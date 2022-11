Actualités françaises de la santé : Taille du marché de la téléradiologie: application, part de l’industrie, revenus, acteurs clés, TCAC, demande et prévisions de ventes jusqu’en 2029

Les entreprises peuvent adopter le rapport universel sur le marché de la téléradiologie pour obtenir un plus grand succès. Une équipe d’experts impliquée dans la création de ce rapport se concentre sur la compréhension des entreprises du client et de ses besoins afin que le rapport d’étude de marché supérieur soit livré au client. Les profils d’entreprise de tous les acteurs dominants du marché et des marques qui prennent des mesures telles que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions sont décrits dans ce rapport d’activité. Des capacités talentueuses et des ressources brillantes dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires travaillent ensemble pour créer le rapport d’étude de premier ordre sur le marché de la téléradiologie .

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la télé-radiologie devrait atteindre la valeur de 15,21 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 19,20 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de solutions basées sur le cloud propulse le marché de la téléradiologie vers l’avant.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la télé-radiologie sont

Philips Healthcare (Pays-Bas)

Cerner Corporation (États-Unis)

Siemens Healthineers (Allemagne)

McKesson Corporation (États-Unis)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Medica Group Plc. (ROYAUME-UNI)

Agfa Healthcare (Belgique)

Mirada Medical (États-Unis)

ONRAD Inc. (États-Unis)

RamSoft inc. (Canada)

NovaRad Corporation (États-Unis)

Solutions de télédiagnostic Pvt. Ltd. (Inde)

Solutions de téléradiologie (Inde)

Telerad Tech (Inde)

StatRad LLC (États-Unis)

Med Web LLC (États-Unis)

WebRad TeleRadiology (Inde)

Nautilus Medical (États-Unis)

4ways Healthcare (Royaume-Uni)

USARAD Holdings, Inc. (États-Unis)

GE Healthcare (États-Unis).

Selon GLOBOCAN, environ 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2020, et ce chiffre devrait atteindre 30,2 millions de nouveaux cas d’ici 2040. Selon la fiche d’information de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable d’un décès sur six dans le monde. . En outre, environ 70 % des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le cancer, fait grimper le taux d’interventions d’imagerie diagnostique. En conséquence, le nombre croissant de procédures d’imagerie peut accroître la demande de solutions de téléradiologie fiables et efficaces, entraînant une croissance rapide du marché.

Définition du marché

La téléradiologie est un sous-ensemble de la télémédecine qui implique la transmission d’images radiologiques et de données connexes d’un endroit à un autre à des fins de consultation et de diagnostic. Il s’agit d’une technologie de pointe qui est née d’un décalage entre la demande et la disponibilité des services de diagnostic.

Dynamique du marché de la télé-radiologie

Conducteurs

L’augmentation de la population âgée

L’augmentation de la population âgée et l’augmentation subséquente de l’incidence des maladies connexes devraient être des facteurs majeurs de croissance du marché de la téléradiologie au cours de la période de prévision.

Les bénéfices sont arrivés de la téléradiologie

Les avantages de la téléradiologie, ainsi que la pénurie de radiologues qualifiés, devraient stimuler la croissance du marché de la téléradiologie

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de la téléradiologie.

Contraintes/Défis

Les remboursements et le fardeau réglementaire croissant devraient freiner la croissance du marché de la téléradiologie. D’autre part, la hausse du coût de la technologie devrait étouffer la croissance du marché de la téléradiologie au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de la téléradiologie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la télé-radiologie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la télé-radiologie

La pandémie de COVID-19 continue de transformer la croissance de divers marchés ; l’impact immédiat de l’épidémie est varié. Alors que quelques industries ont connu une baisse de la demande, de nombreux autres marchés pourraient ne pas être affectés et présenter des opportunités de croissance prometteuses. Les systèmes de téléradiologie sont largement utilisés dans la situation de pandémie de COVID-19 pour partager les observations de l’étude et les informations détaillées recueillies pendant le traitement des patients COVID-19. Cela a permis d’éviter l’échange de copies papier des résultats d’imagerie ainsi que les contacts en personne. En outre, plusieurs alliances internationales de radiologie et de téléradiologie devraient accélérer les essais cliniques et les études sur les mesures préventives.

. Développement récent

Nines a annoncé l’autorisation 510(k) de la FDA pour NinesMeasure, un outil innovant de mesure des nodules pulmonaires qui aide au diagnostic de certaines maladies respiratoires, en mars 2021.

Vesta Teleradiology a annoncé l’acquisition de Momentum Healthcare Staffing en janvier 2021, dans le but de fournir aux établissements médicaux une couverture sur site et à distance de médecins hautement qualifiés.

Portée du marché mondial de la télé-radiologie

Le marché de la télé-radiologie est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de la catégorie et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché. pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

radiographie

Tomographie composée

Ultrason

Imagerie nucléaire

Imagerie par résonance magnétique

Sur la base du type de produit, le marché de la téléradiologie est segmenté en rayons X, tomographie composée, ultrasons, imagerie nucléaire et imagerie par résonance magnétique.

Catégorie

Matériel

Logiciel

Sur la base de la catégorie, le marché de la téléradiologie est segmenté en matériel et logiciel.

Application

Télédiagnostic

Téléconsultation

Télésurveillance

Sur la base des applications, le marché de la téléradiologie est segmenté en télédiagnostic, téléconsultation et télésurveillance.

Utilisateur final

hôpitaux

cliniques de radiologie

centres d’imagerie ambulatoire

les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la téléradiologie est segmenté en hôpitaux, cliniques de radiologie, centres d’imagerie ambulatoire et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la télé-radiologie

Le marché de la téléradiologie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, techniques, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la téléradiologie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la téléradiologie en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques. En outre, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera la croissance du marché de la téléradiologie de la région au cours de la période de prévision. En raison de l’augmentation des demandes de soins de santé inexploitées, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché de la téléradiologie. En outre, l’infrastructure de soins de santé en expansion de la région devrait stimuler la croissance du marché de la téléradiologie dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la télé-radiologie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la télé-radiologie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la téléradiologie. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

