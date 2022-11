Actualités françaises de la santé : Le marché du codage assisté par ordinateur croît à un TCAC de 11,95 % et devrait atteindre 10 212,4 millions USD d’ici 2029

Les entreprises peuvent adopter le rapport universel sur le marché du codage assisté par ordinateur pour obtenir le plus grand succès. Une équipe d’experts impliquée dans la création de ce rapport se concentre sur la compréhension des entreprises du client et de ses besoins afin que le rapport d’étude de marché supérieur soit livré au client. Les profils d’entreprise de tous les acteurs dominants du marché et des marques qui prennent des mesures telles que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions sont décrits dans ce rapport d’activité. Des capacités talentueuses et des ressources brillantes dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires travaillent ensemble pour créer le rapport d’étude de premier ordre sur le marché du codage assisté par ordinateur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du codage assisté par ordinateur devrait croître à un TCAC de 11,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 10 212,4 millions USD d’ici 2029.

Le rapport d’activité de classe mondiale sur le marché du codage assisté par ordinateur a été généré en gardant à l’esprit les entreprises de toutes tailles. Une utilisation appropriée d’outils statistiques reconnus et de modèles cohérents pour l’analyse et la prévision des données de marché rend ce rapport marketing à grande échelle remarquable. Ce rapport d’étude de marché résout le problème des processus chronophages d’acquisition d’informations sur le marché très facilement et rapidement. Amenez votre entreprise au plus haut niveau de croissance avec ce rapport d’étude de marché complet. Les clients peuvent révéler les meilleures opportunités de réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et à une méthode de recherche utilisée tout en générant un document fiable sur le marché du codage assisté par ordinateur.

Obtenez un exemple gratuit de PDF du rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-computer-assisted-coding-market

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Optum inc.

Nuance Communications, Inc.

McKesson Corporation

Société Cerner

Dolbey

nThrive, Inc

Craneware, Inc.

Intelligence médicale artificielle

TruCode LLC

MModal IP LLC

Rationalisez les solutions de soins de santé

SARL

Epic Systems Corporation

athenahealth, Inc.

Diagnostic de quête

M-Scribe

ezDI, Inc.

Stratégies de codage, Inc.

INFORMATIONS D’IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION DANS LE TRAVAIL DE SANTÉ GMBH & CO KGAA

iMedX, Inc.

ZyDoc

Codage HRSCodage

Source de santé GroupOne

Une voix

Présentation du marché du codage assisté par ordinateur :

Le vaste rapport d’enquête sur le marché du codage assisté par ordinateur couvre la dynamique du marché et estime également le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Avec ce rapport de marché, il devient facile de développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le rapport de l’industrie met l’accent sur les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques ou des services de protection des données élevés tout en analysant les informations sur le marché. Le rapport d’analyse généralisé du marché du codage assisté par ordinateur est un rapport détaillé et professionnel qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

L’utilisation accrue des systèmes EHR agira comme un moteur majeur accélérant le taux de croissance du marché du codage assisté par ordinateur. Un autre facteur important entraînant l’expansion du marché est l’utilisation accrue des solutions de codage assisté par ordinateur (CAC) pour réduire la hausse des coûts des soins de santé. En outre, l’augmentation des exigences réglementaires en matière de gestion des données des patients et l’accent croissant mis sur le codage assisté par ordinateur des médecins en milieu ambulatoire sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. En outre, les organisations commerciales et publiques annulent les améliorations rapides de l’infrastructure mondiale des soins de santé et augmentent les politiques de remboursement des assurances. Celles-ci tendent à minimiser les dépenses de santé sans cesse croissantes de la population, ce qui stimule la demande de systèmes de codage assistés par ordinateur. La croissance des infrastructures de santé et l’augmentation du niveau de revenu disponible dans les pays en développement et développés influenceront le taux de croissance du marché du codage assisté par ordinateur. La recrudescence de la demande d’automatisation est motivée par la nécessité de gérer un grand nombre de codes dans le système ICD-10, ce qui amortira davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’utilisation croissante de solutions basées sur le cloud et les progrès technologiques offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du codage assisté par ordinateur. De plus, les préférences croissantes des gens pour les solutions de stockage de données basées sur le cloud et les économies en développement inexploitées augmenteront encore le taux de croissance du marché du codage assisté par ordinateur à l’avenir.

D’autre part, les coûts d’installation élevés pour le support CAC sur site et le manque d’expertise dans le domaine sont des facteurs qui entraveront la croissance du marché. De plus, la réticence des fournisseurs de soins de santé à utiliser les solutions CAC dans les marchés émergents mettra à l’épreuve le marché du codage assisté par ordinateur. Cependant, la consolidation croissante du marché freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du codage assisté par ordinateur, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du codage assisté par ordinateur et taille du marché

Le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le produit, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels est en outre sous-segmenté en logiciels autonomes et logiciels intégrés. Le logiciel autonome est divisé en logiciel de traitement du langage naturel et en logiciel de saisie structurée. Le segment des services est en outre sous-segmenté en support et maintenance et en éducation et formation.

Sur la base du mode de livraison, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en solutions Web, solutions sur site et solutions basées sur le cloud.

Sur la base des applications, le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en codage automatisé assisté par ordinateur, rapports et analyses de gestion et audit de codage clinique.

Le marché du codage assisté par ordinateur est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres médicaux universitaires, les laboratoires cliniques et les centres de diagnostic, etc.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-computer-assisted-coding-market

Analyse au niveau du pays du marché du codage assisté par ordinateur

Le marché du codage assisté par ordinateur est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, mode de livraison, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du codage assisté par ordinateur en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la recrudescence de l’adoption d’une approche centrée sur le patient par les acteurs de la santé et à des politiques de financement gouvernementales favorables ainsi qu’à des initiatives de mise en œuvre de solutions informatiques de santé dans cette région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de la croissance des économies dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché du codage assisté par ordinateur vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché du codage assisté par ordinateur, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché du codage assisté par ordinateur. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Points clés couverts par le marché du codage assisté par ordinateur et prévisions jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Parcourez la table des matières complète sur le marché du codage assisté par ordinateur – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-computer-assisted-coding-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Codage assisté par ordinateur

Le paysage concurrentiel du marché du codage assisté par ordinateur fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du codage assisté par ordinateur.

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

Marché mondial des soins actifs des plaies, par type de produit (allogreffe, greffes de peau synthétique, xénogreffes, pansements au collagène, greffes de tissu amniotique, facteurs de croissance), indication (brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres, ulcères des membres inférieurs), type de plaie (plaies chroniques , plaie aiguë), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, établissements de soins à domicile, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-active-wound -marché des soins

Marché mondial du microbiome humain, par produit (probiotiques, prébiotiques, aliments médicaux, suppléments, autres), application (thérapeutique, diagnostic), type de maladie (obésité, diabète, trouble auto-immun, troubles métaboliques et gastro-intestinaux, cancer, autres maladies) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-microbiome-market

Marché mondial de l’hybridation in situ, par technologie (hybridation in situ chromogénique (CISH), hybridation in situ fluorescente (FISH)), application (immunologie, microbiologie, diagnostic du cancer, neurosciences et maladies infectieuses), utilisateur final (sociétés biotechnologiques/pharmaceutiques, universitaires et instituts de recherche, laboratoires de diagnostic moléculaire), type (ADN, ARN), produit (instruments, sondes et kits) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-in-situ-hybridization -marché

Marché mondial de la téléradiologie, par type de produit (rayons X, tomographie composée, ultrasons, imagerie nucléaire, imagerie par résonance magnétique), application (télédiagnostic, téléconsultation, télésurveillance), catégorie (matériel, logiciel), fin- Utilisation (Hôpitaux, Cliniques de radiologie, Centres d’imagerie ambulatoire, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-teleradiology-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.