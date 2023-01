Adhésif optiquement transparent Taille du marché, analyse de la demande, facteurs de développement, analyse des concurrents et aperçu

Le rapport d’analyse universel du marché des adhésifs optiquement transparents utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données du marché afin de rendre ce rapport complet. Le rapport de marché partage des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie). Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type et des applications. Le document sur le marché des adhésifs optiquement transparents répertorie les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant l’industrie des études de marché sur les ponts de données.

Le rapport d'étude de marché sur les adhésifs optiquement transparents projette la consommation de sous-marchés par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs). Ce document d'étude de marché analyse également les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché. Il dresse un profil stratégique des principaux acteurs et analyse de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

Analyse et taille du marché

Le principal utilisateur final du marché des adhésifs optiquement transparents est l’industrie électronique. L’adhésif optiquement transparent (OCA) est principalement utilisé dans les applications d’ affichage et d’écran tactile. Les applications devraient s’améliorer à mesure que les appareils mobiles, les téléviseurs, les tablettes, les téléphones et les ordinateurs portables passeront aux écrans tactiles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des adhésifs optiquement transparents a augmenté d’une valeur de 2,07 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 4,74 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des adhésifs optiquement transparents

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (acrylique, acétate de polyvinyle, silicone , polyuréthane, époxy, autres), épaisseur de l’adhésif (moins de 1 MM, 1-2 MM, 2-3 MM, 3-4 MM, 4-5 MM, autres), substrat (métal, Verre, verre ITO, polyéthylène téréphtalate (PET), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polycarbonate (PC), autres), application (téléphones portables, tablettes, moniteurs, télévision, signalisation extérieure, automobile, appareils portables, tableaux noirs électroniques, OLED, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Allemagne), 3M (États-Unis), tesa Tapes (Inde) Private Limited (Inde), Dow (États-Unis), NITTO DENKO CORPORATION. (Japon), LINTEC Corporation (Japon), SAINT-GOBAIN (France), Dymax (États-Unis), Hitachi, Ltd. (Japon), DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA (Allemagne), DuPont (États-Unis), Cyberbond. (États-Unis), TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon), Scapa Group Ltd (États-Unis), Master Bond Inc. (États-Unis), Adhesives Research Inc. (États-Unis) et Norland Products (États-Unis) Opportunités Plusieurs acteurs de premier plan lancent de nouveaux appareils électroniques avec des investissements considérablement accrus

L’adoption mondiale croissante d’appareils de technologie de pointe

Dynamique du marché mondial des adhésifs optiquement transparents

Conducteurs

Forte prévalence d’appareils intelligents

La demande croissante pour les derniers appareils intelligents basés sur la technologie, les smartphones, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, les écrans d’affichage des appareils médicaux, les téléviseurs et les écrans LCD stimule le marché. Selon le Fonds monétaire international, les ventes de smartphones en 2019 ont atteint environ 1,37 million d’unités dans le monde, et plus de la moitié de la population mondiale, soit plus de 5 milliards de personnes, possèdent des appareils mobiles. L’adhésif optiquement transparent lie la couche transparente des appareils pour les protéger des produits chimiques agressifs, des dommages et des rayures. Il améliore également les performances mécaniques, optiques et électriques du module et de l’appareil d’affichage, ainsi que sa visibilité, sa lisibilité et son contraste dans les appareils intérieurs et extérieurs.

Achats en ligne et croissance des ventes en ligne

L’adoption croissante d’adhésifs optiquement transparents par les industries de fabrication d’appareils électroniques pour un collage transparent, combinée à la croissance des ventes de sites Web de commerce électronique de Flipkart, Amazon et d’autres, stimule la croissance du marché OCA. Selon la CNUCED, en 2018, les ventes mondiales du commerce électronique ont atteint environ 25,6 billions de dollars américains, en hausse de 7 % par rapport à 2017, et plus de 1,4 milliard de personnes ont effectué des achats en ligne. Des appareils électroniques grand public tels que des smartphones, des tablettes, des téléviseurs, des écrans LED, etc. ont été achetés. Cela a entraîné une augmentation de la demande pour l’OCA utilisé par les équipementiers pour fabriquer et emballer ces appareils.

Opportunités

Avancées technologiques et nouvelles offres de produits

L’adoption mondiale croissante d’appareils de technologie de pointe, alors que plusieurs acteurs de premier plan lancent de nouveaux appareils électroniques avec des investissements considérablement accrus pour la production de produits nouvellement développés, peut créer une énorme opportunité pour la croissance du marché OCA. Par exemple, le 11 septembre 2018. Samsung a conçu les premiers adhésifs optiquement transparents au monde pour ses smartphones et panneaux pliables.

Objectifs de recherche

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes sur le marché mondial des adhésifs optiquement transparents et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques de marché approuvées par les organisations respectives au pouvoir.

Comprendre la structure du marché mondial des adhésifs optiquement transparents en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial des adhésifs optiques transparents, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la consommation du marché mondial des adhésifs optiquement transparents, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Analyser le Adhésif optiquement transparent en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Raisons d’acheter ce rapport ?

Voici les raisons de considérer ce marché mondial des adhésifs optiquement transparents:

Ce guide ultime vous aidera à garder une longueur d’avance sur le marché car il vous fournit les profils des principaux acteurs du marché, leurs méthodologies de travail et leurs capacités de prise de décision.

Le rapport analyse divers facteurs qui agissent comme moteurs et freins au développement du marché mondial des adhésifs optiquement transparents global.

Ce rapport analyse non seulement l’état actuel du marché, mais il estime également les performances du marché mondial des adhésifs optiques transparents pour la période estimée.

Il vous permet d’adopter des méthodologies intelligentes et de prendre de meilleures décisions en donnant une idée claire des exigences et des préférences du client concernant le produit dans une région particulière.

