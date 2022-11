Actualités françaises de la santé : Marché des chaussettes intelligentes par type, application et devrait subir un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché mondial des chaussettes intelligentes ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. Le rapport à grande échelle sur le marché mondial des chaussettes intelligentes est très utile pour planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing. Ce rapport de marché fournit une catégorisation par entreprises, région, type et industrie d’utilisation finale. Pour de meilleures décisions, plus de revenus et des affaires rentables, ce rapport d’étude de marché est la clé. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’analyse du marché mondial des chaussettes intelligentes traite de nombreux aspects de l’industrie des SOINS DE SANTÉ.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des chaussettes intelligentes qui devrait subir un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché , et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché des chaussettes intelligentes

Les chaussettes intelligentes détectent une détresse croissante chez les personnes atteintes de démence, d’autisme et d’autres troubles de la communication, permettant aux soignants d’intervenir avant que les choses ne s’aggravent. Ils surveillent la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration et les mouvements du porteur pour déterminer son état de santé général. Les chaussettes intelligentes ont une variété de capteurs et peuvent se connecter à différents appareils mobiles. Ces chaussettes intelligentes peuvent exercer une pression sur les sites d’acupuncture des jambes et aider à favoriser la circulation sanguine. Les chaussettes intelligentes peuvent également retenir l’eau, gardant les pieds au sec et au frais.

Définition du marché

Les chaussettes intelligentes s’enroulent confortablement autour du pied du bébé pour suivre les niveaux d’oxygène, la fréquence cardiaque et le sommeil à l’aide d’une oxymétrie de pouls cliniquement prouvée. La station de base s’allume en vert pour vous faire savoir que tout va bien, mais avertit avec des lumières et des sons si la fréquence cardiaque ou les niveaux d’oxygène quittent les zones prédéfinies. Les chaussettes sont une paire de couvre-pieds tricotés ou tissés pour empêcher les chaussures de frotter contre les pieds nus. Une gamme de tissus, y compris le coton, la laine, le nylon, l’acrylique, le polyester, les oléfines, le spandex, la soie, le bambou, le lin, le cachemire et le mohair, est utilisée pour les fabriquer en fonction des besoins et de la météo. Par exemple, dans les climats froids, les chaussettes thermiques en laine sont utilisées pour garder le pied au chaud et éviter les engelures. De plus, les chaussettes pour diabétiques fabriquées avec des fils uniques réduisent les contraintes d’abrasion et de cisaillement sur la peau, qui sont l’un des symptômes du diabète.

Dynamique du marché mondial des chaussettes intelligentes

Conducteurs

Augmentation du développement de produits

En 2018, Kickstarter, PBC a lancé 10 chaussettes conçues sous la marque. De plus, en mai 2018, United Legwear and Apparel Co., LLC, a lancé 150 styles de chaussettes pour hommes et femmes sur leurs portails en ligne.

Le marché des chaussettes intelligentes devrait augmenter grâce à l’amélioration des produits dans les zones de blessure du pied, à l’improvisation des produits et au confort des patients diabétiques. Les chaussettes intelligentes comprennent également un tissu antibactérien avec des propriétés d’évaporation de l’humidité. Au cours de la période de prévision, il est prévu que cet aspect favorisera le marché des chaussettes intelligentes.

Demande croissante de chaussettes de compression

Les chaussettes de compression sont généralement portées par les athlètes pendant les activités sportives pour augmenter l’apport d’oxygène et le flux sanguin et réduire les secousses, les vibrations et le stress musculaire, et finalement améliorer l’endurance et les performances.

Outre ces facteurs, le marché se développe en raison de la prévalence accrue du diabète et de la sensibilisation croissante du public à l’impact du diabète sur les pieds des patients, ce qui contribue également à la croissance du marché. De plus, les chaussettes pour diabétiques deviennent l’option préférée car elles améliorent la circulation sanguine, gardent les pieds au chaud et au sec et réduisent le risque de blessure aux pieds.

Chaussettes intelligentes pour les patients diabétiques

Des facteurs tels que la population croissante de diabétiques, de type 1 et de type 2, devraient stimuler le marché mondial des chaussettes intelligentes dans les années à venir. En dehors de cela, les progrès des technologies de chaussettes intelligentes pour les patients diabétiques devraient croître de manière significative dans les années à venir. Ces facteurs sont le moteur du marché mondial des chaussettes intelligentes.

Opportunités

Hausse des dépenses de santé

Une augmentation des dépenses de santé et de remise en forme devrait faire augmenter la demande de divers accessoires de chaussures tels que les chaussettes de sport et les socquettes lorsque les gens s’entraînent dans les gymnases et les clubs de santé. Au cours des dernières années, de nombreux professionnels de la santé ont augmenté leurs dépenses pour publier divers articles de recherche sur le maintien d’un pied en bonne santé.

Contraintes/Défis

Les serrures intelligentes peuvent être difficiles à installer

Si vous n’êtes pas féru de technologie ou si vous avez du mal à configurer des gadgets, une serrure intelligente peut être plus frustrante qu’autre chose. Même ceux commercialisés comme « faciles à installer » peuvent être une corvée.

Ce rapport sur le marché des chaussettes intelligentes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale , l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques , innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des chaussettes intelligentes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des chaussettes intelligentes

Le marché des chaussettes intelligentes est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Chaussettes de comptage de pas

Chaussettes de suivi de vitesse

Chaussettes de suivi de distance

Catégorie

Hommes

Femmes

Des gamins

Canal de distribution

Magasins en ligne

Magasins hors ligne

Analyse / aperçus régionaux du marché des chaussettes intelligentes

Le marché des chaussettes intelligentes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, catégorie et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des chaussettes intelligentes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des chaussettes intelligentes en raison de facteurs croissants tels que la population âgée croissante de la région. De plus, au cours de la période de prévision, l’utilisation croissante de l’avancement des chaussettes intelligentes basées sur la technologie crée de nouvelles opportunités pour les fabricants nationaux et internationaux.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance des technologies et des produits inventifs et interdisciplinaires dans cette région particulière.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Chaussettes intelligentes

Le paysage concurrentiel du marché Chaussettes intelligentes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des chaussettes intelligentes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des chaussettes intelligentes sont :

Adidas SA (Allemagne)

Nike Inc. (États-Unis)

Puma SE (Allemagne)

Thai Socks Co. Ltd. (Thaïlande)

ASICS Asia pte Ltd. (Singapour)

Sensoria Inc. (États-Unis)

SIGVARIS (Suisse)

SIMCAN (Inde)

3M (États-Unis)

INTERSOCKS (Italie)

Thorlos (États-Unis)

Hanesbrands Inc. (États-Unis)

Baléga (États-Unis)

Drymax Technologies Inc. (États-Unis)

Under Armour, Inc. (États-Unis)

Renfro LLC (États-Unis)

BSN HEALTHCARE PVT LTD. (Allemagne)

Therafirm (États-Unis)

