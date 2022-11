Actualités françaises de la santé : Taille du marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances et prévisions

Actualités françaises de la santé : Taille du marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances et prévisions

Le rapport de recherche sur le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Le rapport de recherche sur le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Le rapport représente une étude professionnelle globale de l’industrie A qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport de marché est une excellente ressource qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie A jusqu’en 2028. En outre, le document Middle East and Africa Fitness App Market fournit également une estimation de haut en bas du marché en termes de revenus et secteur d’activité en développement.

Le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 778,71 millions USD d’ici 2028. Le nombre croissant de maladies chroniques, la population gériatrique, la sensibilisation croissante à la détection précoce et au traitement des maladies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

TOP JOUEURS CLÉS de l’application de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

Les principales entreprises opérant dans l’application Fitness mondiale sont AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc., komoot, Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB, groupe Leap Fitness, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH » entre autres.

Portée du marché et taille du marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est classé en huit segments notables en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché en raison de la pénétration croissante d’Internet, des smartphones et de la sensibilisation à la santé qui stimuleront la croissance du segment.

Sur la base du type, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché, car les applications connectées peuvent être installées facilement sur n’importe quel appareil. Par conséquent, le marché des applications connectées est plus important.

Sur la base de l’application, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché car avec un tracker de fitness, on peut suivre son activité physique quotidienne.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de l’obésité et de la prise de conscience de l’importance de l’apport calorique quotidien.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en iOS, Android et Windows. En 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’IOS par rapport aux autres technologies.

Sur la base du mode d’achat, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment basé sur l’abonnement devrait dominer le marché car il fournit des plans personnalisés, des routines d’entraînement qui permettent de gagner beaucoup de temps.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres En 2021, le segment des fournisseurs devrait dominer le marché en raison d’une augmentation du nombre de prestataires de soins de santé et de l’accessibilité.

Sur la base du canal de distribution, le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en distributeur tiers et en appel d’offres direct. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché des applications de fitness au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’augmentation des plates-formes de distributeurs tiers.

Analyse au niveau du pays du marché des applications de fitness

Le marché des applications de fitness est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement du syndrome du chasseur sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Isarel et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Afrique du Sud dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’augmentation des maladies chroniques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

L’augmentation des applications de fitness et de l’accessibilité stimulera la croissance du marché des applications de fitness.

Le marché du traitement des applications de fitness vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des services de dépistage avec les ventes de médicaments, l’impact des progrès, la technologie et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché du traitement des applications de fitness. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des applications de fitness

Le paysage concurrentiel du marché des applications de fitness fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des applications de fitness.

