Actualités françaises de la santé : Le marché des spiromètres croît à un TCAC de 10,9% et devrait atteindre la valeur de 1467,89 millions USD d’ici 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Marché mondial des spiromètres » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spiromètres devrait atteindre la valeur de 1467,89 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de patients respiratoires contribuera à l’expansion du marché des spiromètres.

Les outils et techniques les plus avancés sont appliqués pour créer un rapport sur le marché mondial des spiromètres qui offre la meilleure expérience à l’entreprise et à l’utilisateur. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, le volume des ventes, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la génération de revenus, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport sur le marché offre potentiellement de nombreuses informations et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence. La section sur le paysage concurrentiel du rapport d’activité de premier ordre sur le marché mondial des spiromètres fournit un aperçu clair de l’analyse des parts de marché et des actions des principaux acteurs de l’industrie.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-spirometer-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des spiromètres sont

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

Analyse et taille du marché

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’asthme touche environ 300 millions de personnes dans le monde et 250 000 personnes sont décédées des suites de l’asthme. En 2019, environ 65 millions de personnes dans le monde souffraient de MPOC, dont environ 16 millions d’Américains atteints de MPOC, et ce nombre devrait augmenter à l’avenir. Les spiromètres sont largement utilisés dans le traitement, le diagnostic, la surveillance et la gestion des troubles respiratoires.

La spirométrie est un test couramment utilisé pour évaluer le fonctionnement des poumons d’un individu en mesurant la quantité d’air qu’il inspire et expire. Il aide au diagnostic de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres affections respiratoires. Un spiromètre est utilisé pour le test, ce qui aide à surveiller l’état des poumons et à déterminer si un traitement pour une affection pulmonaire chronique est efficace ou non.

Dynamique du marché des spiromètres

Conducteurs

L’essor des appareils de diagnostic respiratoire

Augmentation de la demande d’appareils pour diagnostiquer diverses maladies respiratoires telles que la tuberculose, l’asthme, les maladies chroniques obstructives, la fibrose kystique, le poumon noir et autres. Les progrès technologiques croissants des spiromètres pour obtenir un rendement plus élevé et un confort amélioré du patient sans complications, ainsi que l’augmentation de l’adoption de procédures d’emballage innovantes pour prévenir tout type d’infection bactérienne, stimulent la croissance du marché des spiromètres.

La préférence croissante pour les soins à domicile

La préférence croissante pour les soins à domicile, qui permet aux patients de recevoir un traitement dans le confort de leur foyer, ainsi que le développement des télé-spiromètres, ont tous un impact sur le marché des spiromètres.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande de soins élargis affectent positivement le marché des spiromètres.

. Contraintes/Défis

le long temps nécessaire pour effectuer les tests devrait entraver la croissance du marché des spiromètres. Le risque d’inexactitude et le besoin de professionnels qualifiés devraient défier le marché des spiromètres au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des spiromètres fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des spiromètres, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spirometer-market

Impact du COVID-19 sur le marché des spiromètres

Le COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un coronavirus nouvellement découvert. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une pandémie. Cette pandémie a entravé la croissance dans un large éventail d’économies. Les maladies respiratoires sont parmi les principales causes de décès dans le monde, représentant cinq des trente premières. La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la troisième cause de décès aux États-Unis. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la fréquence des maladies respiratoires. La pandémie a causé des ravages dans les systèmes de santé du monde entier. On s’attend à une augmentation du nombre de patients atteints de SDRA nécessitant une assistance respiratoire, ainsi qu’à une augmentation de la demande de spiromètres.

. Développement récent

Vitalograph lancera le spiromètre Pneumotrac de nouvelle génération aux États-Unis en avril 2021, ainsi que le logiciel Spirotrac 6 mis à jour.

Vyaire Medical lancera le système de spirométrie mobile AioCare dans plus de 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Australie en mars 2021.

Portée du marché mondial des spiromètres

Le marché des spiromètres est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du mécanisme, de la maladie, des composants jetables, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Spiromètre de table

Spiromètre portatif

Spiromètre basé sur PC

Sur la base du type de produit, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de table, spiromètre portable et spiromètre sur PC.

Technologie

Spiromètre de mesure de volume

Spiromètre de mesure de débit

Débitmètre de pointe

Sur la base de la technologie, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètre de mesure de volume, spiromètre de mesure de débit et débitmètre de pointe.

Mécanisme

Spiromètre à détection de débit

Débitmètres de pointe

Sur la base du mécanisme, le marché des spiromètres est segmenté en spiromètres à détection de débit et débitmètres de pointe.

Maladies

Asthme

Bronchite

Emphysème

Maladie pulmonaire obstructive chronique

Cancer du poumon

Les autres

Sur la base de la maladie, le marché des spiromètres est segmenté en asthme, bronchite, emphysème, maladie pulmonaire obstructive chronique, cancer du poumon et autres.

Composants jetables

Filtres

Capteurs

Tubes

Sur la base de composants jetables, le marché des spiromètres est segmenté en filtres, capteurs et tubes.

Application

Diagnostique

Thérapeutique

Sur la base de l’application, le marché des spiromètres est segmenté en diagnostic et thérapeutique.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soins à domicile

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des spiromètres est segmenté en hôpitaux, cliniques et soins à domicile.

Canal de distribution

Hors cote

Appel d’offres direct

Sur la base du canal de distribution, le marché des spiromètres est segmenté en vente libre et en appel d’offres direct.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spirometer-market

Analyse/aperçus régionaux du marché des spiromètres

Le marché des spiromètres est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie, mécanisme, maladie, composants jetables, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des spiromètres sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des spiromètres en raison de la forte prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’amélioration des initiatives de soins primaires pour le diagnostic précoce et la gestion des maladies pulmonaires chroniques telles que l’asthme et la MPOC.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des spiromètres vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des spiromètres, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des spiromètres. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

Marché des spiromètres en Amérique du Nord – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-spirometer-market

Marché des spiromètres en Europe – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-spirometer-market

Marché des spiromètres en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-spirometer-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com