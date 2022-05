Additifs lubrifiants Marché 2022 | Plans futurs, paysage concurrentiel et tendances par prévisions 2028

Le marché des additifs pour lubrifiants était évalué à 15584,9 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 19880,1 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 3,5 % de 2021 à 2028.

La demande de lubrifiants du secteur de l’énergie éolienne devrait stimuler le marché des additifs pour lubrifiants dans les années à venir. L’énergie renouvelable est une division de l’industrie de la production d’électricité, qui est l’un des principaux consommateurs de lubrifiants industriels, en particulier d’huile de turbine et d’huile de transformateur. L’énergie éolienne est l’un des types d’énergie renouvelable à la croissance la plus rapide. Selon les données fournies par le Département américain de l’énergie, les États-Unis ont installé une capacité de 16 836 MW de nouvelles éoliennes électriques en 2020. De plus, le pays prévoit d’atteindre 20 % de sa consommation d’électricité grâce à l’énergie éolienne d’ici 2030.

Selon une étude de l’Université du Michigan, les États-Unis devraient installer des centrales éoliennes à deux fois le rythme enregistré au cours de la prochaine décennie pour réduire les émissions de carbone et éviter l’impact du changement climatique sur les services publics. Ainsi, la trajectoire de croissance de l’énergie éolienne en tant qu’alternative aux sources d’énergie conventionnelles offre des opportunités potentielles aux producteurs de lubrifiants, ce qui devrait stimuler le marché des additifs pour lubrifiants au cours de la période de prévision. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné une diminution de la demande d’additifs pour lubrifiants en raison du ralentissement des principales économies du monde en 2020. De plus, les fluctuations des prix des matières premières et les politiques gouvernementales strictes contre l’application d’additifs pour lubrifiants entravent la progression du marché des additifs pour lubrifiants.

Le marché des additifs pour lubrifiants, par type, a été segmenté en dispersants, améliorants d’indice de viscosité, détergents, agents anti-usure, émulsifiants et autres. Le segment des dispersants détenait la plus grande part du marché en 2020. Les dispersants sont des additifs lubrifiants qui empêchent la formation de boues, de vernis et d’autres dépôts formés dans l’huile. Les matières premières requises pour la formation de dispersants comprennent un acide mono ou dicarboxylique à substitution polyalcényle, un anhydride et des réactifs nucléophiles tels qu’une amine, un alcool, un alcool aminé ou un polyol. Les dispersants succinimide sont la catégorie de dispersants principalement utilisée, qui est utilisée pour empêcher la floculation des boues et la précipitation des matières insolubles formées lors de l’oxydation.

En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part des revenus du marché des additifs pour lubrifiants. Le principal facteur de croissance du marché dans cette région est la forte demande d’additifs pour lubrifiants de la fabrication, de l’automobile, du pétrole et du gaz, du textile, du verre, de la production d’électricité, du papier et de la pâte à papier, des produits chimiques et pétrochimiques, de l’agriculture, de la fabrication, de l’alimentation et des boissons, et industries pharmaceutiques. Les fortes industries de l’automobile et de l’alimentation et des boissons au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde créent une énorme demande d’additifs pour lubrifiants utilisés dans les huiles moteur et les huiles moteur. La croissance économique rapide, associée à une augmentation du pouvoir d’achat, en particulier dans les économies en développement, propulse la consommation de véhicules de tourisme. L’industrie automobile florissante crée une demande massive de lubrifiants automobiles en Asie-Pacifique.

Evonik Industries SA ; La société Lubrizol ; LANXESS, Nourion ; Mol-lub Kft.; Douvres Chemical Corporation ; Croda International plc ; Chevron Corporation; BASF SE ; et EXXON MOBIL CORPORATION sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché des additifs pour lubrifiants. Les entreprises clés de ce marché se concentrent sur des stratégies telles que les investissements en R&D et les lancements de nouveaux produits. Ils développent des produits de haute qualité et innovants pour répondre aux exigences des clients.

La taille globale du marché des additifs pour lubrifiants a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. En outre, plusieurs entretiens primaires ont été menés avec des participants de l’industrie pour valider les données et obtenir des informations plus analytiques. Les participants à ce processus comprennent des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de la veille commerciale, des responsables des ventes nationales et des consultants externes, tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés, spécialisés dans le marché des additifs pour lubrifiants.

