérospatiale Autres



Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



