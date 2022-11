Actualités françaises de la santé : Taille du marché du personnel hospitalier, tendances des parts, demande, application, acteurs clés, type et croissance d’ici 2029

Marché mondial du personnel hospitalierLe rapport de recherche met à disposition des informations de haute technologie sur l’ensemble du marché ainsi qu’une vision holistique du marché. Ce rapport sur le marché mondial affiche un aperçu complet du marché, y compris une myriade d’aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs existants. Le rapport d’analyse de l’industrie décrit des estimations sur les principaux acteurs et marques du marché en ce qui concerne leurs actions telles que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle. Le rapport à grande échelle sur le marché du personnel hospitalier fournit des informations d’étude de marché précises et exactes qui orientent les affaires dans la bonne direction.

L’augmentation de la population gériatrique accélère la croissance du marché du personnel hospitalier. Le marché mondial du personnel hospitalier était évalué à 33,79 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 56,32 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché mondial du personnel hospitalier

Ces dernières années, la dotation en personnel hospitalier est devenue l’un des principaux besoins des systèmes de santé. Le centre de dotation en personnel hospitalier aide les unités de soins de santé à disposer de personnel sans se livrer à un long processus de recrutement. Il aide les unités de soins de santé à se concentrer sur d’autres aspects commerciaux importants.

La dotation en personnel hospitalier est définie comme l’externalisation du personnel de santé par l’intermédiaire de fournisseurs tiers vers les unités de soins de santé. La dotation en personnel de santé permet de nommer des professionnels de la santé qualifiés et compétents. Il fournit un réseau diversifié de stratégies d’approvisionnement, d’expertise clinique et de professionnels. L’établissement améliore la satisfaction des patients en garantissant la qualité des cliniciens, en comblant les lacunes en matière de personnel et en augmentant l’évaluation des prestataires de soins de santé par les consommateurs hospitaliers.

Dynamique du marché du personnel hospitalier

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Sensibilisation accrue

L’augmentation des avantages liés à l’emploi, du personnel temporaire et de la disponibilité d’opportunités à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du personnel hospitalier.

Adoption dans tous les secteurs de la santé

L’adoption de l’installation dans les entreprises de soins à domicile, les cliniques, les agences gouvernementales, les écoles, les sociétés de logiciels de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets médicaux et les sociétés pharmaceutiques accélère la croissance du marché.

Popularité des services

L’utilisation du personnel hospitalier dans des horaires de travail flexibles, une expérience clinique à différents endroits et des affectations à court terme influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, la tendance croissante à nommer des infirmières en voyage offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les activités de fusions et acquisitions (M&A) contribueront à l’expansion du marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du personnel hospitalier

D’autre part, le manque de professionnels qualifiés et les établissements de santé limités devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de compétences en recherche et développement pour améliorer les établissements de santé devrait défier le marché du personnel hospitalier au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la dotation en personnel hospitalier fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du personnel hospitalier, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du personnel hospitalier sont Adecco Group AG (Suisse), AMN Healthcare (États-Unis), CHG Management, Inc. (États-Unis), Cross Country Healthcare (États-Unis), Syneos Health. (États-Unis), Maxim Healthcare Group (États-Unis), TeamHealth (États-Unis), Jackson Healthcare (États-Unis), Aureus Medical Group (États-Unis), Aya Healthcare (États-Unis), Favorite Healthcare Staffing Inc. (États-Unis), InGenesis, Inc. (États-Unis) ), trustaff (États-Unis), Envision 365 Healthcare Staffing Services (États-Unis), MedPro Healthcare Staffing (États-Unis) et Tact Medical Staffing (États-Unis), entre autres.

Impact du COVID-19 sur le marché du personnel hospitalier

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché du personnel hospitalier. Une augmentation du nombre d’appels à l’aide de patients a été observée pendant la pandémie. Les appels à l’aide ont également augmenté depuis la zone rurale pendant la période de pandémie, car les zones rurales ont également beaucoup souffert pendant cette période. Ainsi, le marché du personnel hospitalier a subi des revers à la fois dans la période initiale et dans les vagues suivantes. Cependant, les organisations de santé préparent de nouveaux plans pour répondre au nombre croissant de patients atteints de COVID-19, tels que l’externalisation du personnel de santé et des kits de diagnostic rapide en kits d’EPI suffisants pour les travailleurs.

Étendue du marché mondial du personnel hospitalier et taille du marché

Le marché du personnel hospitalier est segmenté en fonction du service de personnel, du service et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service de dotation :

Infirmière de voyage Infirmière

per diem Infirmière

suppléante Tenens Médecins

paramédicaux Cadres de la santé Personnel médical administratif

Sur la base du service de dotation en personnel, le marché du personnel hospitalier est segmenté en infirmière de voyage, infirmière journalière, suppléants, soins de santé paramédicaux, médecins, cadres de la santé et personnel médical administratif.

Service

Services de soins à domicile des urgences

Sur la base du service, le marché du personnel hospitalier est segmenté en services d’urgence et de soins à domicile.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres ambulatoires Établissements

de soins à domicile

Secteurs privés

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du personnel hospitalier est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile et secteurs privés.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la dotation en personnel hospitalier

Le marché de la dotation en personnel hospitalier est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service de dotation en personnel, service et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du personnel hospitalier sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du personnel hospitalier en raison de la présence d’acteurs majeurs et du manque de professionnels qualifiés dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

