Actualités françaises de la santé : Marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale par technologie, taille, part, application et devrait atteindre 876,37 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Systèmes de navigation chirurgicale et marché des logiciels »

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision et souhaiterait atteindre une valeur estimée de 876,37 millions d’ici la fin de la période de prévision. L’industrie des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale devrait croître rapidement en raison de l’augmentation de la population âgée, de l’accélération de l’adoption de la technologie de navigation chirurgicale dans les méthodes opérationnelles peu invasives et de la prévalence généralisée de maladies chroniques telles que les maladies cérébrovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d’Alzheimer. .

L'important rapport sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale a été préparé sur la base d'une analyse de marché détaillée avec des contributions d'experts de l'industrie. Le rapport de marché est une fenêtre sur l'industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Le document d'étude de marché de première classe sur les systèmes et logiciels de navigation chirurgicale fournit des informations sur les opportunités actuelles et à venir pour clarifier les investissements futurs sur le marché.

Analyse et taille du marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale

Ces dernières années, avec l’introduction de logiciels de systèmes de navigation chirurgicale, les chirurgiens peuvent planifier la procédure chirurgicale à l’avance et effectuer une procédure plus précise. La technologie peut adapter les procédures à l’anatomie unique de chaque patient. Le médecin doit effectuer l’intervention chirurgicale proprement dite, mais le système logiciel des systèmes de navigation chirurgicale guide les outils du chirurgien selon une méthode prédéterminée pour placer les implants en toute sécurité et avec précision dans les emplacements pré-planifiés exacts. Ces mouvements sont reproduits par des robots, permettant au chirurgien d’avoir un contrôle direct sur la chirurgie tout en restant à distance.

La navigation chirurgicale est l’utilisation d’un ordinateur pour faciliter la chirurgie guidée par l’image. Le logiciel de navigation chirurgicale aide les chirurgiens à localiser avec précision un site cible spécifique ainsi qu’à suivre, analyser et surveiller les instruments chirurgicaux utilisés pour contrôler les zones anatomiques des patients pendant les interventions chirurgicales.

Logiciel de systèmes de navigation chirurgicale Dynamique du marché

Conducteurs

La préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives

La préférence croissante pour la chirurgie mini-invasive (MIS), qui est préférée pour les procédures à distance, stimule le marché mondial des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale. Cela est dû au fait que les procédures mini-invasives, contrairement aux chirurgies traditionnelles, sont moins douloureuses en raison de moins de saignements et de moins de coupures. Le MIS peut être réalisé avec l’aide de robots à partir d’emplacements distants. Ce facteur propulse le marché mondial des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale vers l’avant.

L’augmentation de l’adoption de la technologie de la santé robotique

L’augmentation des investissements dans le développement de technologies nouvelles et avancées, l’adoption croissante de la technologie robotique, la prise de conscience croissante des avantages associés à la chirurgie mini-invasive, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du pouvoir d’achat des hôpitaux sont quelques-uns des facteurs qui stimuler la croissance du marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale au cours de la période de prévision. L’augmentation des applications des économies émergentes, d’autre part, créera de nouvelles et amples opportunités pour la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision.

Les avantages de la chirurgie assistée par robot

À l’échelle mondiale, la demande de chirurgies mini-invasives (MIS) augmente en raison des avantages associés à ces procédures, notamment des incisions plus petites, moins de coupures, moins de cicatrices, moins de douleur, une sécurité accrue, des périodes de récupération plus courtes et des économies de coûts importantes. La chirurgie robotique mini-invasive améliore ces avantages en offrant une plus grande précision, répétabilité, contrôle et efficacité.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins étendue affectent positivement le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale.

Opportunités

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) sont des structures médicales autonomes spécialisées dans les actes chirurgicaux, diagnostiques et préventifs ne nécessitant pas d’hospitalisation. La rentabilité des ASC permet aux gouvernements, aux tiers payeurs et aux patients d’économiser de l’argent, car ces établissements offrent un site de soins moins coûteux que les services ambulatoires des hôpitaux.

Contraintes/Défis

D’autre part, la hausse du coût des robots médicaux, ainsi que la rareté de professionnels qualifiés et formés, freineront la croissance du marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale

En raison de la pandémie de COVID-19, il y aura une diminution significative de l’adoption de logiciels de systèmes de navigation chirurgicale en 2020 par rapport à 2019. Cela peut être attribué à une diminution des interventions chirurgicales ainsi qu’à une pénurie de main-d’œuvre dans les installations de fabrication. De plus, les blocages et les fermetures sur les principaux marchés du monde ont eu un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement, limitant la fabrication de logiciels de systèmes de navigation chirurgicale en 2020.

Développement récent

Stryker a acquis OrthoSensor et sa technologie de capteur peropératoire Verasense en 2021 pour améliorer les robots Mako du géant ortho.

TransEnterix a reçu l’approbation du marquage CE en 2021 pour son unité chirurgicale intelligente, qui ajoute des capacités basées sur l’IA et permet des capacités de vision artificielle sur le système de chirurgie robotique Senhance de TransEnterix.

En février 2021, Medtronic a acquis Digital Surgery, une société privée d’IA chirurgicale spécialisée dans l’éducation numérique, l’analyse de données et la formation. Avec l’ajout d’un nouveau robot nommé Hugo, Medtronic espère renforcer sa plateforme chirurgicale assistée par robot et élargir son portefeuille de systèmes robotiques grâce à cette acquisition.

Portée du marché mondial des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale

Le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Optique

Électromagnétique

hybride

Le segment technologique du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en optique, électromagnétique (EM) et hybride.

Application

neurochirurgie

orthopédique

ORL

rachidien et dentaire

Sur la base des applications, le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en neurochirurgie, orthopédie, ORL, rachidien et dentaire. L’orthopédie a en outre été segmentée en orthopédie par type de référence et orthopédie par procédure. L’orthopédie par type de référence a en outre été sous-segmentée en sans image, basée sur la fluoroscopie et basée sur la tomodensitométrie. L’orthopédie par procédure a en outre été subdivisée en arthroplastie du genou et arthroplastie de la hanche.

Utilisateur final

Hôpitaux

Pratiques médicales

milieux ambulatoires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en hôpitaux, cabinets médicaux et environnements ambulatoires.

Analyse/aperçus régionaux du marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale

Le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par technologie, application et utilisateur final du pays, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels en raison de la forte prévalence des troubles ORL, des progrès technologiques rapides et de l’augmentation des approbations réglementaires par le gouvernement. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de l’énorme population de patients et de l’augmentation de la prévalence de diverses maladies et troubles chroniques.Q

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché Logiciel de systèmes de navigation chirurgicale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale sont

Novartis SA (Suisse)

Danher (États-Unis)

Topcon Corporation (Japon)

Carl Zeiss AG (Allemagne)

Hagg-Streit Surgical GMBH (MÖLLER-WEDEL GMBH) (Allemagne)

Accu-Scope Inc. (États-Unis)

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd (Chine)

Arri Medical (Groupe Arri) (Allemagne)

Karl Kaps GmbH & Co.Kg (Allemagne)

Takagi Seiko Co. Ltd. (Japon)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

Arthrex Inc. (États-Unis)

AlloSource (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

Smith & Nephew plc (Allemagne)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Össur (Islande)

Medtronic (Irlande)

CONMED Corporation (États-Unis)

Surgalign (États-Unis)

AlloSource (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Cintre Inc, (États-Unis)

Otto Bock Healthcare GmbH (Allemagne)

Méthodologie de recherche: marché mondial des logiciels de systèmes de navigation chirurgicale

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents du marché pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

