Actualités françaises de la santé : Marché des implants rachidiens par procédure, part de l’industrie, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et prévisions jusqu’en 2028

La recherche complète de l’industrie sur le « marché des implants rachidiens » publiée par Data Bridge Market research comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. Le rapport à grande échelle sur le marché des implants rachidiens est très utile pour la planification de la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing. Ce rapport de marché fournit une catégorisation par entreprises, région, type et industrie d’utilisation finale. Pour de meilleures décisions, plus de revenus et des affaires rentables, ce rapport d’étude de marché est la clé. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’analyse du marché des implants rachidiens traite de nombreux aspects de l’industrie des soins de santé.

Le marché mondial des implants rachidiens devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les progrès croissants des technologies de chirurgie de la colonne vertébrale stimulent le marché des implants rachidiens.

Scénario de marché des implants rachidiens

Selon Data Bridge Market Research, le marché des implants rachidiens dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison des progrès des technologies de chirurgie de la colonne vertébrale, de la demande croissante de procédures mini-invasives et de l’augmentation des cas de troubles de la colonne vertébrale.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des implants rachidiens devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

La taille des implants rachidiens est le type d’instruments qui sont utilisés au moment de la chirurgie rachidienne pour faciliter la fusion, stabiliser, corriger les déformations et renforcer la colonne vertébrale. Les implants rachidiens sont fabriqués à partir de métaux tels que l’acier inoxydable ou le titane et sont disponibles en différentes tailles en fonction des besoins de traitement. Il est également classé en crochets, cages, vis pédiculaires, plaques et tiges. De nombreuses recherches sont menées pour affiner les implants afin d’améliorer les résultats pour les patients.

L’incidence croissante des troubles de la colonne vertébrale est le facteur vital qui accélère la croissance du marché, augmente également le lancement de produits avancés de greffe osseuse, demande croissante d’interventions chirurgicales mini-invasives, croissance de la population gériatrique et obèse, innovations croissantes en chirurgie de la colonne vertébrale, augmentation de la chirurgie mini-invasive a gagné l’intérêt des chirurgiens sont les principaux facteurs qui animent le marché des implants rachidiens. De plus, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres chirurgicaux et de marchés émergents créera davantage de nouvelles opportunités pour le marché des implants rachidiens au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation du coût des procédures de traitement, l’incertitude dans le remboursement et les conformités strictes et la procédure d’approbation réglementaire sont les principaux facteurs parmi d’autres qui entraveront la croissance du marché, tandis que le manque de médecins adéquats et une sensibilisation/éducation limitée remettront davantage en cause la croissance du marché des implants rachidiens. dans la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des implants rachidiens fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des implants rachidiens, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement du marché des implants rachidiens

Xtant Medical Holdings, Inc. a annoncé le lancement de ses trois nouveaux implants rachidiens en octobre 2019, qui comprend un implant PEEK recouvert de plasma et deux espaceurs intersomatiques cervicaux. L’objectif principal du lancement est de fournir aux patients de meilleurs soins et traitements qui les aideront à accroître leur portée mondiale et à renforcer leur position sur le marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Medtronic

Zimmer Biomet

Alphatec Spine inc.

K2M inc.

RTI Surgical Holdings Inc.

Stryker

Orthofix Holdings Inc.

NuVasive Inc.

DePuy Synthes

Globus Médical Inc.

Aesculap Inc.

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

Centinelle Spine LLC

Spineart

Systèmes médicaux Reliance

Colonne vertébrale du paradigme

Primes Spine

Exactech inc.

Aesculap Implant Systems LLC

Lumitex inc.

SpineFrontier Inc.

Life Spine inc.

Integra LifeSciences Corporation

Portée du marché des implants rachidiens et taille du marché

Le marché des implants rachidiens est segmenté en fonction de la procédure, de la configuration et du matériau. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la procédure, le marché des implants rachidiens est segmenté en chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive et autres.

Sur la base de la configuration, le marché des implants rachidiens est segmenté en dispositifs de fusion vertébrale, dispositifs sans fusion/dispositifs de préservation du mouvement, dispositifs de traitement des fractures par compression vertébrale (VCF), stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et produits biologiques de la colonne vertébrale. Les dispositifs de fusion vertébrale ont été segmentés en dispositifs thoraco-lombaires, dispositifs de fixation cervicale et dispositifs de fusion intersomatique. Les dispositifs thoraco-lombaires ont été subdivisés en plaques lombaires antérieures, plaques lombaires, vis pédiculaires, tiges, crochets, fils et câbles et liens croisés. Les dispositifs de fixation cervicale ont été subdivisés en plaques cervicales antérieures, systèmes de fixation à crochet, plaques et vis, pinces et fils. Les dispositifs de fusion intersomatique ont été en outre sous-segmentés en dispositifs de fusion intersomatique non osseux et en dispositifs de fusion intersomatique osseuse. Les dispositifs sans fusion/dispositifs de préservation du mouvement ont été segmentés en dispositifs de stabilisation dynamique, disques artificiels, dispositifs de réparation annulaire et prothèses de disque nucléaire. Les dispositifs de stabilisation dynamique ont été subdivisés en espaceurs de processus interépineux, systèmes à base de vis pédiculaires et produits de remplacement des facettes. Les disques artificiels ont été subdivisés en disques cervicaux artificiels et disques lombaires artificiels. Les stimulateurs osseux rachidiens ont été segmentés en stimulateurs osseux rachidiens non invasifs et stimulateurs osseux rachidiens invasifs. Les stimulateurs osseux de la colonne vertébrale non invasifs ont été subdivisés en dispositifs à champ électromagnétique pulsé, à couplage capacitif (CC) et à champ magnétique combiné (CMF). Les produits biologiques de la colonne vertébrale ont été segmentés en allogreffes vertébrales, substituts de greffe osseuse et matrice cellulaire. Les allogreffes vertébrales ont été subdivisées en allogreffes osseuses usinées et en matrice osseuse déminéralisée. Les substituts de greffe osseuse ont été subdivisés en protéines morphogénétiques osseuses et greffes osseuses synthétiques.

Le marché des implants rachidiens est également segmenté sur la base des matériaux en titane, alliage de titane, acier inoxydable, plastique et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des implants rachidiens

Le marché des implants rachidiens est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, procédure, configuration et matériau, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants rachidiens sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des implants rachidiens en raison de la disponibilité abondante des produits et des taux d’utilisation élevés dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des implants rachidiens en raison de la présence d’une forte demande non satisfaite, du développement continu des installations de fabrication des principaux acteurs et de la sensibilisation croissante des patients aux nouvelles technologies dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des implants rachidiens fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché des implants rachidiens vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des implants rachidiens, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des implants rachidiens. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des implants rachidiens jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

