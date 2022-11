Actualités françaises de la santé : Perspective de l’industrie du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et devrait atteindre 5 691,93 millions USD d’ici 2029

Le rapport de recherche sur le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Le marché nord-américain des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 5 691,93 millions d’ici 2029 contre 2 106,77 millions USD en 2021.

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques extraits de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=North-America-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (comme la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Définition du marché

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques extraits de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles.

Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (comme la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

COMPASS

org

Develco pharma schweiz ag

Doughlas Pharmaceuticals Limited

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Dynamique du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Conducteurs

Essais cliniques en cours

Le trouble dépressif majeur est devenu une grave préoccupation de crise sanitaire dans le monde moderne. Le début des essais cliniques consiste à tester l’innocuité et l’efficacité du médicament désigné, qui se trouve dans une phase particulière d’un essai clinique. La dépression est associée à des déformations plus importantes que la plupart des autres maladies chroniques et constitue donc un facteur de risque de mortalité. La plupart des patients souffrant de dépression ne sont pas en mesure de ressentir une ténacité complète des symptômes avec un traitement antidépresseur. Certains essais cliniques ont été menés pour étudier l’efficacité dans l’organisme. Les essais cliniques en cours dans toutes les régions se traduiraient par des approbations rapides de médicaments, un portefeuille de médicaments amélioré, la distribution des médicaments psychédéliques dans les centres de réadaptation et une sensibilisation accrue aux médicaments,

Augmentation des approbations de produits

L’approbation des drogues psychédéliques dépend de nombreux facteurs, mais le facteur essentiel est l’approbation de l’autorité médicale principale. La Food and Drug Administration des États-Unis est la principale autorité pour les approbations de médicaments aux États-Unis. L’organisme central décide si les médicaments finiront par atteindre les mains des patients. Vous trouverez ci-dessous les données cliniques d’études médicales établies qui ont été examinées par la FDA afin d’évaluer la faisabilité de composés ou de produits médicamenteux développés en tant que traitements pour des troubles mentaux spécifiques. L’augmentation des approbations de produits entraînerait une distribution accrue des médicaments dans les pays nationaux et internationaux. Cela entraînerait une croissance positive du marché.

Occasion

Centres de réadaptation à venir

La présence de centres de réadaptation à venir, également appelés hôpitaux de réadaptation des patients, garantirait le traitement rapide des patients souffrant de SSPT, de troubles liés à l’anxiété. Ces centres de réadaptation fournissent des thérapies efficaces et permettent aux patients d’obtenir des médicaments avancés qui améliorent les résultats globaux du patient. Il se consacrerait également aux patients qui nécessiteraient des traitements anesthésiques pour des chirurgies compliquées, orthopédiques, neurologiques, musculo-squelettiques, afin de stabiliser les conditions médicales aiguës.

En outre, l’augmentation des activités de R&D dans les médicaments psychédéliques fournira une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché des médicaments psychédéliques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Retenue/Défi

Expiration du brevet des drogues psychédéliques

Cependant, l’expiration du brevet des médicaments psychédéliques dans certaines entreprises entravera le taux de croissance du marché des médicaments psychédéliques. De plus, des règles et réglementations strictes mettront davantage le marché au défi au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des drogues psychédéliques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des drogues psychédéliques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-psychedelic-drugs-market?Shri

Impact post-COVID-19 sur le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la maladie et l’observance des médicaments. Par conséquent, l’utilisation de divers médicaments de traitement a largement augmenté dans la population mondiale. Par conséquent, la pandémie a eu un effet positif sur ce marché

Développement récent

En août 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc. a reçu l’approbation pour son spray nasal Spravato indiqué pour le traitement des personnes suicidaires. Comme environ 11 % à 12 % des Américains souffrent d’un trouble dépressif majeur qui les a poussés à se suicider, cette approbation a fourni à ces patients une thérapie remarquable et a ouvert la voie à l’entreprise pour générer davantage de revenus.

Portée du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La source

Synthétique

Naturel

Sur la base de la source, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Autres

Sur la base du type, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres.

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Autres

Sur la base des drogues, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

Application

Narcolepsie,

dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Autres

Sur la base de l’application, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie d’administration

Inhalation orale

Injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation, injectable.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées Soins à

domicile

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie Pharmacie de

détail Pharmacie

en ligne

Analyse/aperçus régionaux du marché des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur les drogues psychédéliques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le pays américain en Amérique du Nord domine le marché des drogues psychédéliques en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte prévalence de la dépression dans la région et au développement rapide de la recherche qui stimule le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=North-America-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-aesthetic-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prophylaxis-of-organ-rejection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dermal-fillers-market