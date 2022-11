Actualités françaises de la santé : Marché des appareils de densitomètre osseux par application, technologie, tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement et prévisions jusqu’en 2028

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Marché des appareils de densitomètre osseux » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Un aperçu complet de l’industrie a été présenté via ce rapport Intercom Devices qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché et du paysage existant des détaillants.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de densitomètre osseux affichera un TCAC d’environ 3,55 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante de l’ostéoporose, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la population gériatrique en constante augmentation et l’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des appareils de densitomètre osseux.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Scénario de marché des appareils de densitomètre osseux

Selon Data Bridge Market Research, le marché des appareils de densitomètre osseux dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de l’augmentation des cas d’ostéoporose, de l’augmentation de la population vieillissante, de l’augmentation des cas de maladie rénale et des progrès technologiques qui devraient améliorer le marché. croissance dans la région.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des appareils de densitomètre osseux devraient cibler ? Data Bridge Market Research a estimé que les leaders du marché ciblent les pays en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Les densitomètres osseux sont les dispositifs médicaux utilisés pour diagnostiquer l’ostéoporose. Les appareils de densitomètre osseux sont utilisés pour mesurer la concentration de calcium dans les os et mesurer la densité osseuse. En outre, les dispositifs de densitomètre osseux sont utilisés pour auditer les altérations de l’os.

La recrudescence de la prévalence d’un large éventail de maladies osseuses dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’attention croissante portée aux avancées technologiques en matière de soins de santé, associée à une population gériatrique en constante augmentation, est un autre déterminant de la croissance du marché. La demande croissante d’appareils de densitomètre osseux et le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de diagnostic généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, le faible taux de sensibilisation dans les économies sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. Le manque d’experts médicaux, en particulier dans les économies en développement et sous-développées, posera des défis supplémentaires pour le marché. De plus, les coûts élevés associés aux appareils entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial des appareils de densitomètre osseux et taille du marché

Le marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté en fonction de l’application, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté en balayage central et balayage périphérique.

Le segment technologique du marché des appareils de densitomètre osseux est segmenté en absorptiométrie à rayons X à double énergie, absorptiométrie à rayons X unique, absorptiométrie radiographique, tomodensitométrie quantitative, ultrasons et autres.

Le marché des appareils de densitomètre osseux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic, instituts universitaires et de recherche et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des appareils de densitomètre osseux

Le marché des appareils de densitomètre osseux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des appareils de densitomètre osseux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû aux technologies de pointe en matière de soins de santé, à la prévalence croissante de l’ostéoporose et à la prévalence de politiques de remboursement favorables. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance et de l’expansion du secteur de la santé dans cette région et de la population gériatrique en constante augmentation.

La section par pays du rapport sur le marché des appareils de densitomètre osseux fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché des appareils de densitomètre osseux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de densitomètre osseux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des appareils de densitomètre osseux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

