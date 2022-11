Actualités françaises de la santé : Le marché européen de la téléradiologie croît à un TCAC de 18,3 % et devrait atteindre une valeur de 1 785,72 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché de la téléradiologie en Europe ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

Un rapport exceptionnel sur le marché de la téléradiologie en Europe est la solution la plus adaptée aux besoins de l’entreprise à bien des égards. Le rapport aide à obtenir un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents. Ce document de marché couvre également un aperçu du marché, des informations premium, des informations clés et des profils d’entreprise en détail des principaux acteurs du marché. Les meilleurs outils ont été adoptés pour générer ce rapport, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché est vraiment une clé pour atteindre le nouvel horizon du succès. Dans un rapport sur le marché mondial de la téléradiologie en Europe , les profils d’entreprise des principaux concurrents du marché sont analysés en fonction de l’aperçu de l’entreprise, de la présence géographique, du portefeuille de produits et des développements récents.

De plus, selon la fiche d’information de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable d’un décès sur six dans le monde. En outre, environ 70 % des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de la téléradiologie.

Cependant, les remboursements et le fardeau réglementaire croissant devraient freiner la croissance du marché de la téléradiologie. D’autre part, la hausse du coût de la technologie devrait freiner la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la téléradiologie devrait atteindre la valeur de 1 785,72 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 18,3 % au cours de la période de prévision. Les services représentent le plus grand segment de type sur le marché en raison de l’augmentation des services de téléradiologie parmi la population européenne. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Analyse et perspectives du marché de la téléradiologie en Europe

La téléradiologie est une branche de la télémédecine dans laquelle les systèmes de télécommunication sont utilisés pour transmettre des images radiologiques d’un endroit à un autre. Les développements rapides des technologies de traitement d’images numériques garantissent une distribution efficace des images aux niveaux régional, local et européen. L’émergence et l’acceptation de la technologie mobile (mHealth) pour visualiser et interpréter les images alimente davantage la croissance du marché de la téléradiologie dans les pays développés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. L’utilisation généralisée des objets connectés intelligents et des solutions associées confirme l’interprétation efficace des images médicales, réduisant ainsi le temps de traitement. Par conséquent, les progrès de la technologie numérique amélioreront les méthodologies de surveillance à distance des patients et l’accessibilité à l’interprétation et à la consultation des radiologues.

Définition du marché de la téléradiologie en Europe

La téléradiologie est une méthode médicale qui capture des visuels de l’anatomie interne et de la fonction du corps qui aide dans le processus de diagnostic médical ou de thérapie. L’interprétation de toutes les études d’imagerie non invasives, telles que les radiographies numérisées, la tomodensitométrie, l’IRM, l’échographie et les études de médecine nucléaire, peut être effectuée de cette manière. Il peut capturer des images médicales en un seul endroit et les faciliter ou les transmettre sur une plage afin qu’un radiologue puisse les visualiser et les interpréter à des fins de diagnostic ou de consultation. La téléradiologie est largement utilisée dans la télésurveillance, la téléconsultation et le télédiagnostic, permettant aux radiologues d’accomplir efficacement leur travail quotidien. La téléradiologie permet des solutions efficaces sur site grâce à l’interprétation en temps réel et aux réseaux cloud européens. La téléradiologie aide principalement le personnel médical à accéder aux informations sur les patients, quel que soit leur emplacement, améliorant ainsi la couverture diagnostique. Les services de téléradiologie présentent de nombreuses applications permettant aux radiologues d’utiliser des services Web qui améliorent les soins et les thérapies des patients sans avoir à être physiquement présents sur place.

De plus, la demande croissante de téléradiologie en cas de deuxième avis et d’urgence est l’un des moteurs de rendu à fort impact du marché. De plus, une pénurie de professionnels de la santé, en particulier dans les segments sous-spécialisés tels que la pédiatrie, la neurologie et la radiologie musculo-squelettique, conduit à l’adoption de services de téléradiologie.

Dynamique du marché de la téléradiologie en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Nombre croissant de procédures d’imagerie avancées

L’augmentation des procédures d’imagerie devrait stimuler la demande de solutions de téléradiologie pour la fiabilité et l’efficacité. L’imagerie diagnostique avancée, y compris l’imagerie diagnostique par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT) et l’imagerie de médecine nucléaire, comme la tomographie par émission de positrons (TEP), a attiré de nombreux nouveaux fournisseurs. Il y a eu une prolifération du volume des services d’imagerie médicale diagnostique prescrits par les praticiens, y compris les radiologues.

Les tomodensitogrammes représentent un quart de tous les Américains exposés aux radiations. Un haut niveau d’ingénierie et d’expertise est nécessaire pour gérer des systèmes d’imagerie diagnostique avancés et sophistiqués, entraînant ainsi la complexité croissante des cas avec un manque de ressources appropriées. L’adoption de solutions de télédétection a contribué de manière significative à réduire la disparité entre les zones rurales et urbaines dans de nombreux pays émergents, dont l’Inde et le Brésil, ainsi que dans des économies développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ces solutions sont plus pratiques et économiques car elles éliminent les déplacements et permettent aux radiologues de travailler de n’importe où. La pénurie de radiologues qualifiés a encore accru la demande de services de radiologie.

Les procédures d’imagerie avancées pour la téléradiologie devraient aider le marché à obtenir rapidement des résultats plus précis et propulser la croissance du marché européen de la téléradiologie au cours de la période de prévision.

Adoption de l’intelligence artificielle en téléradiologie

L’intelligence artificielle est l’une des avancées les plus prometteuses en téléradiologie. On estime que le nombre de publications sur l’IA en radiologie est passé d’une moyenne de 100 à 150 publications de recherche par an à 700 à 800 par an au cours de la dernière décennie. Parmi toutes les principales modalités d’imagerie, l’acceptation de l’IA est plus élevée dans les systèmes de tomodensitométrie et d’IRM. Selon l’application, l’IA est également utilisée principalement en neuroradiologie. Plusieurs acteurs de ce marché élargissent leurs offres d’IA.

L’IA a été intégrée dans de nombreuses institutions médicales du monde entier et s’est révélée être un partenaire précieux dans l’environnement de la radiologie. Europe Diagnostics Australia (GDA), une filiale d’Integral Diagnostics Group (IDG), a été l’une des premières sociétés de diagnostic australiennes à déployer l’IA dans le cadre de leur flux de travail de radiologie. La société a intégré des algorithmes haut de gamme dans le parcours de gestion des soins pour accélérer les soins aux patients et le traitement des affections de la tête, du cou et de la poitrine. L’avantage supplémentaire de l’IA en téléradiologie est que l’intelligence artificielle aide les radiologues à analyser rapidement les registres d’images et de données pour mieux comprendre l’état des patients, améliorer leur rôle clinique et faire partie de l’équipe de gestion centrale. L’IA prend suffisamment de poids pour que le radiologue puisse se concentrer sur les cas complexes qui nécessitent son attention spécialisée.

L’intelligence artificielle (IA) peut aider à créer un système intégré qui hiérarchise les cas en fonction de leurs exigences de protocole. Par exemple, les cas de traumatisme et d’accident vasculaire cérébral peuvent être priorisés et assignés aux listes de travail du radiologue, sauvant ainsi de nombreuses vies.

L’intelligence artificielle en téléradiologie permet d’obtenir de meilleurs résultats avec des outils automatisés et aide les radiologues à utiliser correctement leurs compétences, ce qui devrait propulser la croissance du marché.

Retenue

Manque d’accès à Internet haute vitesse dans les zones rurales

La téléradiologie permet aux patients et aux professionnels des zones rurales de recevoir des conseils d’imagerie de qualité sans se rendre dans des zones urbaines peuplées dotées de systèmes médicaux plus avancés. De plus, les radiologues travaillant à distance ont besoin d’une bonne connexion Internet. Cependant, le manque de connectivité haut débit à haut débit a eu un impact sur l’accès croissant aux services de téléradiation dans les zones rurales.

L’accès limité aux connexions Internet à haut débit a une incidence sur la capacité des radiologues à participer à des consultations vidéo, à soumettre des rapports d’imagerie médicale et à surveiller la santé des patients à distance. Lorsque les vitesses de connexion lentes créent des goulots d’étranglement dans les études à forte intensité d’images, le flux de travail peut rapidement devenir frustrant et affecter les soins aux patients. De plus, les services informatiques sont tenus de s’assurer que les images sont soumises conformément à son HIPAA. Le manque de connectivité Internet fiable et la faible connectivité haut débit dans les zones rurales constituent donc des obstacles majeurs à l’expansion régulière du marché européen.

Occasion

Accroître la sensibilisation des gens

La téléradiologie offre des options alternatives pour recevoir des services de santé en Europe, améliorant l’accès et réduisant les coûts associés aux déplacements pour les services. Cependant, le plein potentiel de la téléradiologie n’a pas été réalisé avec une adoption lente et fragmentée.

L’augmentation du programme de sensibilisation, de la sensibilisation à la téléradiologie et du soutien du gouvernement a accru l’utilisation de la téléradiologie et de la télésanté dans divers domaines.

Ces programmes et événements de sensibilisation parmi les gens augmentent leur intérêt pour leur santé et en savoir plus sur les programmes de soins de santé et les nouvelles opportunités disponibles pour leur santé qui augmenteront finalement la croissance du marché de la téléradiologie et offriront aux entreprises des opportunités de croissance.

Défi

Risques élevés d’erreur de diagnostic

Un examen physique permet de mieux comprendre l’état de santé réel du patient, qui est l’élément le plus crucial pour le traitement du patient. Tous les programmes de traitement et ce qui devrait être la prochaine étape du traitement peuvent être créés à l’aide d’un examen physique rapide. La même procédure doit être appliquée aux radiologues pour en savoir plus sur les problèmes et conditions réels, et plus de résultats sont obtenus lorsque les patients sont présents avec les radiologues lors des consultations. Le manque d’antécédents médicaux du patient et d’autres enregistrements nécessaires de l’examen du corps du patient pendant l’imagerie médicale est un facteur majeur dans l’incapacité du radiologue à prendre la décision optimale en téléradiologie. Par exemple, il a été démontré que la communication entre médecins et radiologues aboutit à des révisions de diagnostic clinique dans 50% des cas, affectant les options thérapeutiques. L’exactitude de l’interprétation changera si les antécédents médicaux du patient sont divulgués de manière appropriée

Ainsi, les risques élevés d’erreur de diagnostic et d’examen inapproprié du rapport démolissent l’utilisation de la téléradiologie qui devrait remettre en cause la croissance du marché européen de la téléradiologie.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen de la téléradiologie

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté les soins de santé en Europe, le Royaume-Uni étant l’un des pays les plus gravement touchés. Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier, affectant des millions de personnes et entraînant des milliers de décès. Les cabinets médicaux de toutes tailles étaient soumis à une pression énorme en raison de l’épidémie de COVID-19 en Europe. Le marché a souffert au début de la pandémie parce que les volumes de traitements médicaux avaient considérablement diminué en raison de la révocation ou du report des procédures électives. D’autre part, les prestataires de soins de santé devaient s’appuyer sur des solutions de téléradiologie pour lire les rapports de diagnostic et traiter les patients, ce qui a stimulé l’industrie de la téléradiologie. Les solutions de téléradiologie ont amélioré l’efficacité de l’imagerie diagnostique en améliorant et en simplifiant la radiologie avec des lectures précises et moins d’erreurs manuelles. Alors que la lutte contre le COVID-19 se poursuit,

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de R&D, lancements de produits et partenariats stratégiques pour améliorer la technologie et les résultats des tests sur le marché des tests pharmacogénétiques.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2022, 4ways a annoncé qu’elle avait été présélectionnée aux 2022 Health Investor Awards. 4ways est en lice pour le prix du fournisseur de diagnostics de l’année. Cette reconnaissance a célébré la croissance de 4ways’, renforçant sa position de partenaire clé pour les clients. 4ways a poursuivi l’amélioration de son offre de services grâce à des innovations dans les workflows et des investissements dans les nouvelles technologies. Cela a permis à 4ways de gagner en résilience en tant que plateforme de téléradiologie et a assuré la sécurité des opérations

Portée du marché de la téléradiologie en Europe

Le marché européen de la téléradiologie est segmenté en type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, mode d’achat et utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de développement et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

Par type

MATÉRIEL

SYSTÈMES

LOGICIEL

TÉLÉCOM & RÉSEAU

PRESTATIONS DE SERVICE

Sur la base du type, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en matériel, systèmes et logiciels, télécommunications et réseaux, services.

Par mode de livraison

MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE WEB

MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE CLOUD

MODE DE LIVRAISON SUR PLACE

Sur la base du mode de livraison, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site.

Par technique d’imagerie

PETITE TAILLE DE MATRICE

GRANDE TAILLE DE MATRICE

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en petite taille de matrice et grande taille de matrice.

Par technologie

TRAITEMENT GRAPHIQUE AVANCÉ

RENDU DE VOLUME

RECONSTRUCTIONS MULTIPLANAIRES

COMPRESSION D’IMAGES

Sur la base de la technologie, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en traitement graphique avancé, rendu volumique, reconstructions multiplanaires et compression d’image.

Par procédure

TÉLÉ-CONSULTATION

TÉLÉ-DIAGNOSTIC

TÉLÉSUIVI

Sur la base de la procédure, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en téléconsultation, télédiagnostic et télésurveillance.

Par demande

CARDIOLOGIE

NEUROLOGIE

ONCOLOGIE

MUSCULO-SQUELETTIQUE

GASTRO-ENTÉROLOGIE

PELVIEN ET ABDOMINAL

GYNÉCOLOGIE

UROLOGIE

MAMMOGRAPHIE

DENTAIRE

LES AUTRES

Sur la base des applications, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en cardiologie, neurologie, oncologie, musculo-squelettique, gastro-entérologie, pelvienne et abdominale, gynécologie, urologie, mammographie, dentaire et autres.

Par site

EN INTERNE

À TERRE

AU LARGE

Sur la base du site, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en interne, offshore et onshore.

Par âge

PÉDIATRIQUE

ADULTE

GÉRIATRIQUE

Sur la base de l’âge, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en pédiatrique, gériatrique et adulte.

Par mode d’achat

ACHAT GROUPE

ACHAT INDIVIDUEL

Sur la base du mode d’achat, le marché européen de la téléradiologie est segmenté en achats groupés et en achats individuels.

Par les utilisateurs finaux

HÔPITAUX

CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

CABINETS PRIVÉS DE MÉDECINS

CENTRES D’IMAGERIE DIAGNOSTIQUE

LES AUTRES

Analyse / aperçus régionaux du marché de la téléradiologie en Europe

Le marché européen de la téléradiologie est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, mode d’achat et utilisateur final.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

En 2022, l’Europe sera la deuxième plus dominante en raison de la hausse des dépenses de santé et des initiatives gouvernementales. L’Allemagne devrait croître en raison d’une augmentation de la R&D.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché européen de la téléradiologie jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Groupe Agfa-Gevaert

Radiologie virtuelle (vRAD)

Siemens Santé

ONARD

StatRad LLC

Global Diagnostics Pvt. Ltd

4 voies Limité

Sectra AB

Radiologie Everlight

RamSoft, Inc.

SOCIÉTÉ DES SYSTÈMES CYBERNET

Argus Radiologie

Franklin & Seidelmann Inc.

Compagnie générale d’électricité

Fusionner les soins de santé incorporés

Société FUJIFILM

Koninklijke Philips NV

Surveillance de la santé Tele Diagnostics Pvt. Ltd

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

Comment notre portefeuille de produits et services se compare-t-il aux principaux concurrents ?

Quelles sont les principales évolutions de la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles de tarification et de consommation sur le marché et comment devrions-nous aligner notre portefeuille ?

Quels sont les principaux facteurs de décision pour les acheteurs de services ?

Comment pouvons-nous accélérer notre processus d’appel d’offres ?

Quel est le potentiel de ce Marché ?

Quel est l’impact du COVID-19 sur ce marché ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur ce marché ?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME et les fournisseurs de premier plan sur ce marché ?

Quelle région a les investissements les plus élevés sur ce marché ?

Quelles sont les dernières recherches et activités sur ce marché?

Qui sont les principaux acteurs de ce marché ?

Quel est le potentiel de ce Marché ?

