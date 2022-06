Adhésif aérospatial – Opportunités commerciales du marché des mastics, tendances, défis et normalisation, recherche, acteurs clés et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des adhésifs aérospatiaux – mastics connaîtra un TCAC de 5,5% pour la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des adhésifs aérospatiaux – mastics fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des adhésifs et des mastics pour l’aérospatiale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Huntsman International LLC., Bostik (Arkema SA), Dow, HB Fuller Company, Hexcel Corporation, Royal Adhesives & Sealants , Master Bond Inc., AVERY DENNISON CORPORATION, Delo , Permabond LLC., Hernon Manufacturing Inc., United Resin Corporation, Dymax Corporation, Lord Corporation, Hybond, Parson Adhesives Inc., Hylomar Limited, Quin Global, L&L Products entre autres.

Adhésif aérospatial mondial – Étendue du marché et taille du marché

Le marché des adhésifs et mastics pour l’aérospatiale est segmenté en fonction du type de résine, du type de technologie, de l’industrie de l’utilisateur final, du type d’utilisateur, du type d’avion et du type. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type de résine, le marché des adhésifs et mastics aérospatiaux est segmenté en époxy, silicone, polyuréthane (Pu).

Sur la base du type de technologie, le marché des adhésifs et mastics aérospatiaux est segmenté en à base de solvant et à base d’eau.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des adhésifs et des mastics pour l’aérospatiale est segmenté en aviation commerciale, militaire et générale.

Sur la base du type d’utilisateur, le marché des adhésifs et mastics aérospatiaux est segmenté en OEM, MRO.

Sur la base du type d’avion, le marché des adhésifs et mastics pour l’aérospatiale est segmenté en monocouloir, jets régionaux, petit corps large, moyen corps large, grand corps large.

Sur la base du type, le marché des adhésifs et mastics pour l’aérospatiale est segmenté en adhésifs et mastics.

Adhésif aérospatial – Analyse au niveau du pays du marché des mastics

Le marché des adhésifs et mastics pour l’aérospatiale est segmenté en fonction du type de résine, du type de technologie, de l’industrie de l’utilisateur final, du type d’utilisateur, du type d’avion et du type.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des adhésifs aérospatiaux – mastics sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des adhésifs aérospatiaux et des mastics et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison du nombre élevé d’unités de fabrication de fabricants d’adhésifs, en particulier en Chine, au Japon et en Inde. Cependant, l’Amérique du Nord continuera de projeter le TCAC le plus élevé pour cette période en raison de la grande disponibilité des matières premières.

