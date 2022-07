Additifs pour biocarburants Marché 2022 | Principales caractéristiques, moteurs de croissance, tendances à venir et prévisions régionales d’ici 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Les additifs pour biocarburants sont des produits chimiques spécialisés qui sont utilisés pour améliorer les propriétés des biocarburants, améliorer les performances du moteur et réduire la consommation de carburant spécifique aux freins (BSFC). Ils jouent un rôle crucial dans le respect des normes internationales en matière de carburant. Les additifs pour biocarburants tels que l’éthanol, l’éther diéthylique, le n-butanol et le méthanol sont couramment utilisés comme additifs pour le biodiesel en raison de leur forte teneur en oxygène. Les additifs de biocarburant dans les mélanges de biodiesel se sont avérés améliorer les caractéristiques de combustion et la stabilité de la combustion. L’ajout d’additifs antioxydants a également été responsable de la réduction des émissions de NOX.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les additifs pour biocarburants jouent un rôle important dans la résolution de plusieurs problèmes associés à l’utilisation de biocarburants dans les moteurs thermiques, tels qu’une faible stabilité à l’oxydation, une forte tendance au moussage et la corrosion. L’utilisation croissante de biocarburants et d’additifs dans les secteurs de l’automobile, de la marine, de l’aviation, de l’énergie et de l’électricité devrait propulser le marché des additifs pour biocarburants au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante de l’impact des combustibles fossiles sur la planète devrait stimuler la demande de biocarburants. La transition progressive du secteur automobile vers la mobilité verte devrait stimuler la demande de biocarburants à l’avenir. La demande croissante de biocarburants devrait créer d’importantes opportunités pour les industries des additifs pour biocarburants. Alors que les pays dépendants de l’importation de pétrole s’efforcent de devenir plus autosuffisants en promouvant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que les biodiesels et l’éthanol, la demande d’additifs pour biocarburants devrait augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des additifs pour biocarburants jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial . Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des additifs pour biocarburants avec une segmentation détaillée du marché par matériau, type, industrie de l’utilisateur final et géographie. Le marché mondial des additifs pour biocarburants devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des additifs pour biocarburants et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des additifs pour biocarburants est segmenté en fonction du matériau, du type et de l’industrie de l’utilisateur final. Sur la base des matériaux, le marché des additifs pour biocarburants est segmenté en polyester, éthylène acétate de vinyle, polyoléfine, polyamide, polycarbonate, fluoropolymères et autres. Sur la base du type, le marché est divisé en films barrières, films de sûreté et de sécurité, films décoratifs, films microporeux et autres. Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché mondial des additifs pour biocarburants est segmenté en emballage, automobile, électricité et électronique, aérospatiale, construction et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des additifs pour biocarburants en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des additifs pour biocarburants de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des additifs pour biocarburants du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des additifs pour biocarburants dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les principaux développements du marché des additifs pour biocarburants en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des additifs pour biocarburants devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante d’additifs pour biocarburants sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché des additifs pour biocarburants.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des additifs pour biocarburants. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

– Afton Chemical- Biofuel Systems Group Ltd- Chemiphase Ltd- Chevron Oronite Company LLC- Clariant AG- Eastman Chemical Company- Evonik Industries AG- E-ZOIL

– Fuel Quality Services, Inc

– The Lubrizol Corporation

