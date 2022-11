Actualités françaises de la santé : Marché de la spectroscopie moléculaire par technologie, taille, part et devrait atteindre 11,83 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Marché de la spectroscopie moléculaire » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et le succès sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la spectroscopie moléculaire était évalué à 6,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le rapport d’étude de grande envergure sur le marché de la spectroscopie moléculaire présente une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. L’analyse du marché, la définition du marché, la devise et les prix, les développements clés et la catégorisation du marché ainsi qu’une méthodologie de recherche détaillée sont les facteurs clés de ce rapport sur le marché. L’analyse de marché de ce rapport fournit un examen de divers segments de marché censés connaître le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport de haute qualité sur le marché de la spectroscopie moléculaire présente les données et les informations pour les informations de marché exploitables, les plus modernes et en temps réel, ce qui facilite la prise de décisions commerciales critiques.

Téléchargez un échantillon PDF gratuit du marché de la spectroscopie moléculaire (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-molecular-spectroscopy-market

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Thermo Fisher Scientific Inc.

ABB

PerkinElmer Inc.

Keit Ltd

Ibsen Photonics A/S

Carl Zeiss SA

VIAVI Solutions inc.

Photonique des rapaces

Magritek Ltd

Thorlabs, Inc.

Avantes BV

Agilent Technologies, Inc.

Kaiser Optical Systems, Inc.

Merck KGaA

N&B Tek

StellarNet, Inc.

Systèmes Si-Ware

Galaxy Scientifique Inc.

Ingénierie de bloc, LLC

Siemens

Danaher

Brucker

HORIBA, Ltd.

Analyse et taille du marché mondial de la spectroscopie moléculaire

On estime que le marché de la spectroscopie moléculaire augmentera rapidement au cours de la période de prévision. La spectroscopie moléculaire utilise plusieurs types de rayonnements, tels que l’absorption, l’émission ou la diffusion d’ondes électromagnétiques par des atomes ou des molécules, pour les examiner qualitativement ou quantitativement. La réponse spectrale des molécules lors de leur interaction avec diverses fréquences et énergies est mesurée par analyse par spectroscopie moléculaire. Diverses entreprises, notamment pharmaceutiques, biotechnologiques et autres, utilisent la méthode. Par conséquent, l’augmentation de la demande de spectroscopie moléculaire sur le marché.

L’interaction du rayonnement électromagnétique avec des matériaux pour générer un modèle d’absorption connu sous le nom de spectre, à partir duquel des informations structurelles ou de composition peuvent être dérivées, est connue sous le nom de spectroscopie moléculaire. L’excitation du mouvement moléculaire ou de la vibration, comme dans la spectroscopie infrarouge (IR), ou l’excitation d’un électron dans une orbitale supérieure, comme dans la spectroscopie ultraviolette/visible (UV/VIS), se produit tout au long de ce processus.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-spectroscopy-market

Dynamique du marché de la spectroscopie moléculaire

Conducteurs

Application croissante de la spectroscopie moléculaire dans le dépistage environnemental

L’augmentation de l’application de la spectroscopie moléculaire dans le dépistage de l’environnement amortira le taux de croissance du marché de la spectroscopie moléculaire. Les principaux facteurs qui ont conduit à la mise en œuvre de nombreuses lois et réglementations pour surveiller les niveaux de pollution de l’environnement comprennent l’augmentation des niveaux de pollution et l’épuisement grave des ressources naturelles.

Utilisation croissante dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique

L’utilisation croissante de la spectroscopie moléculaire dans les industries pharmaceutique et biotechnologique améliorera le taux de croissance du marché.

En outre, l’accent mis sur la qualité des produits alimentaires stimulera la croissance du marché. En outre, l’augmentation des progrès technologiques dans les systèmes de spectroscopie moléculaire améliorera le taux de croissance du marché. L’importance croissante accordée à la découverte de nouvelles molécules par les produits pharmaceutiques est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché de la spectroscopie moléculaire.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de R&D

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement bénéficiera à la croissance de la spectroscopie moléculaire.

De plus, l’augmentation des lancements et des collaborations de nouveaux produits et l’émergence de nouveaux marchés offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la spectroscopie moléculaire au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial de la spectroscopie moléculaire

Système de spectroscopie moléculaire associé à coût élevé

Le système de spectroscopie moléculaire associé à un coût élevé entravera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Les instruments de spectroscopie sont plus chers car ils ont des caractéristiques et des fonctions plus avancées. Outre le prix d’achat du système, les frais de mise en conformité du système aux normes de l’industrie sont également assez coûteux.

Le manque de professionnels qualifiés

L’utilisation efficace de l’équipement spectroscopique nécessite un personnel qualifié possédant une expertise et une compréhension pertinentes. Il existe une grave pénurie de professionnels expérimentés pour le développement, la validation, l’exploitation et le dépannage de méthodes, ce qui devrait limiter dans une certaine mesure la croissance du marché de la spectroscopie dans les années à venir.

D’autre part, l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et le scénario de remboursement défavorable freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la spectroscopie moléculaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la spectroscopie moléculaire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-spectroscopy-market

Nouveau développement du marché de la spectroscopie moléculaire en 2019

En septembre 2019, Bruker a annoncé le lancement du nouveau système de recherche INVENIO X FTIR qui sera conçu pour fournir des applications et des capacités pour la recherche et le développement avancés. Il se compose de sept détecteurs contrôlés par logiciel et de multiples sources lumineuses qui font de ce produit un spectromètre de recherche hautement automatisé.

Impact du COVID-19 sur le marché de la spectroscopie moléculaire

L’expansion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact bénéfique sur l’industrie, car les scientifiques utilisent de plus en plus la spectroscopie Raman pour dépister le COVID-19. Une équipe de recherche de la Northern Arizona University (NAU), par exemple, a été découverte en train de créer une nouvelle technologie de test du SRAS-CoV-2 basée sur la spectroscopie Raman à molécule unique améliorée en surface (SM-SERS). En raison de l’augmentation des activités de recherche et développement des sociétés pharmaceutiques liées à la découverte de médicaments, la demande de spectroscopie moléculaire devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision.

Développement récent

En mars 2021, JASCO Corporation avait lancé une nouvelle gamme de spectrophotomètres à fluorescence (série FP-8050). La série FP-8050 se compose de cinq instruments qui couvrent toute la gamme des applications d’analyse biologique, environnementale, chimique et des matériaux.

Portée du marché mondial de la spectroscopie moléculaire

Le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en fonction de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire

Spectroscopie UV-Visible

Spectroscopie infrarouge

Spectroscopie infrarouge proche

Spectroscopie de mesure des couleurs

Spectroscopie Raman

Autres technologies

Basé sur la technologie, le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, spectroscopie UV-visible, spectroscopie infrarouge, spectroscopie proche infrarouge, spectroscopie de mesure des couleurs, spectroscopie Raman et autres technologies. Le segment de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire est sous-segmenté en spectroscopie RMN à transformée de Fourier, spectroscopie RMN à onde continue et spectroscopie RMN à l’état solide. Le segment de spectroscopie UV-visible est sous-segmenté en spectroscopie UV-visible à faisceau unique, spectroscopie UV-visible à double faisceau et spectroscopie UV-visible à matrice. Le segment de spectroscopie infrarouge est sous-segmenté en spectre et en type. Le segment de spectre est en outre divisé en spectroscopie infrarouge à ondes moyennes, spectroscopie infrarouge à ondes courtes et spectroscopie infrarouge à ondes lointaines. Le segment de type est en outre divisé en paillasse, microscopie infrarouge, portable et portable, avec trait d’union et térahertz. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de spectroscopie proche infrarouge est sous-segmenté en spectroscopie proche infrarouge à balayage, spectroscopie proche infrarouge à transformée de Fourier et spectroscopie NIR à filtre/spectroscopie NIR à filtre accordable acoustique-optique. Le segment de spectroscopie Raman est sous-segmenté en technique et type d’échantillonnage. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman. Le segment de la technique d’échantillonnage est en outre divisé en diffusion Raman améliorée en surface, diffusion Raman améliorée en pointe et autres techniques de spectroscopie Raman. Le segment de type est en outre divisé en spectroscopie micro-Raman, spectroscopie Raman à sonde et spectroscopie FT-Raman.

Application

Applications pharmaceutiques

Tests d’aliments et de boissons

Applications biotechnologiques et biopharmaceutiques

Essais environnementaux

Recherche académique

Autres applications

Sur la base des applications, le marché de la spectroscopie moléculaire est segmenté en applications pharmaceutiques, tests d’aliments et de boissons, applications biotechnologiques et biopharmaceutiques, tests environnementaux, recherche universitaire et autres applications.

Analyse régionale / aperçu du marché de la spectroscopie moléculaire

Le marché de la spectroscopie moléculaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la spectroscopie moléculaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la spectroscopie moléculaire en raison de l’existence de technologies développées dans cette région. De plus, le financement croissant des tests environnementaux stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance et de l’expansion des industries biopharmaceutiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la spectroscopie moléculaire jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-molecular-spectroscopy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-molecular-spectroscopy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-quality-controls-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com