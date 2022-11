Actualités françaises de la santé : Taille du marché des médicaments contre la grippe, part, acteurs clés, TCAC, application et prévisions jusqu’en 2028

Taille du marché des médicaments contre la grippe, part, acteurs clés, TCAC, application et prévisions jusqu’en 2028 Le rapport sur le marché des médicaments contre la grippe comprend une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Le rapport fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande de l’industrie des soins de santé en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Ce rapport d’étude de marché international étudie les capacités de l’industrie pour chaque région géographique en fonction des modèles d’achat des clients, des paramètres macroéconomiques, du taux de développement et de l’état de la demande et de l’offre du marché. En outre, un rapport exceptionnel sur le marché des médicaments contre la grippe fournit également une estimation de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises.

Pour l’étude de segmentation du marché réalisée dans le rapport d’étude de haute qualité sur le marché des médicaments contre la grippe , un marché de clients potentiels est classé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique, etc. Le rapport contient un nombre de moteurs et de contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT et de toutes les projections CAGR pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029. Le rapport met également en évidence les avis sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Il est également assuré que le marché universel des médicaments contre la grippeLe rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations sur le succès de l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le médicament contre la grippe affichera un TCAC d’environ 2,975 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la population gériatrique et la demande croissante de nouvelles thérapies pourraient stimuler la croissance du marché des médicaments contre la grippe.

La grippe est une infection virale courante qui peut s’avérer mortelle si elle n’est pas traitée correctement et à temps. Il s’agit d’une maladie respiratoire contagieuse qui a des effets néfastes sur le nez, la gorge et les poumons. Causée par des virus de la grippe, le meilleur traitement pour la même chose est de se faire vacciner chaque année. Les symptômes les plus courants de la grippe sont le nez qui coule, la fatigue, les douleurs musculaires, les maux de tête, la fièvre et la congestion.

La prévalence croissante de la grippe entraînera une demande mondiale de médicaments antigrippaux. L’augmentation de la population gériatrique, qui est la plus sensible à cette maladie, est un autre facteur induisant une croissance de la demande de médicaments antigrippaux. L’accent accru sur les activités de recherche et de développement pour trouver de nouveaux médicaments et thérapies créera à son tour des opportunités de croissance lucratives pour le marché des médicaments contre la grippe.

Cependant, un traitement efficace devient chaque jour plus coûteux. Cela aura à son tour un impact négatif sur le taux de croissance du marché. Le manque de sensibilisation au virus dans de nombreux pays sous-développés entravera davantage le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des médicaments contre la grippe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des médicaments contre la grippe Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des médicaments contre la grippe et taille du marché

Le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en fonction du type, du type de mécanisme d’action, du type de vaccin, du type de traitement, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Selon le type, le marché des médicaments contre la grippe a été segmenté en virus de la grippe A, virus de la grippe B, virus de la grippe C et virus de la grippe D.

Sur la base du type de mécanisme d’action, le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en inhibiteur de l’endonucléase dépendant de la coiffe, inhibiteur de la neuraminidase, inhibiteur de la protéine matrice-2 (M2), inhibiteurs de la désenrobage viral, immunomodulateurs, anti-inflammatoire non stéroïdien, alpha-adrénergique agoniste des récepteurs et inhibiteur des récepteurs N-méthyl-D-aspartate. L’inhibiteur de l’endonucléase Cap-dépendant est ensuite segmenté en daloxavir. L’inhibiteur de la neuraminidase est ensuite segmenté en oseltamivir, zanamivir, peramivir et octanoate de laninamivir. L’inhibiteur de la protéine Matrix-2 (M2) est ensuite segmenté en amantadine. Les inhibiteurs viraux de désenrobage sont ensuite segmentés en rimantadine. Les immunomodulateurs sont en outre segmentés en inosine. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont sous-segmentés en aspirine, ibuprofène et célécoxib. L’agoniste des récepteurs alpha-adrénergiques est ensuite segmenté en pseudoéphédrine. L’inhibiteur du récepteur N-méthyl-D-aspartate est ensuite segmenté en guaifénésine.

Sur la base du type de vaccin, le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en quadrivalent, trivalent, anflu et autres. Le quadrivalent est en outre segmenté en fluarix, fluzone, fluLaval et fluMist. Le trivalent est ensuite segmenté en fluvirine.

Sur la base du type de traitement, le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en médicaments, chimioprophylaxie et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en oraux, intradermiques, intramusculaires, intranasaux, intraveineux et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des médicaments contre la grippe est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments contre la grippe

Le marché des médicaments contre la grippe est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de mécanisme d’action, type de vaccin, type de traitement, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre la grippe sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre la grippe en raison de la prévalence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées, des compétences accrues en recherche et développement des sociétés pharmaceutiques et de l’adoption rapide de nouvelles et meilleures technologies de soins de santé. La prévalence croissante du virus de la grippe induit également la domination de la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de développement des infrastructures de santé, de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

La section par pays du rapport sur le marché des médicaments contre la grippe fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre la grippe sont Mylan NV, GlaxoSmithKline plc., Pfizer Inc., Abbott, Eli Lilly And Company., Bristol-Myers Squibb Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Merck & Co., Inc., Sanofi, Novartis AG, AstraZeneca, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sandoz International GmbH, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., BioDiem, Biondvax., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation et CSL Limited entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

